Lメッセージでリッチメニュー画像の登録がより簡単に
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337726&id=bodyimage1】
株式会社ミショナ（本社:福岡県福岡市、代表:鈴木隆宏）は、2025年11月26日（水）に「L Message（エルメッセージ）」のアップデートを実施いたしました。
アップデートにより、リッチメニュー（LINE公式アカウントのトーク画面下に表示されるメニュー）画像の登録時にドラッグ&ドロップ操作が可能となり、リッチメニュー作成の手間が軽減。これにより、LINE公式アカウントを活用する事業者の業務効率が向上します。
ドラッグ&ドロップ対応で、画像登録の手間を削減
今回のアップデートにより、リッチメニュー画像をドラッグ&ドロップだけで登録できるようになりました。
従来は、画像登録の度にファイル選択画面を開き、目的のファイルを選択する必要がありましたが、ドラッグ&ドロップに対応したことで、デスクトップやフォルダからそのまま画像を放り込むだけで登録が完了します。
この改善により、複数のリッチメニューを作成する際の作業時間が短縮。とくに、季節ごとのキャンペーンやイベントに合わせて頻繁にリッチメニューを更新する事業者にとって、日々の運用負担が軽減されます。
リッチメニュー機能について
リッチメニューは、LINEのトーク画面下部に表示されるメニューです。エルメを通して設定することで、さまざまな機能との連携が可能です。
たとえば、タップするだけで企業サイトへの誘導、予約フォームの表示、クーポンの配布など、さまざまなアクションを実行できます。リッチメニューは画面下部に大きく表示されるため、伝えたい情報をお客様にしっかりアピールできる便利なツールです。
L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。
▼主な機能
メッセージ配信
フォーム作成
予約受付管理
商品販売、決済
データ分析
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337726&id=bodyimage2】
