世界のMEPサービス市場は力強い拡大が見込まれており、2035年までに3010億米ドルを突破すると予測されている。
世界市場の見通しは、統合ビルディングサービスへの持続的な需要を示唆しています
世界の機械・電気・配管（MEP）サービス市場は、急速な都市化、インフラの近代化、そして住宅、商業、産業セクターにおける建築システムの複雑化の進行を背景に、決定的な成長期を迎えています。2025年には1,651億6,000万米ドルに達すると予測されるMEPサービス市場は、2035年には3,011億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）6.9%で拡大すると見込まれています。
MEPサービスは、現代の建設および施設管理の基盤であり、建物の効率的、安全、かつ持続可能な運用を支えています。HVACシステムや配電から給排水、防火設備に至るまで、これらのサービスは、進化する規制基準、エネルギー効率目標、そして居住者の快適性への期待に応えるために不可欠です。
都市化とインフラ投資が市場成長を牽引
新興国における都市開発の加速と先進地域におけるインフラ投資の持続は、MEPサービス需要の大きな牽引力となっています。政府や民間デベロッパーは、スマートシティ、交通ハブ、データセンター、医療施設、大規模商業施設に多額の投資を行っており、これらはすべて、設計からライフサイクル管理に至るまで、高度なMEP統合を必要としています。
同時に、成熟市場におけるインフラの老朽化は、改修、改修、システムアップグレードへの強い需要を生み出しています。古い建物が、より厳格な安全基準やエネルギー規制に準拠するために近代化されるにつれ、MEPサービスプロバイダーは、資産寿命の延長と運用効率の向上において中心的な役割を果たしています。
持続可能性とエネルギー効率がサービス要件を変革
世界的な持続可能性目標は、MEPサービス市場に大きな影響を与えています。建物所有者は、エネルギー効率の高いHVACシステム、再生可能エネルギーの統合、インテリジェント照明、節水技術をますます重視するようになっています。この変化により、MEPサービスの範囲は、従来の設置作業から、高度なシステム設計、性能最適化、そして継続的なメンテナンスへと拡大しています。
グリーンビルディング認証やネットゼロ建設の導入により、専門的なMEP（機械・電気・電子設備）の専門知識に対する需要がさらに高まっています。二酸化炭素排出量の削減、運用コストの削減、そして室内環境の質の向上を実現する統合ソリューションを提供できるサービスプロバイダーは、市場における競争優位性を獲得しています。
デジタル化とスマートビルディング技術の加速
技術革新は、MEPサービスの設計、提供、管理の方法を再構築しています。ビルディング・インフォメーション・モデリング（BIM）、デジタルツイン、IoT対応監視システムの活用拡大により、建設段階間の連携が向上し、予知保全が可能になります。これらのツールは、プロジェクトの遅延を短縮し、エラーを最小限に抑え、建物のライフサイクル全体にわたってシステムパフォーマンスを最適化するのに役立ちます。
スマートビルディングの導入は、自動化、エネルギー管理、リアルタイム分析をサポートする高度な電気・制御システムへの需要も高めています。建物のコネクティビティとデータ駆動型化が進むにつれ、MEPサービスプロバイダーは、一時的な請負業者ではなく、長期的な戦略的パートナーへと進化しています。
