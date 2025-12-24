劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』より、録り下ろしボイスを搭載したコラボANC（アクティブノイズキャンセリング）ワイヤレスイヤホン第１弾が登場！ 12月25日（木）15時から受注販売開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、コラボ第１弾として新機種ANC（アクティブノイズキャンセリング）搭載完全ワイヤレスイヤホン「CP-TWS01E」と劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス※1』とのコラボレーションモデルを、12月25日（木）15時より受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337510&id=bodyimage1】
本コラボレーションモデルは、コラボ第１弾として「源さくら」「水野愛」「紺野純子」「山田たえ」の4モデルをラインナップ。左右ハウジングには映画作中のライブ衣装のモチーフデザイン、充電ケースには各キャラクターのサインをベースに、作品に合わせて宇宙を意識したサイバー＆ポップなデザインとなります。
音声ガイダンスは「源さくら （CV：本渡 楓）」、「水野愛 （CV：種田梨沙）」、「紺野純子 （CV：河瀬茉希）」、「山田たえ（CV：三石琴乃）」の録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、各モデル全13ワードの豪華内容となっております。
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ（R）社製のSoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACだけでなくオーディオコーデックのQualcomm（R） aptXTM Adaptiveに対応。対応する最新Android端末との組み合わせで、従来のQualcomm（R） aptXTMに比べ高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
なお、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する新技術「Qualcomm（R） TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続後、もう片方の子機のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音途切れやノイズを抑え、さらにはバッテリーの片減りを防止してくれます。本機種の特徴としてANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載し、また防水機能（IPX4）を備えることで運動時の汗や急な雨でも安心してお使いいただくことが可能です（充電ケースは防水機能を備えておりません）。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（以下、音アニ）」では12月25日（木）15:00から実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される各ボイスや音質の確認ができ、店頭設置の専用QRコードにて受注予約も可能です。
また、本ワイヤレスイヤホンの販売を記念して、描き下ろしイラストを使用した「A4クリアファイル」と「アクリルスタンド」、「缶バッジ」の販売も行います。「A4クリアファイル」と「アクリルスタンド」、「缶バッジ」は、通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「音アニ」にて、12月25日（木）15:00より販売開始いたします。
※1
＜劇場版「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」＞とは
【イントロダクション】
佐賀（SAGA）の存亡は、ゾンビィのアイドル＜フランシュシュ＞に託されたー。
謎のプロデューサー巽幸太郎により復活させられたゾンビたちは
佐賀のご当地アイドル＜フランシュシュ＞として活動していた。
2025年、佐賀万博で盛り上がる地球。
万博のアンバサダーとして最高のステージにするべく準備していたフランシュシュメンバーたち。
しかし、そこに人類を脅かす＜何か＞が迫っていたー。どうなる!? 佐賀!! どうなる!? 地球!!!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337510&id=bodyimage1】
本コラボレーションモデルは、コラボ第１弾として「源さくら」「水野愛」「紺野純子」「山田たえ」の4モデルをラインナップ。左右ハウジングには映画作中のライブ衣装のモチーフデザイン、充電ケースには各キャラクターのサインをベースに、作品に合わせて宇宙を意識したサイバー＆ポップなデザインとなります。
音声ガイダンスは「源さくら （CV：本渡 楓）」、「水野愛 （CV：種田梨沙）」、「紺野純子 （CV：河瀬茉希）」、「山田たえ（CV：三石琴乃）」の録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、各モデル全13ワードの豪華内容となっております。
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ（R）社製のSoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACだけでなくオーディオコーデックのQualcomm（R） aptXTM Adaptiveに対応。対応する最新Android端末との組み合わせで、従来のQualcomm（R） aptXTMに比べ高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。
なお、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する新技術「Qualcomm（R） TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続後、もう片方の子機のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう、随時ロールスワッピングを行うことによって音途切れやノイズを抑え、さらにはバッテリーの片減りを防止してくれます。本機種の特徴としてANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能を搭載し、また防水機能（IPX4）を備えることで運動時の汗や急な雨でも安心してお使いいただくことが可能です（充電ケースは防水機能を備えておりません）。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（以下、音アニ）」では12月25日（木）15:00から実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される各ボイスや音質の確認ができ、店頭設置の専用QRコードにて受注予約も可能です。
また、本ワイヤレスイヤホンの販売を記念して、描き下ろしイラストを使用した「A4クリアファイル」と「アクリルスタンド」、「缶バッジ」の販売も行います。「A4クリアファイル」と「アクリルスタンド」、「缶バッジ」は、通販サイト「ONKYO DIRECT」および秋葉原店舗「音アニ」にて、12月25日（木）15:00より販売開始いたします。
※1
＜劇場版「ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス」＞とは
【イントロダクション】
佐賀（SAGA）の存亡は、ゾンビィのアイドル＜フランシュシュ＞に託されたー。
謎のプロデューサー巽幸太郎により復活させられたゾンビたちは
佐賀のご当地アイドル＜フランシュシュ＞として活動していた。
2025年、佐賀万博で盛り上がる地球。
万博のアンバサダーとして最高のステージにするべく準備していたフランシュシュメンバーたち。
しかし、そこに人類を脅かす＜何か＞が迫っていたー。どうなる!? 佐賀!! どうなる!? 地球!!!!