医療通訳サービス「Medi-Way」の紹介動画を公開 〜医療現場における通訳利用シーンを分かりやすく紹介〜
株式会社 東和エンジニアリング（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新倉 恵里子）は、同社が提供する医療通訳サービス「Medi-Way」について、医療現場での利用イメージを分かりやすく紹介する動画を新たに公開しました。
本動画は、医療通訳サービスの導入を検討している医療機関や、院内での理解促進を目的として制作したもので、受付から診療時にかけての医療通訳の流れを、短時間で把握できる内容としています。
近年、外国人患者の増加により、医療現場では多言語対応の重要性が高まっています。 一方で、医療通訳は実際の利用シーンが伝わりにくいという課題もありました。今回の動画では、医療通訳が診療の流れの中でどのような役割を担っているのかを、映像を通じて分かりやすく示しています。
「Medi-Way」は、ビデオ通訳および電話通訳による医療通訳サービスとして、医療現場における円滑なコミュニケーションを支援しています。本動画は、医療通訳サービスの導入検討時の参考資料としてはもちろん、院内での共有や説明用コンテンツとしての活用も想定しています。
なお、紹介動画は東和エンジニアリングの公式WebサイトおよびYouTubeにて公開しています。
▼安心のオンライン医療通訳「Medi-Way」紹介動画・サービス案内はこちら
https://www.towaeng.co.jp/solution/other/rmi/index.html#movie
〜安心のオンライン医療通訳「Medi-Way」について〜
Medi-Wayでは、東和通訳センターから医療専門の通訳者が「ビデオ通訳」「電話通訳」を提供するサービスを提供しています。事前予約は不要でタブレットやスマートフォンで手軽に医療通訳を利用することができます。利用医療機関数は400施設以上、日本全国でご利用いただいています。
安心のオンライン医療通訳「Medi-Way」は、24時間365日、いつでも、どこにいても、安心して医療を受け入れられる“言葉のサポート”を提供します。
■2025年12月における「Medi-Way」の対応言語
＜オンライン（ビデオ）通訳＞
英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・韓国語・ベトナム語・ネパール語
＜電話通訳＞
英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・韓国語・タイ語・ロシア語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・ネパール語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・マレー語・クメール語・ミャンマー語・モンゴル語・シンハラ語・ヒンディー語・ベンガル語・ウルドゥー語
東和エンジニアリングは、1952年の創業より全国の学校・企業・官公庁に音響・映像、ICTシステムを中心としたコミュニケーション環境を構築してまいりました。近年では、新しい学び方や働き方に対応した、遠隔授業・遠隔会議、バーチャル株主総会、遠隔議会など社会状況に合わせたソリューションのご提供にご好評をいただいています。また、納入後のソリューションを最大限に活用いただけるよう保守・運用支援を含めて万全の体制でサポートしています。
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社東和エンジニアリング
電話：03-5833-8310
ホームページ ：https://www.towaeng.co.jp/
X（旧Twitter）：https://twitter.com/towaeng_jpn
