¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¥¢¥Ë¥á¡ÖÉÔ»à¿È¤ÊËÍ¤ÎÆü¾ï ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¡ÊÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¡Ë¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤è¤êÆüËÜÇÛ¿®³«»Ï·èÄê¡ª
ºÇ¶¯¤À¤±¤ÉÃÏÌ£¤ËÀ¸¤¤¿¤¤·ÏÃË»Ò¤¬¼¡¡¹¤È´¬¤µ¯¤³¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¥¯¡¼¥ë¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤æ¤ë¤¯¤Æ¾Ð¤¨¤Æ¡¢»þ¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë½¤Àç¥³¥á¥Ç¥£¡ª
Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼êÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Öbilibili¡Ê¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡Ë¡×¤¬À©ºî¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥·¥§¥Õ¡ÁË¨ºÊ¿©¿À¡Á¡ÙÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤¬¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢ABEMA¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤â½ç¼¡¡¢2025Ç¯10·î1Æü18»þ¤è¤êÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
À¤³¦¤òÊ¤¤¹¤Û¤É¤ÎÎÏ¤òÈë¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤ÀÊ¿²º¤ÊÆü¡¹¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿²¦Îá¡Ê¥ï¥ó¡¦¥ê¥ó¡Ë¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é½¤Àç³Ø±à¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥¯¥é¥¹¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ°¤½Ð¤¹±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¡©¡Û
Ãæ¹ñºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾®Àâ¡¦Ì¡²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë±ÜÊ¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Í¥Ã¥È¾®Àâ¥µ¥¤¥È¡Ö±ÜÊ¸·µ¯ÅÀÆÉ½ñ¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¾®Àâ¡ØÀç²¦ÅªÆü¾ïÀ¸³è¡Ù¡Ê¸¶ºî¼Ô¡§¸Ï¸¼¡Ë¤«¤é¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£
bilibili¡Ê¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡Ë¤Ç¤Ï2020Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º4´üÊ¬¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÇÛ¿®¤·¡¢4´ü¹ç¤ï¤»¤Æ16.3²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¤Ç½Ð¤ë¡Ö½¤Àç¡×¡Ê¤·¤å¤¦¤»¤ó¡Ë¤È¤Ï¡©¡Û
Ä¶Ç½ÎÏ/Ë¡½Ñ/Àç½Ñ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÃÃ¤¨¤ÆÀç¿Í¤Ë¤Ê¤ë·±Îý¤Î¤³¤È¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÀç½Ñ¤äÎîÎÏ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Ê³Ø¤Ç½¤Àç¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÇÛ¿®ÆüÄø¡Û
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢ABEMA ¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î14Æü18¡§00¤è¤êÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤â½ç¼¡³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤ÇÛ¿®¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢¿ï»þ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤È¸ø¼°£ØÅù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸https://chinaentame.com/hujiboku/
¡¦¸ø¼°£Ø https://x.com/China_anime7
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
²¦Îá¡Ê¥ï¥ó¡¦¥ê¥ó¡Ë¡§Ê¿Èª¡¡±É¼ù
Â¹ÍÖ¡Ê¥¹¥ó¡¦¥í¥ó¡Ë¡§É¢ Í¥²Ö
³Ô¹ë¡Ê¥°¥ª¡¦¥Ï¥ª¡Ë¡§»³º¬ Î´Ëá
ÄÄÄ¶¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥Á¥ã¥ª¡Ë¡§ËÙÆâ È»¿Í
ÆÝÅ·²Üê±¡Ê¥È¥¥¥ó¥Æ¥£¥¨¥ó¥¬¥Þ¡Ë¡§¾¾Â¼ ÍªºÈ
Âî°Û¡Ê¥¸¥å¥ª¡¦¥¤¡¼¡Ë¡§À¾»³ ÍªÂÀ
¹¾Î®±Æ¡Ê¥¸¥¢¥ó¡¦¥ê¥¦¥¤¥ó¡Ë¡§¹õÅÄ ËãÌí
Åâ¶¥ß·¡Ê¥¿¥ó¡¦¥¸¥ó¥¾¡¼¡Ë¡§¸Þ½½Íò Í¥¼ù
²¦ÁÄ¹¯¡Ê¥ï¥ó¡¦¥º¡¼¥«¥ó¡Ë¡§ÅçÄÅ ¹Ì²ð
ß¯¾¡Áï¡Ê¥Ñ¥ó¡¦¥·¥ç¥ó¥Ä¥©¥ó¡Ë¡§À±Àî Æà¡¹
¥¸¥ó¥³¡¼¡§Ô¢Ê¬ Í¥¹áÎ¤
ÎÓ¾®±©¡Ê¥ê¥ó¡¦¥·¥¢¥ª¥æ¡¼¡Ë¡§Å·³¤ ¼ë²»
¹¾Î®·î¡Ê¥¸¥¢¥ó¡¦¥ê¥¦¥æ¥¨¡Ë¡§Â¼ÅÄ °½Ìî
ÍÅ¹Ä¡Ê¤è¤¦¤³¤¦¡Ë¡§º´Æ£ ·Å
ÍÅ»Õ¡Ê¤è¤¦¤·¡Ë¡§ÅÏÊÕ ÏË
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¸Ï¸¼¡ØÀç²¦ÅªÆü¾ïÀ¸³è¡Ù
Áí»Ø´ø¡§Íû旎
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ä¥À»Úç/Íû¹ëÎ¿/½ù蓓/ñÑ±ð±ð
´ÆÆÄ¡§²¤ÍÛ»þ堃
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ä¥¶Õ¶Õ/ûçæÆ/»Ë¹°µ£
À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡§±ô¸µÁÇÆ°²è
ÆüËÜ¸ìÇÛµë¡§¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜ¸ì¿áÂØ¡§NAQADA Studio
¡Ú¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡Û
²þÊÔ¼«±ÜÊ¸½¸ÃÄ´ú²¼µ¯ÅÀÆÉ½ñºî²È¸Ï¸¼Æ±Ì¾¾®Àâ¡ÖÀç²¦ÅªÆü¾ïÀ¸³è¡×©bilibili
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶ÈËÜÉô¡¡³¤³°»ö¶ÈÉô¡¡ÌÚÂ¼¡¡Îµ»ù
Tel¡§03-3343-8847¡¡Fax¡§03-3343-8915
E-Mail¡§pr@imagineer.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://chinaentame.com/hujiboku/
¸ø¼°X
https://x.com/China_anime7
Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼êÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Öbilibili¡Ê¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡Ë¡×¤¬À©ºî¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡¦¥·¥§¥Õ¡ÁË¨ºÊ¿©¿À¡Á¡ÙÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤¬¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢ABEMA¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤â½ç¼¡¡¢2025Ç¯10·î1Æü18»þ¤è¤êÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
À¤³¦¤òÊ¤¤¹¤Û¤É¤ÎÎÏ¤òÈë¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¿¤ÀÊ¿²º¤ÊÆü¡¹¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿²¦Îá¡Ê¥ï¥ó¡¦¥ê¥ó¡Ë¡£¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é½¤Àç³Ø±à¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥¯¥é¥¹¤ËÆþ³Ø¤·¤¿Èà¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢Æ°¤½Ð¤¹±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¡©¡Û
Ãæ¹ñºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾®Àâ¡¦Ì¡²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë±ÜÊ¸¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Í¥Ã¥È¾®Àâ¥µ¥¤¥È¡Ö±ÜÊ¸·µ¯ÅÀÆÉ½ñ¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¾®Àâ¡ØÀç²¦ÅªÆü¾ïÀ¸³è¡Ù¡Ê¸¶ºî¼Ô¡§¸Ï¸¼¡Ë¤«¤é¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£
bilibili¡Ê¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡Ë¤Ç¤Ï2020Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º4´üÊ¬¤¬Ãæ¹ñ¤ÇÇÛ¿®¤·¡¢4´ü¹ç¤ï¤»¤Æ16.3²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ëºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¤Ç½Ð¤ë¡Ö½¤Àç¡×¡Ê¤·¤å¤¦¤»¤ó¡Ë¤È¤Ï¡©¡Û
Ä¶Ç½ÎÏ/Ë¡½Ñ/Àç½Ñ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÃÃ¤¨¤ÆÀç¿Í¤Ë¤Ê¤ë·±Îý¤Î¤³¤È¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÀç½Ñ¤äÎîÎÏ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Ê³Ø¤Ç½¤Àç¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÇÛ¿®ÆüÄø¡Û
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢ABEMA ¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î14Æü18¡§00¤è¤êÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤â½ç¼¡³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤ÇÛ¿®¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢¿ï»þ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤È¸ø¼°£ØÅù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸https://chinaentame.com/hujiboku/
¡¦¸ø¼°£Ø https://x.com/China_anime7
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
²¦Îá¡Ê¥ï¥ó¡¦¥ê¥ó¡Ë¡§Ê¿Èª¡¡±É¼ù
Â¹ÍÖ¡Ê¥¹¥ó¡¦¥í¥ó¡Ë¡§É¢ Í¥²Ö
³Ô¹ë¡Ê¥°¥ª¡¦¥Ï¥ª¡Ë¡§»³º¬ Î´Ëá
ÄÄÄ¶¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥Á¥ã¥ª¡Ë¡§ËÙÆâ È»¿Í
ÆÝÅ·²Üê±¡Ê¥È¥¥¥ó¥Æ¥£¥¨¥ó¥¬¥Þ¡Ë¡§¾¾Â¼ ÍªºÈ
Âî°Û¡Ê¥¸¥å¥ª¡¦¥¤¡¼¡Ë¡§À¾»³ ÍªÂÀ
¹¾Î®±Æ¡Ê¥¸¥¢¥ó¡¦¥ê¥¦¥¤¥ó¡Ë¡§¹õÅÄ ËãÌí
Åâ¶¥ß·¡Ê¥¿¥ó¡¦¥¸¥ó¥¾¡¼¡Ë¡§¸Þ½½Íò Í¥¼ù
²¦ÁÄ¹¯¡Ê¥ï¥ó¡¦¥º¡¼¥«¥ó¡Ë¡§ÅçÄÅ ¹Ì²ð
ß¯¾¡Áï¡Ê¥Ñ¥ó¡¦¥·¥ç¥ó¥Ä¥©¥ó¡Ë¡§À±Àî Æà¡¹
¥¸¥ó¥³¡¼¡§Ô¢Ê¬ Í¥¹áÎ¤
ÎÓ¾®±©¡Ê¥ê¥ó¡¦¥·¥¢¥ª¥æ¡¼¡Ë¡§Å·³¤ ¼ë²»
¹¾Î®·î¡Ê¥¸¥¢¥ó¡¦¥ê¥¦¥æ¥¨¡Ë¡§Â¼ÅÄ °½Ìî
ÍÅ¹Ä¡Ê¤è¤¦¤³¤¦¡Ë¡§º´Æ£ ·Å
ÍÅ»Õ¡Ê¤è¤¦¤·¡Ë¡§ÅÏÊÕ ÏË
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¸Ï¸¼¡ØÀç²¦ÅªÆü¾ïÀ¸³è¡Ù
Áí»Ø´ø¡§Íû旎
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ä¥À»Úç/Íû¹ëÎ¿/½ù蓓/ñÑ±ð±ð
´ÆÆÄ¡§²¤ÍÛ»þ堃
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§Ä¥¶Õ¶Õ/ûçæÆ/»Ë¹°µ£
À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡§±ô¸µÁÇÆ°²è
ÆüËÜ¸ìÇÛµë¡§¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
ÆüËÜ¸ì¿áÂØ¡§NAQADA Studio
¡Ú¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥È¡Û
²þÊÔ¼«±ÜÊ¸½¸ÃÄ´ú²¼µ¯ÅÀÆÉ½ñºî²È¸Ï¸¼Æ±Ì¾¾®Àâ¡ÖÀç²¦ÅªÆü¾ïÀ¸³è¡×©bilibili
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¤¥Þ¥¸¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶ÈËÜÉô¡¡³¤³°»ö¶ÈÉô¡¡ÌÚÂ¼¡¡Îµ»ù
Tel¡§03-3343-8847¡¡Fax¡§03-3343-8915
E-Mail¡§pr@imagineer.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ºîÉÊ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://chinaentame.com/hujiboku/
¸ø¼°X
https://x.com/China_anime7