電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。12月15日から12月21日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■令和の帝王学！トップコミュニケーションは「トータルプロデュース戦略」へ

https://dentsu-ho.com/articles/9547

#経営/企業#ブランディング#プロデュース#コーポレートコミュニケーション

企業が関係を強化すべきステークホルダーが多様化する中で、トップコミュニケーションの重要性があらためて注目されています。本記事では、経営トップが就任してから定評を確立するまでの間に、さまざまなステークホルダーとどのように効果的かつ一貫したコミュニケーションを取るべきかを明らかにします。 記事を読む

著者：中町 直太（電通 第4マーケティング局）

■誰もが自分らしく活躍できる場所であるために。現場発のERGと経営の連携が生み出す、個性と強みを生かす職場のかたち

https://dentsu-ho.com/articles/9529

#経営/企業#社会課題#ジェンダー#DEI

dentsu Japanでは、DEIを重視し、「全員活躍」を実現するための多様な取り組みを進めています。その一つが、従業員一人一人の声や思いからボトムアップで生まれたEmployee Resource Groupです。dentsu Japan内で展開されている複数のERGの活動とその意義について、代表者や運営メンバー、そして経営陣の声を通じてご紹介します。 記事を読む

著者：飯沼 瑶子（電通 第8マーケティング局）×杉山 優（電通）

■“Z世代は飲み会嫌い”は本当か？ 世代を隔てる“配慮”の存在

https://dentsu-ho.com/articles/9551

#インサイト/調査#生活者インサイト#生活者意識調査#Z世代

電通デザイアデザイン（DDD）は消費と欲望の関係から、さまざまなソリューション開発や情報発信を行う組織です。本記事ではDDDメンバーでZ世代当事者の平位怜氏が、第11回の最新調査結果を基に、Z世代の「飲み会意識」に注目し、飲み会に対するホンネや飲み会をめぐる世代間のギャップをひもときます。記事を読む

著者：平位 怜 （電通 第4マーケティング局）

■銀行の出張所跡地がこどもたちの居場所に。好奇心を育み、人生の可能性を広げる「アトリエ・バンライ」

https://dentsu-ho.com/articles/9540

#顧客体験#クリエイティブ

三井住友フィナンシャルグループがオープンした、こどもたちの居場所拠点「アトリエ・バンライ-ITABASHI-」。本施設は、どのようなきっかけで始まり、どのような体験設計が盛り込まれているのか。なぜSMBCグループがこうしたこども向けの施設をつくったのか。施設のコンセプト設計やアートディレクションを担当した電通の熊谷氏にお話を聞きました。 記事を読む

著者：熊谷 由紀（電通 CXクリエーティブセンター）×月刊CX編集部（電通 CXCC）

■2025年12月のトレンドワード

https://dentsu-ho.com/articles/9549

#トレンドワード#クリエイティビティ

社会課題の視点から注目のトレンドワードである高効率エネルギーシステム「コージェネレーション」・液体を用いた生検「リキッドバイオプシー」から、身近なビジネス課題の「AIワークスロップ」まで。普段の業務では触れない課題へ視点を拡げることが、クリエイティビティのヒントとなるでしょう。記事を読む

電通報とは：

「社会を良くするクリエイティビティとは。」電通報は、2013年の立ち上げ以降、社会課題・マーケティング・経営・事業開発・都市開発・スポーツ・エンターテインメントなど、さまざまな領域において「未来を構想するヒント」をお届けする、情報メディアサイトです。電通人ならではの「視点」を通して、生活者であり、ビジネスを突き動かす人々に、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

https://dentsu-ho.com/

