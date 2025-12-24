人権を考える5分間のラジオ番組「明日への伝言板」を制作する北九州市人権推進センター(所在地：福岡県)では、北九州市観光大使で人気声優の鈴村健一さんがシナリオを朗読する特別バージョンの動画等を2025年12月に「明日への伝言板」公式ホームページで公開いたしました。





明日への伝言板メインビジュアル





【「明日への伝言板」公式ホームページ】

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/asu-dengonban/









【鈴村健一さんが朗読したシナリオ】

「やさしいあいさつ」してみませんか (テーマ／心のつながり)

https://www.youtube.com/watch?v=WTuS_cjwoZU

やさしい日本語を心がけましょう (テーマ／外国人)

https://www.youtube.com/watch?v=2zP8z797Eu8









【鈴村健一さんプロフィール】





鈴村健一さん





9月12日生まれ／大阪府出身 北九州市観光大使

主な出演作は、「銀魂」沖田総悟役、「おそ松さん」イヤミ役、

「銀河英雄伝説 Die Neue These」ヤン・ウェンリー役、

「鬼滅の刃」伊黒小芭内役、

「勇気爆発バーンブレイバーン」ブレイバーン役、

「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」島村一葉役









【「明日への伝言板」について】

「明日への伝言板」は、北九州市が1990年に放送を開始した人権を考える5分間のラジオ番組です。子どもの詩や作文のほか、日常生活のさまざまな話題から人権の大切さを一緒に考えていただく番組です。同和問題(部落差別)や子どもの人権などさまざまな人権課題をテーマに毎年20本のシナリオを制作。HPで過去の放送を視聴することも可能で、学校の人権教育にも使用されています。また、北九州市人権推進センター公式YouTubeでは、ラジオ番組の音源、紙芝居動画や人権啓発CM、人権啓発動画を視聴することができます。









～『「明日への伝言板」特別企画』も公式ホームページで公開中～

・「明日への伝言板」シナリオセレクション

これまで放送したシナリオの中から、テーマごと(インターネット、拉致問題、ハンセン病)にセレクションした作品をご紹介。





・＃明日への伝言板を 読んでみた！・撮影してみた！

タレント・まつおはるかさん、フリーアナウンサー・松下由依さん、シンガーソングライター・波多野菜央さんの朗読動画の他、今年度ナレーターの鶴田弥生さん、岡澤アキラさんの朗読動画も公開中！









▼「明日への伝言板」公式ホームページ

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/asu-dengonban/

▼北九州市人権推進センター公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UClk9eHw34Iylw4CFzIQybgg









■センター概要

北九州市人権推進センター人権文化推進課

〒803-0814 北九州市小倉北区大手町11番4号 大手町ビル(ムーブ)8F

HP： https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/division180.html