スイス時計業界の頂点を目指して革新を続けるノルケインは男子体操のオリンピックチャンピオン岡慎之助を新しいアンバサダーに迎えます。





岡慎之助





岡慎之助はオリンピックの花形競技である体操において、日本勢として52年ぶりとなる1大会で3つの金メダルを獲得する偉業を成し遂げました。ノルケインにとってアンバサダーは、ブランドの挑戦スピリットを発信する大切なパートナーであり、敬意を込めてノルケイナーと呼んでいます。

ノルケイナー就任にあたって、岡慎之助は、

「ノルケインはスイス時計の頂点を目指して独自のスタイルを貫くブランドです。僕が所属している体操クラブも”日本一の体操クラブ”を目指しているので、そのスピリットに共感しています。オリンピック選手は結果がすべての世界ですが人として最強で最高であることにもこだわっていきたいです。」

とメッセージを述べています。

さらにノルケインのブランドスローガン“My life, My way”について

「僕にとって自分らしさとは、誰が見ても美しい体操を目指すこと。技の正確さ、体の軸の正しさを評価するEスコアと、技の難易度を評価するDスコアのどちらも頂きを極めていきたいです。」

とノルケイナーらしい力強い言葉を残しています。









■Forbes JAPAN 30 Under 30 2025 NORQAIN AWARDを受賞。

岡慎之助「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025 NORQAIN AWARD」を受賞。そのプレゼンターを務めたのはプロスポーツクライマーのノルケイナー楢崎智亜選手です。授賞式の壇上では「NORQAIN AWARDとは挑戦する精神を体現し新しい未来を築き上げていく方への賞」だというメッセージと共に岡慎之助に盾が贈呈されました。

受賞スピーチの中で岡慎之助は「自分の内面的な意志を評価していただいたことを受け止め、挑戦する姿勢や情熱をさらに高め、この先の世界選手権やロサンゼルスオリンピックでより高みを目指していきたい」という意気込みを述べました。チャンピオンとして挑み続ける姿こそ、真のノルケイナーの証です。









■About 岡慎之助

2003年生まれ。岡山県出身。徳洲会体操クラブ所属。幼少期から体操競技を始め、2019 世界ジュニア体操競技選手権大会で個人総合の金メダルを含む4つのメダルを獲得。将来を嘱望されるアスリートとして注目を集めるが2022年の全日本選手権で右足の前十字靭帯を断裂、全治8か月の大けがを負う。厳しいリハビリに取り組み、2023年5月のNHK杯で個人総合初優勝。パリオリンピックでは、男子団体総合、個人総合、鉄棒で金メダルを獲得。平行棒で銅メダルを獲得した。





※「楢崎智亜選手」の「崎」は、正確には「たつさき」です。