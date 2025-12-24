株式会社G-CREWS(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：加藤 正一、以下「当社」)が企画販売する推し活・オタ活のための雑貨ブランド「OZaKKa(オザッカ)」は、2026年1月15日(木)より、ぬいぐるみを持ち歩くための「おくるみ」型キーホルダーチャーム「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の新デザイン「クレープ(チョコバナナ)」「ポップコーン」「クリームソーダ」を発売いたします。





「ぬいくるみん」新デザイン3種





「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」着用イメージ





■「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」とは





「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」イメージ画像





「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」は、OZaKKaが2025年3月に発売した、ぬいぐるみを持ち歩くための「おくるみ」型キーホルダーチャームです。

2025年3月の発売以降、累計5,000点以上売り上げている人気商品です。

これまでに発売した「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」シリーズはこちらをご覧ください。

https://shop.ozakka.tokyo/categories/6509133

※「ぬいくるみん」登録商標第6955492号

※登録意匠第1794566号









■「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の特徴

(1)ぬいを慈しむ「おくるみ」型





ぬいくるみん くるみ方





まるで赤ちゃんのように大事に丁寧に可愛くぬいぐるみをくるむことで、ご自身のぬいぐるみへの愛情をより実感していただくことができます。





(2)ぬいを固定する「シートベルト」＆マジックテープ





ぬいを固定する「シートベルト」＆マジックテープ





ポケットのような部分にただぬいぐるみを入れ込むだけでは落下や紛失が起こりやすくなってしまいますが、「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の本体の内側にはX状の「シートベルト」(ゴムバンド)がついています。

さらにマジックテープで足元を押さえてぬいぐるみの体を固定することで、ぬいぐるみが飛び出しにくくなっています。





(3)オリジナルデザインのアクリルカラビナつき





オリジナルのアクリルカラビナ(イメージ)

それぞれのおくるみにあったアクリルカラビナを独自に開発いたしました！

単体で使ってもかわいいデザインになっています。









■新商品の詳細

(1)クレープ(チョコバナナ)





クレープ(チョコバナナ)：広げた状態の使用例・おもて・うら

クレープ(チョコバナナ)：くるんだ状態の使用例・おもて・うら





(2)ポップコーン

ポップコーン：広げた状態の使用例・おもて・うら





ポップコーン：くるんだ状態の使用例・おもて・うら





(3)クリームソーダ





クリームソーダ：広げた状態の使用例・おもて・うら





クリームソーダ：くるんだ状態の使用例・おもて・うら

●価格(全種共通)

各2,585円(税込)





●商品の全体サイズ(全種共通)

高さ：約200～210mm

(カラビナ最上部から本体(布地部分)を畳んだ際の底部分まで)





幅：約110～120mm

(本体を畳んだ際の扇形の一番広い部分)





※高さ・幅ともに、本体の畳み方により変動がございます。

※個体差がある場合がございます。予めご了承ください。

※詳しくは公式通販サイトの各商品ページ内画像「■商品サイズ」をご覧ください。





●推奨ぬいぐるみサイズ

全長：約120mmまで

幅×厚み(頭)：約80mm×70mm程度まで

幅×厚み(体)：約60mm×30mm程度まで





ミニマスコットやパペットなど、手乗りサイズのぬいぐるみにオススメです。

※上記サイズ内であっても、ぬいぐるみの形状等により入らない場合がございます。





※当リリース掲載の画像のぬいぐるみ・小物等は付属しません。









■販売について

【EC先行予約販売 OZaKKa公式通販サイト】

BASE「OZaKKa Official Online Shop」( https://shop.ozakka.tokyo/ )にて、12/24(水)午前10:00より予約販売を受付中です。

※出荷は2026/1/7(水)より順次となります。

※製造数量には限りがございます。予めご了承くださいませ。

※大変多くのご注文をいただいており、お届けまでお日にちを頂戴しております。誠に恐れ入りますが、予めご了承くださいませ。

※原則ご注文確定(ご入金)順に随時発送を行っておりますが、ご購入商品・ご決済方法等により出荷が前後する場合がございます。予めご了承くださいませ。

※一時的な欠品が発生した場合、再入荷の際にはXでもお知らせをいたしますが、公式通販の[再入荷通知]設定もご利用くださいますようお願いいたします。





【その他お取り扱い店】

OZaKKa公式Xアカウント( https://x.com/OZaKKa_tokyo )にて随時お知らせしています。

※店舗様により品揃えが異なるため、OZaKKaの他の商品をお取り扱いの店舗様でも、当商品のお取り扱いがなされない場合がございます。また、お取り扱いいただく店舗様でも一部柄のみのお取り扱いになる場合がございます。

在庫状況等については誠に恐れ入りますがご利用前に各店舗様へお問い合わせくださいますようお願いいたします。









※公式通販サイトおよびその他お取り扱い店ともに、完売した場合の再販売は未定です。品切れの際はご容赦ください。また、再販売に関するお問い合わせにはお答えいたしかねますので、予めご了承くださいませ。









≪OZaKKa(オザッカ)について≫

「推し活・オタ活の『それ！ほしい』」をテーマに、推し活・オタ活をもっと楽しく、便利に、面白くできるような雑貨の企画・開発をおこなうブランドです。ユーザーの皆さまの気持ちに寄り添いながら、それぞれの方々の推し活・オタ活をもっと素敵なものにできるアイテムをすばやく形にしていくのが私たちの強みです。





＜リンク一覧＞

公式サイト ： https://ozakka.tokyo/

X(旧 Twitter) ： https://x.com/OZaKKa_tokyo

Instagram ： https://www.instagram.com/ozakka.tokyo/

OZaKKa Official Online Shop： https://shop.ozakka.tokyo/









≪株式会社G-CREWSについて≫

―お客さまのパートナーとして、ものづくりに感動を。―

G-CREWSは、商品の企画段階からお客さまのパートナーとして一緒に考え、アイテムの提案から製造、商品の保管、納品に至るまで一貫して対応いたします。イベントで展開する販促ツールやノベルティグッズのご提案、物流業務として受注処理から個人のお客さまへのサポートも、当社にお任せください。





＜リンク一覧(株式会社G-CREWS)＞

コーポレートサイト： https://g-crews.com/

X(旧 Twitter) ： https://x.com/GCREWS_novelty

Instagram ： https://www.instagram.com/gcrews.novelty/









■会社概要

会社名：株式会社G-CREWS

本社 ：東京都新宿区新宿1-9-5 新宿御苑さくらビル6F

代表者：代表取締役社長 加藤 正一