白馬のとなりまち長野県大町市は、冬の観光をさらに楽しんでいただくために、無料シャトルバス「ぐるっとバス」の運行と、冬の夜を彩る体験型ライトアップイベント「おおまちまちあかり」を実施します。日本の伝統的な文化を体験していただく「おもてなし」イベントに是非お出かけください。





冬の夜を彩る体験型ライトアップイベント「おおまちまちあかり」





“大町に泊まって白馬で遊ぶ”

～白馬エリアを行き来できる便利なバス～

大町温泉郷 ⇔ 白馬スキーエリアを結ぶ冬限定無料シャトルバスは、大町温泉郷から白馬のスキー場まで最短約30分。

冬季スキーシーズン中(2025年12月27日～2026年2月23日)、大町温泉郷と人気の白馬スキーリゾート間を運行する無料シャトルバス「ぐるっとバス」を運行します。

豊富な雪と雄大な北アルプスを望む両エリア間を結ぶ便利なバスにより、宿泊者やウィンタースポーツを楽しむ方の移動がラクに！





※バス利用は予約不要で、気軽にご乗車いただけます。

北アルプスとスキー場





【HAKUBA VALLEY NIGHT in 信濃大町】

白馬からアクセスしやすい信濃大町駅前で、この冬限定の体験を！！





～大町にお越しになった方たちへ、日本の伝統的な文化を体験していただく「おもてなし」～

2026年1月9日から2月21日まで「おおまちまちあかり」を開催します。





おおまちまちあかり





期間中毎日(17時～22時)、信濃大町駅前を提灯によりライトアップを行い、金、土曜日(17時～20時)限定で、地域のお母さん達によるおもてなし無料イベントも行います。





着物体験、和楽器演奏、和紙アート等の伝統文化体験が無料で楽しめる魅力的なおもてなしをご用意します。





着物体験

和楽器演奏

和紙アート

お手玉





～夜を彩る灯りと、あたたかい食事で 訪れる人を心からおもてなし～

幻想的な夜のライトアップがされた信濃大町駅前で、心に残る体験を楽しみながら、駅周辺の飲食店で夕食を。心も体も温まりながら、ゆっくりお過ごしください。





駅の夜を彩る提灯





【白馬から信濃大町へのアクセス】

JR大糸線 白馬駅⇔信濃大町駅 約35分(乗り換えなし直通)

【冬の大町観光の楽しみ方はここ】

・白馬エリアとの無料アクセスでウィンタースポーツと温泉を楽しめる！

・ライトアップ × 体験で冬の日本観光を楽しめる！

・種類豊富な料理店でお腹も心も温まる！









【お問合せ】

大町市観光協会

電話番号 ： 0261-22-0190

※詳細な運行時刻、イベントスケジュールは公式サイトにてご確認ください。