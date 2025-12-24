子どもの肌を紫外線からガード！無添加※1＆紫外線吸収剤不使用の日やけ止め 2026年2月19日(木)より数量限定発売『UVキッズジェル』
株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、子どもの肌を紫外線から守る『UVキッズジェル』を、2026年2月19日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。
子どもの肌は、大人と比べて紫外線に対する抵抗力が弱く、強い紫外線を浴びると大人以上にダメージを感じやすいと言われています。『UVキッズジェル』は、紫外線吸収剤や防腐剤パラベン等を一切使用せず、UVカット効果と共にやさしさにもこだわりました。
ジェルタイプで伸びがよく、ベタつきのない軽やかな使い心地。
また、石けんで洗い流せる※2ため、毎日手軽に使えます。保湿成分スクワランやセラミド※3配合で、子どもだけでなく、敏感肌の方にもお使いいただけます(アレルギーテスト済み※4)。
天然ハーブのやさしい香りです。
『UVキッズジェル』 1,980円(税込)
ハーバーは『UVキッズジェル』の売上の一部を「こどもの未来応援基金」に寄付いたします
≪商品概要≫
商品名 ：UVキッズジェル ［SPF25 / PA++］
容量・価格 ：80g 1,980円(税込)
テクスチャー：子どもも使いやすい、軽くて伸びのいいジェルタイプ
＜商品特長＞
◎無添加、紫外線吸収剤不使用。
紫外線を散乱させてカットする無機顔料を使用し、SPF25・PA++で日常生活の紫外線をしっかりとカバーします。
◎顔・全身に使えて、石けんで手軽に洗い流せます。
◎保湿成分スクワランやセラミド配合で、肌を乾燥から守ります。
◎お子さまをはじめ、敏感肌の方にもお使いいただけます。
◎ジェルタイプで伸びがよく、さらっと肌になじみます。
◎ほのかに甘い天然ハーブの香り。
UVキッズジェル テクスチャー
＜使用方法＞
手のひらに適量とり、肌にムラなく伸ばしてください。効果を保つため、汗をかいた後やタオルでふいた後などは、こまめにつけ直してください。
※なくなり次第、販売終了となります。
※1 防腐剤パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素は一切無添加
※2 単品でご使用の場合
※3 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP
※4 すべての方にアレルギーが起こらないということではありません。
≪こどもの未来応援基金≫
こどもの未来応援基金
ハーバーは、こども家庭庁等が推進する 「こどもの未来応援国民運動」の趣旨に賛同し、『UVキッズジェル』の売上の一部を「こどもの未来応援基金」に寄付いたします。
≪無添加主義(R)≫
ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。
ハーバーが守り続ける「5つの無添加」
