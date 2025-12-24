株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、子どもの肌を紫外線から守る『UVキッズジェル』を、2026年2月19日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売いたします。

子どもの肌は、大人と比べて紫外線に対する抵抗力が弱く、強い紫外線を浴びると大人以上にダメージを感じやすいと言われています。『UVキッズジェル』は、紫外線吸収剤や防腐剤パラベン等を一切使用せず、UVカット効果と共にやさしさにもこだわりました。

ジェルタイプで伸びがよく、ベタつきのない軽やかな使い心地。

また、石けんで洗い流せる※2ため、毎日手軽に使えます。保湿成分スクワランやセラミド※3配合で、子どもだけでなく、敏感肌の方にもお使いいただけます(アレルギーテスト済み※4)。

天然ハーブのやさしい香りです。





『UVキッズジェル』 1,980円(税込)





ハーバーは『UVキッズジェル』の売上の一部を「こどもの未来応援基金」に寄付いたします





≪商品概要≫

商品名 ：UVキッズジェル ［SPF25 / PA++］

容量・価格 ：80g 1,980円(税込)

テクスチャー：子どもも使いやすい、軽くて伸びのいいジェルタイプ





＜商品特長＞

◎無添加、紫外線吸収剤不使用。

紫外線を散乱させてカットする無機顔料を使用し、SPF25・PA++で日常生活の紫外線をしっかりとカバーします。

◎顔・全身に使えて、石けんで手軽に洗い流せます。

◎保湿成分スクワランやセラミド配合で、肌を乾燥から守ります。

◎お子さまをはじめ、敏感肌の方にもお使いいただけます。

◎ジェルタイプで伸びがよく、さらっと肌になじみます。

◎ほのかに甘い天然ハーブの香り。





UVキッズジェル テクスチャー





＜使用方法＞

手のひらに適量とり、肌にムラなく伸ばしてください。効果を保つため、汗をかいた後やタオルでふいた後などは、こまめにつけ直してください。





※なくなり次第、販売終了となります。





※1 防腐剤パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素は一切無添加

※2 単品でご使用の場合

※3 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP

※4 すべての方にアレルギーが起こらないということではありません。









≪こどもの未来応援基金≫





こどもの未来応援基金





ハーバーは、こども家庭庁等が推進する 「こどもの未来応援国民運動」の趣旨に賛同し、『UVキッズジェル』の売上の一部を「こどもの未来応援基金」に寄付いたします。









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





