株式会社太平(本社：埼玉県北葛飾郡杉戸町)が運営する栃木県日光市のグランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」は、2026年2月に開業3周年を迎えます。これを記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて、スタンダードプランの宿泊料金が25％OFFとなる「日光25％OFF！3周年記念プラン」を期間限定で販売いたします。





3周年プラン宿泊料金25％OFFプラン販売開始





【冬でも快適！大自然を満喫できるグランピング体験】

暖房完備のドームテントで快適に過ごしながら、地元食材を使ったバーベキュー、夜はライトアップされた場内でのキャンプファイヤーを楽しめます。ご家族やカップル、卒業旅行や団体旅行にも最適、また大型犬対応のドッグラン付きテントもご用意。心温まるおもてなしで、冬ならではの特別なグランピング体験を提供します。

さらに、約4万球のLEDが施設を幻想的に彩る「イルミネーションナイト2025」、冬の定番「いちご狩り×グランピングBBQプラン」も同時に販売開始。冬の日光ならではの特別なグランピング体験をご提案いたします。









【イルミネーションナイト2025】

開催期間：2026年3月8日(日)まで

入口から続く並木道30本に約38,000球、メインツリーとサインボードに約2,000球、合計約4万球のLEDイルミネーションが点灯。澄んだ冬の空気の中、幻想的で煌びやかな光が施設全体を包み込み、ご来場のお客様を夢の世界へといざないます。





サインボードとイルミネーション





約4万球のLEDイルミネーション





寒い季節こそ、キャンプファイヤーの温もりと澄んだ夜空に輝く満天の星が格別です。面倒な準備や片付けが不要の「手ぶらBBQ」、地元食材をふんだんに使った朝食とともに、快適なドームテントで冬の贅沢なグランピングをお楽しみいただけます。





雪景色とイルミネーションの共演は、年に数回しか見られないプレミアムな体験





【いちご狩り×グランピングBBQプラン】

冬から春にかけて旬を迎える栃木の名産“いちご”を満喫できる人気プランです。宿泊翌日に提携の「日光ストロベリーパーク」(施設から車で約15分)にて、30分食べ放題のいちご狩りをご体験いただけます。「とちあいか」「スカイベリー」など、その日の最も美味しい品種を味わえるほか、ハウス内はバリアフリー仕様のため、お子様から大人まで安心して楽しめます。





「日光25％OFF！3周年記念プラン」のオプションとしても追加可能です。





【冬ならではの贅沢なグランピング体験】

霧降高原牛ステーキをはじめ、地元食材をふんだんに使ったバーベキューをご用意。冬でも快適なドームテントで、贅沢なグランピングライフを堪能いただけます。





地元食材をふんだんに使ったバーベキュー





冬でも快適なドームテント





【アクセス】

都心からのアクセスも抜群。世界遺産観光の拠点としても最適です。

・お車の場合：東北自動車道＋日光宇都宮道路利用で都内から約120分

(EV充電器も完備しており電気自動車での来場も安心です。)

・電車の場合：浅草から特急スペーシアで「下今市駅」又は、東京から新幹線で宇都宮経由JR「今市駅」までいずれも約100分 各駅からタクシーで約15分

施設周辺には「日光東照宮」「二荒山神社」などの世界遺産や名瀑、テーマパークが点在し、初詣や観光にも便利です。





【会社概要】

社名 ： 株式会社太平

代表者 ： 代表取締役 平子 一郎

所在地 ： 〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸2-7-3 太平本館

設立 ： 1964(昭和39)年10月24日

事業内容： 総合事業商社

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://taihei-g.co.jp/









【施設概要】

施設名： ブリリアントヴィレッジ日光

所在地： 〒321-1264 栃木県日光市瀬尾201

TEL ： 0288-25-3233

URL ： https://brilliant-village.com/