株式会社京阪百貨店（本社：大阪府守口市 取締役社長：畑中 利彦）では、守口店8階大催事場にて1月22日（木）から1月27日（火）まで「諸国じまん 駅弁とうまいもの大会」を開催いたします。開催期間：2026年1月22日（木）～1月27日（火）10時～19時 ※最終日は18時閉場 イートインのオーダーストップは閉場の15分前。開催場所：京阪百貨店守口店8階大催事場

今回の催事のために作った限定駅弁

初出品＜たんや善治郎＞牛たん極太盛り合せ弁当

旨みが溢れ出る極太牛たんと香ばしく焼き上げた牛ハラミの入った豪華弁当です。1折3,351円宮城 東北新幹線 仙台駅

初出品＜まねき食品＞関西峠の釜めし

出汁で炊いた関西風峠の釜めしです。1折1,981円兵庫 山陽本線 姫路駅

初出品＜いかめし阿部商店＞いかわっぱ飯

甘辛いたれに漬け込んだいかをわっぱ弁当に詰め込んだ数量限定弁当。1折991円北海道 函館本線 森駅

駅そば、駅うどん立ち食いくらべ

初出品＜まねき食品＞ 天ぷらえきそば

とろとろの天ぷらにオリジナルの中華麺を使った姫路駅名物のえきそば。1杯550円※ 22日（木）・23日（金）限り※ 11時からの販売兵庫 山陽本線 姫路駅

初出品＜中央軒＞ かしわうどん

九州最古の駅ホーム立ち食い店。煮干し、昆布、二種類の醤油のスープに甘辛く炊いた鶏肉の強い風味が絶妙。1杯601円※ 24日（土）25日（日）限り※ 11時からの販売佐賀 鹿児島本線 鳥栖駅

西日本初出店の栃木県人気ラーメン

初出店 栃木＜手打 焔＞ 手打 焔 特製ラーメン

唯一無二の麺を生み出す栃木の名店が西日本初出展。上品な鶏の旨味が効いたスープと中太の手打ち麺が絡み合った進化系白河ラーメンです。1杯1,650円

名古屋から人気のスイーツも取り寄せ

初登場 愛知〈ぴよりんshop〉 ぴよりんおでかけセット（定番ぴよりん×２ぴよ）

名古屋から人気の「ぴよりん」を特別お取り寄せ。名古屋コーチンの卵を使ったプリンをバニラの香り豊かなババロアで包み、粉末状にしたスポンジをまとわせた生スイーツ。2ぴよ1セット1,101円※ 22日（木）23日（金）限り※ 13時からの販売 ※1人1セット限り

