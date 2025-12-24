特定非営利活動法人なないろ（所在地：岩手県下閉伊郡山田町飯岡６－１－１、代表：髙橋理奈）は、震災とコロナ禍を経験した子どもたちに安心できる居場所を提供するため、2025年8月から山田町に常設の子どもの居場所「フリースペースなないろ」を開設します。この活動を継続的に支えるため、クラウドファンディングを開始し、地域社会からの支援を呼びかけています。

「居場所」が持つ子どもの成長と未来への影響力

東日本大震災から14年が経過した三陸沿岸地域では、復興は進んだものの課題は残されています。山田町では震災により多数の家屋が被災し、尊い命が失われました。高台移転や災害公営住宅への入居により住環境は改善されましたが、従来の地域コミュニティは大きく変容しました。「震災前は、子どもたちが自然と集まる公園や空き地、近所の大人が見守る環境がありましたが、復興事業による町の区画整理や人口流出により、こうした場所が激減しました。子どもたちにとって『居場所』とは単なる物理的空間ではなく、安心して自分らしくいられる心の拠り所です」と髙橋代表は強調します。震災後の復興過程では、支援団体が子どもたちの居場所づくりを行いましたが、復興予算の終了とともに活動を終えるケースが相次ぎました。さらに2020年からのコロナ禍により、活動制限を余儀なくされました。山田町の人口は震災前の約18,000人から現在は約14,000人に減少し、特に若年層の流出が顕著です。高齢化率は40%を超えており、子育て世帯の孤立も問題となっています。「子どもたちにとって居場所の不足は、自己肯定感の低下や社会的スキルの発達機会の喪失につながります。特に困難を抱える子どもほど、家庭と学校以外の『第三の居場所』が重要となります」と髙橋代表は説明します。

「遊ぶ」「食べる」「学ぶ」を柱とした包括的な子ども支援

NPO法人なないろの活動は「遊ぶ」「食べる」「学ぶ」の3つをキーワードに、子どもたちの健全な成長を支援しています。設立以来、延べ約1,500人の子どもたちが「なないろ」の活動に参加しています。提供している主な活動は以下の6つです。1. 子どもの居場所「フリースペースなないろ」：放課後や長期休業中の、学年や学校の垣根を越えた「ごちゃまぜ」の交流の場。異年齢の関わりや地域住民との交流が社会性を育みます。また、同じ場所を活用して、教育委員会や学校と連携しながら、不登校の子どもの居場所支援を実施し、安心を提供します。2. 学習スペース「自習スペースなないろ」（夜間）：集中して学習に取り組める環境の提供。学ぶ意欲を持つ仲間との出会いが学習意欲を高めます。3. 子ども食堂「なないろキッチン」：地域の協力者と共に温かい食事を無償提供。共に食べることが人とのつながりを生み出します。4. 子どもフードパントリー：食の支援を通じた保護者の負担軽減。食料支援が家族全体の安心につながります。5. 参加型体験活動：プロの技術体験や国際交流など多様な経験機会の提供。新たな可能性との出会いが将来の選択肢を広げます。震災後に生まれた子どもたちも小学校高学年から中学生になり、震災の記憶がない世代が増えています。「一方で、家族の喪失体験や地域の変化は、目に見えない形で子どもたちに影響を与えています。居場所があることで、子どもたちは自分の気持ちを表現し、他者と安心して関わる力を育むことができると考えています。私たちは震災の教訓を風化させず、子どもたちの成長のサポートと未来への希望を育む活動を続けていきたい」と髙橋代表は語ります。参加した子どもたちからは「ここは安心できる場所」「楽しいからまた来る」「家の近くにあればいい」、保護者からは「多世代の人と遊べるのが良い」「居場所があるおかげで安心できる」といった声が寄せられています。

クラウドファンディングで活動継続を目指す

なないろでは、これらの活動を継続的に実施するため、目標金額1,500,000円のクラウドファンディングを実施中です。「GIVING100 by Yogibo」の応援プロジェクトとして採択され、プロジェクトが目標金額を達成した場合は、寄付決済時に発生する手数料が全額負担されるため、寄付金が100%活動に活用されます。支援金は以下の用途に活用される予定です。- 居場所となる施設の維持費（光熱費、設備の補修費用など）- 活動に必要な費用（食材購入費、学習教材費、体験活動の材料費など）- 子どもたちを見守るスタッフ・支援員の人件費髙橋代表は「震災で多くのものを失いながらも、全国からの支援で前に進むことができた山田町。今度は私たちが地域の力で子どもたちを支え、未来につなげていく番です。『居場所』は子どもの成長を支える土壌であり、地域の未来への投資でもあります。三陸の子どもたちの『第三の居場所』と『参加型体験活動』を継続するため、皆さんの温かいご支援をお願いいたします」と呼びかけています。

NPO法人なないろ 概要

- 法人名：特定非営利活動法人なないろ- 所在地：岩手県下閉伊郡山田町飯岡６－１－１- 代表者：髙橋 理奈- 設立：2025年4月（前身団体設立：2021年8月）- 活動内容：子どもの居場所づくり、子ども食堂、学習支援、体験活動の提供- クラウドファンディングURL：https://congrant.com/project/nanairo/