パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、PC組立動画公開を記念して、父ノ背中 LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入で、最大5,000円分相当の還元付与キャンペーンを2025年12月23日（火）より実施中。

■ 選べるPCケース！自作PC応援 組立キット怒涛の大感謝祭

父ノ背中の「てるしゃん」「桃雛なの」「ホロ酔いさん。」による、インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサーで組むパソコン工房のパソコン組立キットを使用したPCの組立動画が公開されました。ぜひこの動画を見て、自作PC組み立てに挑戦してみてください。また、パソコンの組立に不安がある方でも安心な、組立代行サービスにも対応しております。さらに、組立代行工賃が半額となるクーポン付き。ぜひ、この機会にパソコン工房の組立キットをお試しください。

◇ PC組立動画はこちらhttps://www.youtube.com/watch?v=0e2oAiS1Jmo◇ 選べるPCケース！自作PC応援 組立キット怒涛の大感謝祭 ページhttps://www.pc-koubou.jp/goods/jisaku_pckit_thxgiv.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251224_1&utm_content=nonpay

■ 父ノ背中 LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入で最大5,000円分相当の還元付与

期間中にパソコン工房公式通販サイトおよび店舗で父ノ背中 LEVEL∞ コラボゲーミングPCを購入で最大5,000円分相当の還元付与。対象期間：2025年12月23日（火）20:00～2026年1月5日（月）14:59まで※還元の適用について、「パソコン工房WEB 会員」または「ユニットコム ビジネスご優待会員」へのご登録が必要となります。※店舗では当社直営店舗でご利用いただける「当社商品券」での還元、パソコン工房WEB通販サイトでは「パソコン工房ポイント」での還元となります。※商品券還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。※WEBポイントの還元の上限は、取引価格の10分の2までとなります。※ご注文時に付与ポイントは表示されません。ポイント付与時にメールにてご連絡をいたします。ポイント付与は、商品出荷月の翌月の20日頃に付与いたします。※年末年始ウルトラ還元祭は適用対象外となります。

◇ 父ノ背中 LEVEL∞ コラボゲーミングPC 特集ページ

https://www.pc-koubou.jp/pc/game_fathers_back.php?utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251224_1&utm_content=nonpay

■ ご購入特典オリジナル壁紙をプレゼント

父ノ背中 LEVEL∞ コラボゲーミングPCをご購入頂いた方にもれなく父ノ背中オリジナル壁紙をプレゼント！オリジナル壁紙は、コラボモデル専用ダウンロードページからダウンロードいただけます。

※画像の壁紙はイメージです。実際の特典内容とは異なります。

■ 父ノ背中プロフィール

オンライン、オフラインの大会への積極的な参加と、優勝などの活躍により多くのファンを持つ。その経験を買われ、JCGなどで開催される大会の解説やイベント等への出演をする。 また大会やイベントへの参加だけでなく、ストリーミング配信や動画投稿を積極的に行っており、人気を博している。チームとして、ストリーミング配信自体を非常に重視しており、可能であれば練習や、試合についても配信を行っている。同時にファンとのコミュニケーションも重視しており、イベント時には彼らとのサインや写真撮影に多くのファンが集まることで知られている。

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房ホームページhttps://www.pc-koubou.jp/※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

【会社概要】 社名 株式会社ユニットコム 運営ショップ名 パソコン工房 URL : https://www.pc-koubou.jp/グッドウィル URL : https://www.goodwill.jp/代表者 代表取締役 端田 泰三 本社所在地 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-16-1事業内容 iiyama PC（オリジナルパソコン）、パソコンパーツ、ソフトウェア、パソコン周辺機器の販売、パソコン修理・サポートサービス、データ復旧サービス、中古買取・販売、パソコンレンタル、メモリアーカイブサービス

本リリースに関するお問い合わせ先株式会社ユニットコム Webマーケティング営業GTel : 06-6647-6019 / Fax : 06-6647-6014E-mail : order-webmaster@pc-koubou.co.jp