パソコン工房・グッドウィルを運営する株式会社ユニットコム（代表取締役：端田 泰三、本社：大阪市浪速区）は、iiyama PC ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、「League The k4sen」プレイオフ開催を記念してLeague The k4sen オフィシャル ゲーミングPCをご購入頂いた先着100名様に限定Tシャツをプレゼントするキャンペーンを2025年12月23日（火）から実施いたします。

■ 「League The k4sen」プレイオフ開催記念キャンペーン

◇ ご購入者限定！先着100名様に限定Tシャツプレゼント!

期間中にLeague The k4sen オフィシャル ゲーミングPCをお買い上げの方から、先着で100名様に、限定Tシャツをプレゼント！

【ご購入対象期間】2025年12月23日（火）15:35 ～ 無くなり次第終了※League The k4sen オフィシャル ゲーミングPCとは別送となります。納期は2026年2月頃を予定しております。

■ 『League The k4sen』（LTK）とは

『The k4sen』は、k4senのユニークな視点や発想を、ZETA DIVISIONの制作チームと共に具現化していく配信シリーズで、毎回異なるジャンルのコンテンツで新たな“面白さ”に挑戦してきました。第36回目となる今回は、世界的MOBAタイトル「League of Legends」において、ストリーマーたちによる熱きチーム戦が繰り広げられます。

■ 「League The k4sen: LoL Streamer's Championship Supported by Riot Games」概要

参加チーム数 ：ストリーマー・VTuber・クリエイターたちが5人チームで全4チームが参加階級制 ：各チームは NEXT/COREの2 DIVISION制形式 ：オンライン（一部オフライン）開催日程 ：2025年9月10日(水)～2025年12月23日(火)までの3ヶ月間を「LTK シーズン: 黄昏の試練」と題し、レギュラーステージ6日間・プレイオフステージ2日間の全8日間主催 ： ZETA DIVISION様

■ グリーン購入法適合商品

グリーン購入法適合商品は、環境省が毎年公表するグリーン購入法の「基本方針」の判断の基準を満たしている製品・サービスです。基準を満たしていることを認定・認証している機関はなく、事業者の判断により「グリーン購入法適合商品」と表示します。

■ モデルのご紹介

下記は、League The k4sen オフィシャル ゲーミングPCのモデル例になります。他にも複数のラインナップをご用意しております。【BTO 標準構成】各種カスタマイズが可能な「BTO(Build to Order＝受注後生産方式)」に対応しています。

製品名：LEVEL-15FXA52-R7A-PK4X-k4sen販売価格：229,700円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1178625&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251224_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home [DSP版] / Ryzen™ Al 7 350 / CPU統合チップセット / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット) 製品名：LEVEL-15FX166-i7-RK5X-k4sen販売価格：234,800円https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1178626&utm_source=pr&utm_medium=content-text&utm_campaign=pr20251224_1&utm_content=nonpayWindows 11 Home / インテル® Core™ i7 プロセッサー 14650HX / インテル® HM770 / DDR5 16GB(8GB×2) / 1TB NVMe対応 M.2 SSD / GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU / 15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット) / グリーン購入法適合品（※標準スペック時の測定となります。カスタマイズ時は弊社担当までお問い合わせください。）

パソコン工房は、24時間365日体制のコールセンター、全国店舗ネットワークによる安心サポートで万全のアフターフォローとなっております。パソコン工房ホームページhttps://www.pc-koubou.jp/※文中の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。※掲載情報は発表時点のものとなります。事前の告知なく中止、変更させていただく場合がございます。

