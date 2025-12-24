WUBEN株式会社は、WUBEN製LEDハンディライト【E8】を応援購入サービスMakuakeにて【プロジェクト】として販売いたします。【最大1300ルーメン】脅威的明るさと心躍るガジェット。1台3役のLED懐中電灯『E8』が2025年12月24日 (水)午前10：00よりMakuakeにて発売開始となります。▼Makuakeプロジェクトページhttps://www.makuake.com/project/wuben-e8/

●プロジェクト概要

・プロジェクト名：【最大1300ルーメン】脅威的明るさと心躍るガジェット。1台3役のLED懐中電灯・実施期間：2025年12月24日 ～ 2026年2月26日・先行販売価格：10,725円（税込）～（一般販売予定価格 16,500円）・販売サイト：https://www.makuake.com/project/wuben-e8/

・製品紹介

小型LED懐中電灯「WUBEN E8」は、「遊び心（着せ替え・デザイン）」と「ガチ性能（1300lm・UV・単3乾電池対応）」が融合した、『究極のハイブリッドEDC（毎日持ち歩ける）ライト』が、WUBENより登場。

1)メインライトは2つの白色光LEDと１つのUV光 LEDを搭載

今回新たに登場した、超小型LED懐中電灯WUBEN【E8】の特長の一つが、メインライトLED×2個搭載で周囲を圧倒的な光で照らします。また、汚れ確認など色々な用途があるUV光LED×1個搭載。

2)メインライトは、デュアルSST-36F LED (5000K/昼白色) を搭載。明るさ最大1300ルーメン

一般的な懐中電灯の明るさは200-400ルーメン程度ですが、WUBEN【E8】はSST-36F LED×2個搭載で、明るさ最大1300ルーメンとかなりの高輝度を誇ります。色温度は5000K(昼白色) で、生き生きとした自然な光色です。最大照射距離は109m。

昼間のように周囲を照らす圧倒的な明るさが魅力

メインライトの明るさモードはHigh-Med-Lowの３種類です。Highモードが明るさ最大1300ルーメン、最大点灯時間はLowモードで30時間です。

3)紫外線（UV）：365nm 波長、2ワット 出力 UVライトとしても利用可

UVライトの用途は、汚れ・シミ・傷の可視化、釣り具（ルアー）の発光状態確認、犬・猫の尿跡確認（カーペット・床など）、蛍光鉱物（蛍光石）の観察、マツエクの接着、ジェルネイルへの照射、アニサキス発見等に一般的に使われます。

4)サイドライトはドレスカバー装着により 柔らかい光に

ドレスカバー装着により光がより柔らかくなり、ランタンとして使用できます。

5)超小型ミニサイズ 長さ95.2 mm 超軽量 重さ90g(電池含)

小さく軽量なコンパクトボディ。人差し指ぐらいに小さくワイヤレスマウスほどに軽い、超小型LEDライトです。

6)簡単に取り外しできる半透明ドレスカバー 別売のレッド、ブルー、ホワイトのドレスカバーで 組み合わせ自由

WUBEN【E8】は、サイドのドレスカバーはマグネット脱着式で取外し、取り付けが簡単。

7)別売のM4リング装着で持ち運びが便利になります

キーリングを取り付け、ランヤードやネックストラップ、カラビナなどを使用して色んな利用方法で持ち運びができます。

8)防塵防水最高等級のIP68

２メートルの水深に一定時間沈めていても内部に浸水せず操作することができる程度の性能を持っています。雨の中や川や海でのキャンプ、災害時にも強い味方になってくれること間違いありません。

9)Type-C充電ポート搭載 14500-920mAhリチウムイオン充電池付属

充電ポート搭載で電池へ直接Type-C充電ケーブルを差し込み充電します。

10)単3乾電池も使用できます

WUBEN【E8】は充電式リチウムイオン充電池に加えて、エネループや市販の単3アルカリ電池も使用可能。

●会社概要

会社名：WUBEN株式会社代表者：代表取締役 馬 保勇所在地：広島県福山市春日町1丁目7－39 タイムズスクエアＤ号お問い合わせ先：info@wuben.co.jp事業内容：LED照明機器、懐中電灯、関連アクセサリの企画・製造・販売