道の駅くるくる なると(所在地：徳島県鳴門市)は、2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)までの9日間、「年末年始大感謝！」を開催いたします。期間中は、蟹づくし絶景丼、鳴門大根・三宝煮つけ定食、くるくるなるたこバーガー、極細ゆずチョコけんぴ、ほっこりおいものスイートポテト ショコラなど、年末年始限定のメニュー・商品に加え、大抽選会やステージイベントなど新春企画を実施します。

URL： https://www.kurukurunaruto.com/





■ 年末年始大感謝！開催について

道の駅くるくる なるとでは、2025年の締め括りと2026年の始まりにあたり、日頃の感謝の気持ちをお伝えするとともに、徳島県・鳴門市を訪れる皆さまにとって思い出に残る年末年始のひとときをお届けします。









■ 期間限定メニュー(1)(大渦食堂)





蟹づくし絶景丼





総重量約2キロの迫力ある一杯。そびえ立つ蟹に加えて、鯛やびんちょう、中トロなど、全14種がのった年末年始の特別期間に合わせて提供する数量限定メニューです。

商品名 ： 蟹づくし絶景丼

アレルギー： カニ・海老・小麦・さけ・いくら・大豆

価格 ： 12,222円(税込)

発売日 ： 2025年12月27日(土)

※1日数量限定









■ 期間限定メニュー(2)(大渦食堂)





鳴門大根・三宝煮つけ定食





たこ、鳴門大根(徳島県産)、鯛(徳島県産)の煮つけに加え、鳴門わかめの茶碗蒸し、鳴門わかめ汁を組み合わせた定食です。

商品名 ： 鳴門大根・三宝煮つけ定食

アレルギー： 卵・小麦・乳成分・大豆・胡麻

価格 ： 2,178円(税込)

発売日 ： 2025年12月27日(土)









■ 期間限定メニュー(3)(ホレタテキッチン)





くるくるなるたこバーガー





鳴門わかめ、たこ、トマト(スライス)、タルタルソース、すだちをバンズでサンドしました！香ばしく焼き上げたタコの足はプリっと食べ応え抜群。タルタルソース以外に、別添えのトマトソースを絡めて一緒に食べても味変で美味しくお召し上がりいただけます。足の本数を選べる点も特徴です。

商品名 ： くるくるなるたこバーガー

アレルギー： 小麦・卵・乳成分・胡麻・大豆・鶏肉・りんご

価格 ： 足1本 1,320円(税込)

足2本 1,760円(税込)

足3本 2,200円(税込)

発売日 ： 販売中









■ 期間限定商品(4)(和のお芋スイーツ専門店「芋屋鳴福」)





極細ゆずチョコけんぴ





極細けんぴにホワイトチョコをコーティングし、木頭ゆず(徳島県産)の香りと酸味を合わせた期間限定商品です。

商品名 ： 極細ゆずチョコけんぴ

アレルギー： 乳成分・大豆

価格 ： 650円(税込)

発売日 ： 販売中









■ 期間限定商品(5)(洋のお芋スイーツ専門店「おいも、なる。」)





ほっこりおいものスイートポテト ショコラ





お土産商品として展開しているスイートポテトシリーズに、期間限定でショコラ味が登場します。

商品名 ： ほっこりおいものスイートポテト ショコラ

価格 ： 4個入 1,020円(税込)

8個入 2,030円(税込)

発売日 ： 2025年12月27日(土)









■ その他イベント(1) 大抽選会

期間中、税込5,000円以上のお買い上げごとに応募用紙を1枚進呈。

館内設置の応募箱へ投函いただくと、抽選で商品が当たります。

実施期間：2025年12月27日(土)～2026年1月4日(日)









■ その他イベント(2) 新春福袋発売

人気の調味料や食材を詰め合わせた新春福袋を販売します。

価格 ： 2,500円(税込)

実施日： 2026年1月1日(木)

※数量限定

※無くなり次第終了









■ その他イベント(3) くるくるなると神社





くるくるなると神社





館内2階に設置する「くるくるなると神社」で、新年の抱負や願いごとを祈願いただけます。

実施期間： 2025年12月27日(土)～2026年1月4日(日)

場所 ： 館内2階(屋内)









■ その他イベント(4) ステージイベント・キッチンカー

お子様から大人まで楽しめるステージイベントや、キッチンカーの出店を行います。

ステージイベント： 2026年1月1日(木)～1月4日(日)

キッチンカー ： 2025年12月27日(土)～2026年1月4日(日)

※悪天候の場合、内容が変更または中止となる場合があります









【施設概要】





道の駅くるくるなるとについて





名称 ： 道の駅くるくる なると

所在地 ： 徳島県鳴門市大津町備前島字蟹田の越338-1

面積 ： 約17,900m2

駐車台数 ： 普通車約250台／大型車約15台／

身障者用3台(24時間利用可能) 合計268台

営業時間 ： 9：00～17：00

公式サイト ： https://www.kurukurunaruto.com/

公式Instagram： https://www.instagram.com/kurukurunaruto









【運営企業概要】

会社名 ： 株式会社シンカ

代表者 ： 代表取締役 大野 充

所在地 ： 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜35-2

事業内容 ： 道の駅運営、観光土産品の開発・販売、飲食店運営 等

公式サイト： https://www.thinka-n.com/