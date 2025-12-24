観る！マーダーミステリー「聖ジャンヌ女子学院、談話室、22時」が2026年3月28日 (土) ～ 2026年3月29日 (日)にSOOO dramatic!（東京都 台東区 下谷 1丁目11-15）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて12月27日（土）10：00～発売予定です。

Un企画は、舞台俳優・声優などの表現者がライブ配信という“もう一つの舞台”で活躍する場を創出してきました。このたび、SF要素を含んだシナリオを得意とするマーダーミステリー制作サークルのあたらしいタブーとタッグを組み、『聖ジャンヌ女子学院、談話室、22時』を上演します。本作でマーダーミステリーに挑むのは、日常的に“生配信”という一発勝負の場に立ち続けてきた俳優兼ライバーたちです。やり直しのきかない時間。常に視線を浴びる緊張感。一言で空気が変わる瞬間。その経験を携え、即興性と集中力を強く求められるマーダーミステリーに臨みます。

○観る！マーダーミステリーとは？

マーダーミステリーは、一人一人が物語の登場人物になりきり、事件の真相を探る“体験型ミステリー”です。手元にある情報はどれも不完全で、あなたのことを本当に理解しているのは、あなただけ。この一生に一度の体験を俳優たちが舞台の上で、限られた時間のなかで、議論し、駆け引きをし、時に協力しながら、世界に生じた謎をひとつの物語として立ち上げていく――。今回の観る！マーダーミステリーでは、俳優たちの台本の「読み合わせ」を配信にて行い、観客は推したい俳優と一緒に台本を読み、俳優の視点で舞台を楽しむことができます！

○あらすじ

聖ジャンヌ女子学院、ここは戦前からあるミッション系の寄宿制女子中高一貫校。一年前の3月、私たちの友人、ルカが教会の上から"転落死"した……この死は私たちのまんなかに大きな空洞を残し、その穴から遠ざかるように、平然と暮らしてきた。そんなある日、私たちに一枚の手紙が届く。「卒業式の前日、ルカが死んだあの日に集まって、みんなで話しましょう」ルカはなぜ死んだのか。彼女が望んでいたことは何だったのか。そしてこの手紙をだれが出したのか。静かな談話室の中でこれらの謎を解き明かしてゆく。

○事前のキャラクター設定 読み合わせ配信

本作の謎解きをより楽しんでいただくため、事前にTikTokLIVE内にて下記日程にキャラクター設定の読み合わせを行います。TikTokでアカウントを検索してご視聴ください。＜3/21(土)・22(日)＞綾瀬マコト 20:00～未波 @naminorineko徳倉マドカ @user.1.24.8888.1111篠原ユイ 20:30～渡邉美玖 @wtnbmk39鏡原悠貴 @mochi_land_11髙木ハル 21:00～古井翔子 @uichandayo_本宮真緒 @mo._.a218小野寺レナ 21:30～宇都有里沙 @hamstringchanぞの様 @nazozono日向シオン 22:00～鹿住りん @miriririn_寺園七海 @zonon773【Un企画】俳優に特化したTiktokLIVEエージェンシー。1人でも多くの俳優が生活の土台を整え、あたらしいキャリアを築けるようサポートしています。https://www.unkikaku.com/actorsupport/sp/https://www.instagram.com/unki.kaku/【あたらしいタブー】SF要素多めのマーダーミステリー制作サークル。第1作「偶像の彫刻」が発売中です。https://x.com/new_tab00

公演概要

『観る！マーダーミステリー「聖ジャンヌ女子学院、談話室、22時」』公演期間：2026年3月28日 (土) ～ 2026年3月29日 (日)会場：SOOO dramatic!（東京都 台東区 下谷 1丁目11-15）■出演者○3月28日 (土)未波渡邉美玖古井翔子宇都有里紗鹿住りん○3月29日 (日)徳倉マドカ鏡原悠貴本宮真緒ぞの様 寺園七海○両日佐瀬ののみ(みちとさせ)■スタッフ作品提供・演出：あたらしいタブー宣伝写真：髙野友靖チラシデザイン：日野裕輝映像撮影：鈴木翔媛制作・衣装：Un企画チケット販売：カンフェティ○協力(あいうえお順)アマヤドリ、劇団チャリT企画、劇団ミックスドッグス、T1 project、プロダクションピエロ、みちとさせ■公演スケジュール2026年03月28日(土) 18:002026年03月29日(日) 13:00※開場は開演の30分前※開場時間を過ぎますと、ご入場いただけない場合があります。■チケット料金S席：12,000円 ★最前 ・サイン入り台本付き一般（台本付き）：7,900円一般：4,500円（全席自由・税込）

チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com