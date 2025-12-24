株式会社学研ホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：宮原博昭）の調査・研究機関である学研教育総合研究所は、2025年11月14日（金）～11月19日（水）の6日間、全国の小学生の子どもを持つ保護者を対象に「小学生調査」、全国の中学生の子どもを持つ保護者を対象に「中学生調査」、全国の高校生を対象に「高校生調査」を実施し、小学生調査では1,200名、中学生調査と高校生調査では各600名の有効サンプルを集計しました。今回は、小学生調査、中学生調査および高校生調査のうち、ふだんの生活実態や生活意識に関する結果を「小学生・中学生・高校生白書 小学生・中学生・高校生の日常生活に関する調査」として公表します。

調査協力機関：ネットエイジア株式会社

URL

https://www.gakken.jp/kyouikusouken/whitepaper/index.html





今年（2025年）のお正月にもらったお年玉の総額（すべてを足した額）をきいたところ、小学生では平均23,158円、中学生では平均29,533円、高校生では平均27,724円でした。

平均額を前回の調査と比較すると、小学生では2,399円の増加（2024年20,225円→2025年23,158円）、中学生では2,034円の増加（2024年27,499円→2025年29,533円）がみられ、小学生、中学生では2,000円以上増加しました。他方、高校生では239円の減少（2024年27,963円→2025年27,724円）となりました。





ふだん朝何時ごろ起きているかをきいたところ、小学生、中学生、高校生ともに、「6:01～6:30」や「6:31～7:00」、「7:01～7:30」に多くの回答が集まり、平均時刻は、小学生では6:41、中学生では6:43、高校生では6:34でした。

ふだん夜何時ごろ寝ているかをきいたところ、小学生では「21:01～21:30」や「21:31～22:00」に多くの回答が集まり、平均時刻は21:37、中学生では「22:01～22:30」や「22:31～23:00」、「23:01～23:30」、「23:31～24:00」に回答が集まり、平均時刻は22:59、高校生では「23:31～24:00」や「24:01～24:30」、「24:31～25:00」に多くの回答が集まり、平均時刻は23:44でした。





日常生活について

★平均起床時刻は6:41





ふだん朝何時ごろ起きているかをきいたところ、「6:01～6:30」（29.3%）や「6:31～7:00」（38.8%）、「7:01～7:30」（23.0%）に多くの回答が集まり、平均時刻は6:41でした。

過去の調査と比較すると、平均時刻は、6:22（2017年）→6:39（2020年）→6:42（2023年）→6:44（2024年）→6:41（2025年）と、前回調査までは起床時刻が遅くなっている傾向がみられましたが、今回調査では前回調査より3分早くなりました。









★平均就寝時刻は21:37、6年生の女子では22:03





次に、ふだん夜何時ごろ寝ているかをきいたところ、「21:01～21:30」（27.9%）や「21:31～22:00」（24.3%）に多くの回答が集まり、平均時刻は21:37でした。

男女別にみると、平均時刻は女子では21:40と、男子（21:35）と比較して5分遅くなりました。

学年別にみると、平均時刻は上の学年ほど遅くなる傾向がみられ、6年生では21:59でした。

男女・学年別にみると、６年生の女子では平均時刻は22:03と、22:00台となりました。

過去の調査と比較すると、平均時刻は、21:42（2020年）→21:40（2021年）→21:42（2022年）→21:36（2023年）→21:40（2024年）と→21:37（2025年）と、今回調査では２１:３０台で、前回調査より3分早くなりました。









★放課後の過ごし方 どのようなことにどのくらい時間を費やす？ 最長は「テレビ視聴」で平均77分、

「インターネット」59分、「ゲーム」58分、「塾・習い事」53分、「宿題・勉強」48分、「友だちと会話」「外遊び」47分





放課後の過ごし方について、どのようなことに、どのくらいの時間を費やしているかをきいたところ、「テレビ視聴」が最も長く、平均は77分となりました。以下、「インターネット（動画視聴など）」59分、「ゲーム」58分、「塾・習い事」53分、「宿題・勉強」48分、「友だちと会話」47分、「外遊び」47分、「本・まんがを読む」32分、「友だちとメッセージのやり取り（LINEなど）」19分と続きました。





小学4年生以上では、「クラブ活動」に費やしている時間の平均は34分でした。









★放課後、遊ぶ・過ごすことが多い場所 1位「自宅」、2位「公園・運動場」、3位「友だちの家」

1年生と2年生では「学童」が2位に





放課後、どこで遊ぶこと（過ごすこと）が多いかをきいたところ、「自宅」（74.9%）が突出して高くなり、「公園・運動場」（27.7%）、「友だちの家」（27.4%）、「学童」（17.0%）、「習い事」（12.7%）と続きました。

学年別にみると、1年生と2年生では「学童」が2位でした。









★何をしているときが一番楽しい？

男子では1位「テレビゲーム・携帯ゲーム」、2位「外遊び」、3位「スマホゲーム」

女子では1位「友だちとおしゃべり」、2位「テレビゲーム・携帯ゲーム」、3位「おやつ」





何をしているときが一番楽しいかをきいたところ、1位「テレビゲーム・携帯ゲーム」（38.3%）、2位「友だちとおしゃべり」（26.1%）、3位「外遊び」（22.6%）となりました。

男女別にみると、男子では1位「テレビゲーム・携帯ゲーム」（54.2%）、2位「外遊び」（26.3%）、3位「スマホゲーム」（18.5%）、女子では1位「友だちとおしゃべり」（34.5%）、2位「テレビゲーム・携帯ゲーム」（22.5%）、3位「おやつ」（20.5%）でした。

男女・学年別にみると、4年生と5年生の男子では「テレビゲーム・携帯ゲーム」（4年生63.0%、5年生66.0%）が6割以上と、特に高くなりました。また、2年生と4年生、5年生の男子では「スマホゲーム」（2年生22.0%、4年生26.0%、5年生21.0%）が他の学年と比較して高くなりました。









★自由な時間を過ごすとしたら、誰と一緒に過ごしたい？ TOP3は「友だちと」「母親と」「父親と」

6年生では「ひとりで」が18%





自由な時間を過ごすとしたら、誰と一緒に過ごしたいかをきいたところ、「友だちと」（67.5%）が最も高くなり、「母親と」（49.1%）、「父親と」（36.5%）、「きょうだいと」（33.5%）、「ひとりで」（12.3%）が続きました。

学年別にみると、1年生では「母親と」（61.5%）と「父親と」（54.0%）が全体と比べて10ポイント以上高くなりました。また、6年生では「ひとりで」（18.0%）が全体と比べて5ポイント以上高くなりました。









★小学生の好きな食べ物 TOP3は2024年調査と同じ「おすし」「ラーメン」「ポテトフライ」

★小学生の嫌いな食べ物 1位「サラダ」、2位「焼き魚」、3位「さしみ」 「嫌いな食べ物はない」は41%





好きな食べ物をきいたところ、1位「おすし」（39.9%）、2位「ラーメン」（28.0%）、3位「ポテトフライ」（25.5%）となりました。

過去の調査と比較すると、「おすし」は2000年調査以降、1位を継続する結果となりました。また、前回の2024年調査と比較すると、2位の「ラーメン」、3位の「ポテトフライ」も前回と同順位となりました。





他方、嫌いな食べ物をきいたところ、1位「サラダ」（19.5%）、2位「焼き魚」（17.8%）、3位「さしみ」（13.2%）となりました。

前回の2024年調査と比較すると、嫌いな食べ物TOP3は前回調査と同じ結果となりました。

また、「嫌いな食べ物はない」は41.3%でした。









【参考】





★小学生が今年のお正月にもらったお年玉 もらった金額は平均23,158円、2024年調査から2,933円増加





今年（2025年）のお正月にもらったお年玉の総額（すべてを足した額）をきいたところ、お年玉をもらった人の割合は95.7%（「なし」が4.3％）となり、平均は23,158円でした。

男女別にみると、男子ではお年玉をもらった人の割合は95.5%、平均は23,326円、女子ではお年玉をもらった人の割合は95.8%、平均は22,990円でした。

前回の2024年調査と比較すると、お年玉をもらった人の割合は前回調査から6.0ポイントの上昇（前回調査89.7%→今回調査95.7%）、平均は2,933円の増加（前回調査20,225円→今回調査23,158円）となり、お年玉をもらった人の割合、平均金額ともに前回調査を上回る結果となりました。









★小学生のお年玉の使い道 「貯金」がダントツ

4年生以上の男子では「ゲーム機・ゲームソフト」が高い傾向





今年（2025年）のお正月にお年玉をもらった人（1,148名）に、もらったお年玉の主な使い道をきいたところ、「貯金」（59.3%）が突出して高く、次いで、2位「おもちゃ」（26.4%）、3位「ゲーム機・ゲームソフト（オンライン以外）」（22.6%）となりました。

男女・学年別にみると、4年生以上の男子では「ゲーム機・ゲームソフト（オンライン以外）」（4年生33.0%、5年生47.4%、6年生45.8%）が他の層と比べて高くなる傾向がみられました。また、「キャラクターグッズ」は2年生と5年生以上の女子（2年生31.3%、5年生34.8%、6年生35.9%）では全体より10ポイント以上高くなりました。









日常生活について

★平均起床時刻は6:43





ふだん朝何時ごろ起きているかをきいたところ、「6:01～6:30」（26.5%）や「6:31～7:00」（33.7%）、「7:01～7:30」（26.0%）に回答が集まり、平均時刻は6:43でした。

男女別にみると、平均時刻は、男子では6:47、女子では6:37と、女子のほうが10分早くなりました。

男女・学年別にみると、平均時刻が最も早かったのは、1年生の女子で、6:31でした。

過去の調査と比較すると、平均時刻は、6:22（2017年）→6:39（2020年）→6:42（2023年）→6:44（2024年）→6:43（2025年）と、昨年・一昨年と同水準となりました。









★平均就寝時刻は22:59、3年生では23:16に





ふだん夜何時ごろ寝ているかをきいたところ、「22:01～22:30」（17.2%）や「22:31～23:00」（21.5%）、「23:01～23:30」（20.2%）、「23:31～24:00」（16.7%）に回答が集まり、平均時刻は22:59でした。

男女・学年別にみると、2年生では男子は女子と比べて平均時刻が16分（男子22:53、女子23:09）早くなりました。

学年別にみると、平均時刻は上の学年ほど遅くなる傾向がみられ、3年生では23:16と、1年生（22:40）と比べて36分遅くなりました。









★中学生が今年のお正月にもらったお年玉 もらった金額は平均29,533円、2024年調査から2,034円増加





今年（2025年）のお正月にもらったお年玉の総額（すべてを足した額）をきいたところ、お年玉をもらった人の割合は95.7%（「なし」が4.3％）となり、平均は29,533円でした。

学年別にみると、平均は学年が上がるにつれ上昇する傾向がみられ、3年生では32,320円でした。

前回の2024年調査と比較すると、平均は2,034円の増加（前回27,499円→今回29,533円）となりました。また、学年別にみると1年生は2,430円増加（前回25,285円→今回27,715円）、2年生は780円増加（前回27,785円→今回28,565円）、3年生は2,892円（前回29,428円→今回32,320円）増加となり、全学年で前回調査の結果を上回りました。









日常生活について

★平均起床時刻は6:34、2024年調査から7分早い結果に





ふだん朝何時ごろ起きているかをきいたところ、「6:01～6:30」（30.8%）や「6:31～7:00」（22.3%）、「7:01～7:30」（17.2%）に回答が集まり、平均時刻は6:34でした。

過去の調査と比較すると、平均時刻は、6:34（2018年）→6:44（2021年）→6:41（2024年）→6:34（2025年）と、前回調査から7分早くなり、2018年の水準に戻る結果となりました。









★平均就寝時刻は23:44、2024年調査から14分早く





ふだん夜何時ごろ寝ているかをきいたところ、「23:31～24:00」（12.3%）や「24:01～24:30」（20.3%）、「24:31～25:00」（17.0%）に多くの回答が集まり、平均時刻は23:44でした。

男女別にみると、平均時刻は女子では23:47と、男子（23:41）と比べて6分遅くなりました。

学年別にみると、平均時刻は上の学年ほど遅くなる傾向がみられ、1年生では23:35、2年生では23:48、3年生では23:49でした。

前回の2024年調査と比較すると、平均時刻は23:58（2024年）→23:44（2025年）と14分早くなりました。









★高校生が今年のお正月にもらったお年玉 もらった金額は平均27,724円、2024年調査から239円減少





今年（2025年）のお正月にもらったお年玉の総額（すべてを足した額）をきいたところ、お年玉をもらった人の割合は88.0%（「なし」が12.0%）となり、平均は27,724円でした。

過去の調査と比較すると、平均は28,145円（2021年）→27,963円（2024年）→27,724円（2025年）と連続で減少し、2024年から239円の減少、2021年から421円の減少となりました。









★ふだんの生活の中で大切にしている時間

男子の1位は「帰宅後の一人で過ごす自由時間」、女子の1位は「睡眠時間」





ふだんの生活の中で大切にしている時間をきいたところ、1位「帰宅後の一人で過ごす自由時間」（35.3%）、2位「睡眠時間」（30.2%）、3位「放課後の友人との時間」（27.5%）、4位「学校の休み時間」（25.3%）、5位「部活時間」（19.0%）となりました。

男女別にみると、男子では「帰宅後の一人で過ごす自由時間」が1位、女子では「睡眠時間」が1位でした。













■調査概要■

調査タイトル：小学生・中学生・高校生白書 小学生・中学生・高校生の日常生活に関する調査2025

調査対象

（小学生調査）：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする小学生の子どもを持つ20歳～59歳の保護者

（中学生調査）：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする中学生の子どもを持つ20歳～59歳の保護者

（高校生調査）：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする15歳～18歳の高校生

調査地域：全国

調査方法：インターネット調査

調査期間：2025年11月14日（金）～11月19日（水）の6日間

有効回答数

（小学生調査）：1,200サンプル

（中学生調査）：600サンプル

（高校生調査）：600サンプル

実施機関：ネットエイジア株式会社