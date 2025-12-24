TopMediai、音声の音質向上機能を新搭載。より自然でクリアな音声表現を実現
動画・音楽・音声関連のオンラインAIツールを提供する Cleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月22日より、TopMediai のAIツールに新たに「音質向上」機能を追加いたしました。
今回の機能追加により、ユーザーは既に生成済みやアップロード済みの音声に対して、AIによるノイズ除去、フィルター補正、音量イコライザー、スピーチ強化を行うことが可能となり、従来よりも自然でクリアな音声表現を実現できます。
【TopMediai音質向上機能について】
TopMediai 音質向上は、既存の音声を対象にAI技術を活用し、ワンクリックで音声の品質を改善するオンライン機能です。ユーザーは特別な編集スキルがなくても、簡単な操作で音声を最適化でき、プレゼンテーション・動画・ナレーションなどさまざまな用途で活用できます。
【アップデートの主なポイント】
1.ノイズ除去
録音環境や機材によって発生する不要な雑音やバックグラウンドノイズをAIが自動で検出・除去。オンライン会議や動画ナレーション、録音済み音声など、あらゆる用途でより聞き取りやすいクリアな音声に改善します。
2.フィルター補正
高音・中音・低音のバランスを調整し、音声の質感を自然に整えます。声の明瞭さや滑らかさを向上させ、ポッドキャストや音声教材など、リスナーにストレスのない聞き心地を提供します。
3.音量イコライザー
全体の音量バランスを自動で最適化。声の強弱や音の偏りを補正することで、複数トラックの音声を組み合わせた動画やプレゼン資料でも均一で聞きやすい仕上がりにします。
4.スピーチ強化
ナレーションや会話の言葉の輪郭、アクセントを明確化し、話し手の意図をより正確に伝えます。教育用音声、広告ナレーション、動画解説など、幅広い用途で発話内容の理解度を高めます。
5.簡単操作で誰でも利用可能
従来の音声編集知識がなくても、ファイルをアップロードして「音質向上」ボタンを押すだけで、AIが自動で最適化。編集作業の負担を大幅に軽減し、制作時間の短縮につながります。
6.既存生成音声やアップロード音声と連携
TopMediai で生成した音声だけでなく、既存の録音済み音声も対象。過去のプロジェクトやライブラリにある音声を簡単に改善でき、コンテンツ資産を最大限に活用可能です。
詳細はこちら：
音質向上機能：https://jp.topmediai.com/app/voice-enhancer/
音声読み上げ：https://jp.topmediai.com/app/text-to-speech/
【操作ガイド：音質向上機能の使い方】
ステップ 1：TopMediai にアクセス
AIツールページを開き、音質向上をクリックし、必要なモードを選択し改善したい音声ファイルをアップロード。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337878&id=bodyimage1】
ステップ 2：音質向上を適用
「生成する」ボタンをクリック。AIが自動で音声を解析し、ノイズ除去・フィルター補正・音量調整・スピーチ強化を適用。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337878&id=bodyimage2】
ステップ 3：プレビュー・保存
処理後の音声を再生して確認。満足でない場合は再度生成できます。問題なければダウンロード可能。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337878&id=bodyimage3】
【おすすめユーザー層・利用シーン】
● 動画クリエイター：既存のナレーションやBGM音声をクリアに改善し、動画コンテンツの品質向上
● 教育関係者／講師：授業用音声や教材ナレーションの聞き取りやすさを向上
● 企業ユーザー：プレゼンテーションや広告音声の品質を高め、印象的なコンテンツ制作
● 音声コンテンツ制作者：ポッドキャストや音声配信の音質改善によるリスナー体験向上
【既存機能との連携と今後の展望】
音質向上機能は、TopMediai の音声生成・編集機能と連携し、生成した音声の品質改善や既存音声の最適化に活用できます。今後もユーザーのフィードバックを反映し、さらなる精度向上やリアルタイム処理対応など、音声体験をより快適にする機能の拡張を進めてまいります。
配信元企業：Cleverguard Technology Co., Limited.
配信元企業：Cleverguard Technology Co., Limited.
