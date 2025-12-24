自律走行式牽引トラクターの世界市場2025年、グローバル市場規模（積載重量2トン以下、2～5トン、5トン以上）・分析レポートを発表
2025年12月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「自律走行式牽引トラクターの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、自律走行式牽引トラクターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
世界の自律走行式牽引トラクター市場の概要
世界の自律走行式牽引トラクター市場は、2024年に19億3,500万米ドルと評価され、2031年には42億7,700万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年にかけての年平均成長率は12.1％と見込まれています。本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策変化を考慮し、それらが市場競争構造や地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響を分析しています。
自律走行式牽引トラクターは、電気エネルギーを動力源として、貨物や資材を自動的に搬送する車両です。センサー、カメラ、LiDAR、AI制御技術などを組み合わせて走行経路を自律的に判断し、安全かつ効率的に作業を行うことができます。主に工場、空港、物流倉庫などの分野で導入が進み、人手不足対策や作業効率化に貢献しています。
市場分析の主要ポイント
本レポートでは、2020年から2031年までの期間における世界市場の動向を、定量的および定性的に分析しています。市場規模、販売台数、平均販売価格を地域別、製品タイプ別、用途別に詳細に示し、産業ごとの成長性と競争環境を明らかにしています。
市場の拡大を支える主な要因は、製造業および物流業の自動化需要の増加です。自律走行技術の進歩により、安全性と精度が向上し、従来の有人運搬に比べてコスト削減と効率化を両立できるようになりました。特に、労働力不足が深刻な地域では、自律型トラクターの導入が急速に進んでいます。また、AIによる経路最適化やクラウド連携による運用管理システムの高度化も市場拡大を後押ししています。
主要企業の動向
自律走行式牽引トラクター市場の主要企業には、EasyMile、Bradshaw、Seegrid、VisionNav、Charlatte Autonom、TOYOTA、Vecna Robotics、Cyberworks Roboticsなどが含まれます。
EasyMileは、ヨーロッパを拠点に自律走行技術を強みとし、空港や工場向けの無人けん引車両を展開しています。Bradshawは耐久性の高い産業用トラクターで知られ、製造現場や倉庫向けの導入実績を拡大しています。Seegridは北米を中心にAI搭載の自律走行プラットフォームを提供しており、物流分野での市場シェアを拡大中です。
VisionNavは、中国市場において急成長しており、レーザー誘導およびカメラベースの自律制御技術を強みにしています。Charlatte Autonomは航空地上支援分野に特化し、空港内の搬送効率化を推進しています。TOYOTAは、自動化ソリューションを統合した製造ライン向けトラクターで世界的なリーダーとして知られています。また、Vecna RoboticsやCyberworks Roboticsは、クラウド管理やロボティクスAIの統合により、高度なフリートマネジメントを実現しています。
市場セグメンテーション
市場はタイプ別に「2トン以下」「2～5トン」「5トン超以上」に分類されます。
