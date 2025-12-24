»¥ËÚ¹ñºÝÂç³Ø¤¬2026Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ
»¥ËÚ¹ñºÝÂç³Ø¡Ê»¥ËÚ»ÔÀ¶ÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¹×¸¥³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¡ÖÀ¸À®AI¶µ¼¼¡×¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Å¤¯¤ê¶µ¼¼¡×¤Î2¤Ä¤Î¸ø³«¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤Î¶µ°é¡¦¸¦µæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤òÃÏ°è¤Ø´Ô¸µ¤·¡¢»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡Èº£¡ÉÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ÖºÂ①¡¡À¸À®AI¶µ¼¼
µÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëÀ¸À®AI¤Ï¡¢¼Ò²ñ¡¦¶µ°é¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÇÇÝ¤Ã¤¿AI¸¦µæ¡¦¶µ°é¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ìÈÌ»ÔÌ±¤ÎÊý¤Ë¤âºÇ¿·Æ°¸þ¤È°ÂÁ´¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ChatGPT¤ä²èÁüÀ¸À®AI¡ÊCanva¡Ë¤ò¼ÂºÝ¤ËÁàºî¤·¡¢¡ÖAI¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë»þÂå¤Î³Ø¤ÓÊý¡¦»È¤¤Êý¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¡¦³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê·î¡Ë18:30～19:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë18:30～19:30
¡¦²ñ¾ì¡§»¥ËÚ¹ñºÝÂç³Ø ¾ðÊó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー1³¬PC¶µ¼¼
¡¦ÂÐ¾Ý¡§18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦¿½¹þ´ü´Ö¡§12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¡¦ÆâÍÆ¡§À¸À®AI¤È¤Ï²¿¤«¡ÊÂç³Ø¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤ËºÇ¿·Æ°¸þ¤ò²òÀâ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡ChatGPT¤ò»È¤Ã¤¿Ê¸¾ÏÀ¸À®ÂÎ¸³
¡¡¡¡¡¡¡¡Canva ¤òÍÑ¤¤¤¿²èÁüÀ¸À®ÂÎ¸³
¡¡¡¡¡¡¡¡Æü¾ï¡¦ÃÏ°è¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÃí°ÕÅÀ
¡ÖÀ¸À®AI¶µ¼¼2026¡×¤ª¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¹ÖºÂ②¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Å¤¯¤ê¶µ¼¼¡Ê¿Æ»Ò¸þ¤±¡Ë
¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÉÁ¤¤¤¿³¨¤ä²ÈÂ²¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²Ã¹©¤·¡¢À¤³¦¤Ë1¤Ä¤À¤±¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤òºî¤ëÂÎ¸³·¿¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¿Æ»Ò¤ÎÁÏÂ¤À¤ò°é¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø¤¬ÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë²¹¤«¤Ê³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～10:45
¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～11:45
¡¦²ñ¾ì¡§»¥ËÚ¹ñºÝÂç³Ø ¾ðÊó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー 1³¬
¡¦ÂÐ¾Ý¡§¶èÆâºß½»¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤ÈÊÝ¸î¼Ô ³Æ²ó4ÁÈ
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦¿½¹þ´ü´Ö¡§12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¡¦»ý¤Á¤â¤Î¡§¥¤¥é¥¹¥È¤Þ¤¿¤Ï¼Ì¿¿¡ÊA4¥µ¥¤¥º¤Þ¤Ç¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºîÀ®ÂÎ¸³
¡¡¡¡¡¡¡¡¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ø¤Î°õºþ²Ã¹©
¡¡¡¡¡¡¡¡´°À®ÉÊ¤Î¤ª»ý¤Áµ¢¤ê
Äê°÷¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¶µ°÷¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÃÏ°èÏ¢·ÈÃ´Åö °Â°æÀ¯¼ù ½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡¡
¡ÖÀ¸À®AI¤Ï¡¢¶µ°é¡¦»Å»ö¡¦Êë¤é¤·¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
Âç³Ø¤È¤·¤ÆºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ò»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Å¤¯¤ê¶µ¼¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤À¤ò°é¤à¾ì¤òÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ëºî¤ë¤³¤È¤âÂç³Ø¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×