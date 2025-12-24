こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
HATTRICK、クボタスピアーズ船橋・東京ベイとのアップサイクルイベントを12月27日（土）に秩父宮ラグビー場で実施！
バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）は、クボタスピアーズ船橋・東京ベイとのアップサイクルプロジェクトブースを、2025年12月27日（土）に秩父宮ラグビー場にて開催される、NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 ディビジョン1 第3節 東京サントリーサンゴリアス戦にて出展いたします。
初優勝を果たした2022-23シーズンに掲出されていたバナーを活用し、選手の直筆サイン入り三角コインケースを製作するワークショップを実施！また、オリジナルアップサイクルトートバッグも販売！
クボタスピアーズ船橋・東京ベイは千葉県船橋市および周辺エリアを拠点にするJAPAN RUGBY LEAGUE ONEに所属するラグビーチームです。「SDGs未来都市」に選定されるなど、国連が定めた持続可能な開発目標（SDGs）を積極的に推進する江戸川区とSDGsの目標達成に向けた相互連携・協力を柱とした協定を締結しています。一方、バリュエンスジャパンが運営する「HATTRICK」は、スポーツチームや団体をはじめ、エンターテインメント業界ではアーティスト、映画会社などと共同でアップサイクルプロジェクト（オークション）を実施しています。
このたび、12月27日（土）に秩父宮ラグビー場にて開催される、NTTジャパンラグビー リーグワン2025-26 ディビジョン1 第3節 東京サントリーサンゴリアス戦にて「HATTRICK」とのアップサイクルプロジェクトブースを出展することが決定いたしました。本ブースでは、初優勝を果たした2022-23シーズンに掲出されていたバナーに選手の直筆サインを入れて再利用し、三角コインケースを製作するワークショップを実施いたします。クボタスピアーズ船橋・東京ベイのサステナブルな取り組みを楽しく学べるだけでなく、役目を終えた素材に新たな付加価値を生み出すことで、日常でもクラブを身近に感じられる“世界に一つだけのコインケース”をお作りいただけます。また、同バナーをアップサイクルしたトートバッグも数量限定で販売いたします。
「HATTRICK」では今後も環境課題の解決や、地域社会の新たな循環の創出を目指し、ファンや地域の皆さまにさまざまな企画をお届けできるよう取り組んでまいります。また、世の中から発生する廃材にあらゆる視点から価値を付加し、循環型社会形成の一助となるべく邁進してまいります。
■HATTRICK×クボタスピアーズ船橋・東京ベイ アップサイクルイベント 概要
開催日：2025年12月27日（土）
時間：11：50〜14：30
会場：秩父宮ラグビー場（東京都港区北青山2丁目8-35）
＜三角コインケース製作ワークショップ＞
実施時間：
Aー 11：50〜12：10（12名）
Bー 12：10〜12：30（12名）
Cー 12：30〜12：50（12名）
Dー 12：50〜13：10（12名）
Eー 13：10〜13：30（12名）
Fー 13：30〜13：50（12名）
Gー 13：50〜14：10（12名）
Hー 14：10〜14：30（12名）
参加方法： HATTRICK Members（下記URL）上でチケット購入
販売期間：2025年12月24日（水）12：00〜12月26日（金）23：59
HATTRICK Membersチケット購入ページ：https://members.hattrick.world/ticket/96
参加費用：1,000円（税込）、当日申込 1,500円（税込）
※事前チケット購入制。
※ブースで受付メールの確認をさせていただきます。
※当日申し込みは予約枠に限りがございます。予めご了承ください。
※ワークショップ素材にはいずれか1名の選手のサインが入ります。
※当日不参加の場合でも返金はいたしかねます。
※参加費はお申込みの時点で決済されます。
※小学生以下のお客さまは、保護者同伴にてご参加ください。
※当イベントには選手の参加はございません。
＜アップサイクルトートバッグ 販売詳細＞
販売価格：15,000円（税込）
販売個数：14個
購入方法：現地でのブース販売
※販売点数・販売価格は変更になる可能性がございます。
※商品が無くなり次第、販売は終了となります。
※購入はブースにお越しいただいたお客さまのみに限ります。
※クレジットカード、電子決済のみ（現金不可）となります。
■HATTRICKについて
バリュエンスジャパン株式会社が運営する、『ともに、挑戦者の持続可能な未来をつくる。』をミッションに掲げる事業。挑戦者に関連した希少価値の高いアイテムを出品する「HATTRICK Auction」と、挑戦者とファンとを直接つなぐD2Cプラットフォームである「HATTRICK Members」の2つのサービスを運営。アスリートやアーティストといった挑戦者らをサポートするとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいサービスとして展開しています。
・HATTRICK Auction：https://auction.hattrick.world/
・HATTRICK Members：https://members.hattrick.world/
・Instagram：https://www.instagram.com/hattrick.world_official/（@hattrick.world_official）
・X（旧Twitter）：https://twitter.com/hattrick_world（@hattrick_world）
■環境省「デコ活」補助事業に採択
バリュエンスジャパン株式会社が展開するスポーツ・エンタメ業界で不要になった商材を、アップサイクルを通じて環境課題の解決、国民・消費者の新しいライフスタイルの創出を目指す事業は、環境省の令和６年度（補正予算）及び令和７年度「環境配慮行動普及促進事業費補助金」及び「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」（通称：「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）」推進事業）に採択されています。
■クボタスピアーズ船橋・東京ベイ 概要
・創設：1978年
・代表者：代表取締役社長 北尾 裕一
・所在地：東京都中央区京橋2丁目1-3
・URL：http://www.kubota-spears.com/
■バリュエンスジャパン株式会社 概要
・設立：2019年9月10日
・代表者：代表取締役 冨田 光俊
・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5
・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売
※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。
本件に関するお問合わせ先
バリュエンスホールディングス株式会社 広報室
TEL：03-4580-9983 Mail：media@valuence.inc
