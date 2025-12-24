¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥À¥¤¥¥ó¡Û²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â²þÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÆÃÄê²ÈÄíÍÑµ¡´ïºÆ¾¦ÉÊ²½Ë¡¡Ê°Ê²¼¡¢²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¡¡¡¡¥À¥¤¥¥óÀ½¤Î²ÈÄíÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎºÆ¾¦ÉÊ²½ÎÁ¶â¡Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯2·î1Æü¤è¤ê²þÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â²þÄê¤ÎÆâÍÆ
https://digitalpr.jp/table_img/2932/117298/117298_web_1.png
¢£ÎÁ¶â²þÄê¤ÎÇØ·Ê
¡¡2001Ç¯4·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡¤Ï¹¤¯¿»Æ©¤·¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î²ÈÅÅ4ÉÊÌÜ¡Ê¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¦ÎäÅà¸Ë¡¢ÀöÂõµ¡¡Ë¤ÎºÆ¾¦ÉÊ²½Åù½èÍýÂæ¿ô¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¹ç·×Ìó1,445ËüÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢»ñ¸»¤ÎÍ¸ú²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Åö¼ÒÀ½¤Î½èÍýÂæ¿ô¡Ê¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¤Î£±ÉÊÌÜ¡Ë¤ÏÌó55.6ËüÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ¾¦ÉÊ²½Î¨¤Ï91¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥×¥é¥ó¥È¤Ç¤Î½èÍý¤Î¸úÎ¨²½Åù¤Ë¤è¤ê¡¢¼ý»Ù¤¬²þÁ±¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÅÅ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëË¡ÂèÆó½½¾ò¤Ë´ð¤Å¤2026Ç¯2·î1Æü¤è¤ê¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎÁ¶â¤ò°ú¤²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
¡ãºÆ¾¦ÉÊ²½Î¨¡Ê91¡ó¡Ë¤ÎÆâÌõ¡ä
91¡ó¤ÎÆâÌõ¡¡¡¡¡§Å´29¡ó¡¢Æ¼8¡ó¡¢¥¢¥ë¥ß¡§3¡ó¡¢ÈóÅ´¡¦Å´º®¹çÊª41¡ó¡¢¤½¤ÎÂ¾Í²ÁÊª19¡ó
»Ä¤ê 9¡ó ¡¡¡¡¡¡¡§»º¶ÈÇÑ´þÊª¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥À¥¤¥¥ó¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼¼
ËÜ¼Ò
¢©530-0001 Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ°ìÃúÌÜ13ÈÖ1¹æ¡ÊÂçºåÇßÅÄ¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼¥º¡¦¥µ¥¦¥¹¡Ë
TEL (06)6147-9923¡Ê¥À¥¤¥ä¥ë¥¤¥ó¡Ë
Åìµþ»Ù¼Ò
¢©104-0028 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§ÆóÃúÌÜ2ÈÖ1¹æ¡ÊÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ È¬½Å½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼¡Ë
TEL (03)3520-3100¡Ê¥À¥¤¥ä¥ë¥¤¥ó¡Ë
E-mail
prg@daikin.co.jp
