¡Ö¿Í¤È¤Ê¤ê¡×¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤ë¡£2026Ç¯1·î16Æü(¶â)Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Ë¤Æ¡ÖWeb¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦»öÌ³ ºÎÍÑ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°²ñ¡×¤ò³«ºÅ
¾ã³²¼Ô¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤òÃæ¿´¤Ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ÊÆ£¶Ñ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤Ë¡¢½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¡ÖatGP¥¸¥ç¥Ö¥È¥ìIT¡¦Web¿´ºØ¶¶¡×¤Ë¤Æ¡¢Web¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦»öÌ³ ºÎÍÑ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°²ñ¤òÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅÇØ·Ê¡Û
2026Ç¯7·î¤ÎË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨°ú¤¾å¤²¤ò¹µ¤¨¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¾ã³²¼Ô¤Î¡Ö¿ô¡×¤Î³ÎÊÝ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÄêÃå¡¦³èÌö¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤ÎÁª¹Í¤Ç¤ÏIT¥¹¥¥ë¤Î½¬½ÏÅÙ¤ä¸ÄÀ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¡¢¶ÈÌ³¤ä¿Í¤È¤Ê¤ê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬À©ºî¼ÂÀÓ¤òÄ¾ÀÜ¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½ñÎà¤ä²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¤¶õµ¤´¶¤äÇ®°Õ¤òÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¡¢Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æüº¢¤«¤éÍøÍÑ¼Ô¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢»Ù±ç¿¦°÷¤Ë¤è¤ëµÒ´ÑÅª¤Ê½ê´¶¤â¶¦Í¤·¡¢ºÎÍÑ¥³¥¹¥È¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÄêÃåÎ¨¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿·¤·¤¤Áª¹Íµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚPOINT 1¡Û ¡Ö¿Í¤È¤Ê¤ê¡×¤¬¸«¤¨¤ëÂÐÌÌ¥×¥ì¥¼¥ó
¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò»ý»²¤·¤¿ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤è¤ë¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ö¶õµ¤´¶¡×¤ä¡ÖÇ®°Õ¡×¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£
¡ÚPOINT 2¡Û ·ÐÈñºï¸º
¾Ò²ðÎÁÉÔÍ×¡¢ÄêÃåÍøÍÑ¤ÇÎ¥¿¦Î¨¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤ÇºÎÍÑ¥³¥¹¥È¤òÄã¸º¡£
¡ÚPOINT 3¡Û ¿¦°÷¤Ë¤è¤ë¡Ö¿äÁ¦¡¦½ê´¶¡×ÉÕ¤¤Ç°Â¿´
¤´ËÜ¿Í¤ÎÈ¯É½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ù±ç¿¦°÷¤«¤é¸«¤¿¡Ö½ê´¶¡×¤ä¼ÂºÝ¤Î¡ÖÄÌ½êÎ¨¡×¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¶¦Í¡£ºÎÍÑ¸å¤ÎÄêÃå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ëÈ½ÃÇºàÎÁ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹ ¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
2026Ç¯7·î¤ÎË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨UP¤ËÈ¼¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÎÍÑÊýË¡¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤Êý
¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®¸ù»öÎã¤¬¼ÒÆâ¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý
IT¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¾ã³²¼Ô¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¶ÈÌ³Àß·×¤äÇÛÎ¸»ö¹à¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¡¢¶ÈÌ³¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ëÊý
ºÎÍÑ¸å¤ÎÄêÃå»Ù±ç¤ä¿¦¾ì´Ä¶À°È÷¡Ê¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤Ê¤É¡Ë¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
Ë¡Äê¸ÛÍÑÎ¨¤ÎÃ£À®¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¿ô¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀïÎÏ²½¡¦³èÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Êý
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë15:00¡Á17:00¡Ê¢¨30Ê¬ÄøÅÙÁá¤á¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¿½¹þÄùÀÚ¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë19:00¤Þ¤Ç
»²²ÃÊýË¡¡§
¡²ñ¾ì»²²Ã
¡¡atGP¥¸¥ç¥Ö¥È¥ìIT¡¦Web¿´ºØ¶¶¡¡¢¨Äê°÷15Ì¾
¡¡¡Ú½»½ê¡ÛÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èÎ©ÇäËÙ1-4-12 Î©ÇäËÙ¥¹¥¯¥¨¥¢2³¬
¡¡https://maps.app.goo.gl/3u2bDd9Lubpznid18
¡¡¡Ú¥¢¥¯¥»¥¹¡Û
¡¡¡¦Âçºå¥á¥È¥í»Í¤Ä¶¶Àþ¡¦¸æÆ²¶ÚÀþ¡ÖËÜÄ®±Ø¡×ÅÌÊâ5Ê¬
¡¡¡¦Âçºå¥á¥È¥í»Í¤Ä¶¶Àþ¡Ö»Í¥Ä¶¶±Ø¡×ÅÌÊâ8Ê¬
¡¡¡¦Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¡Ö¿´ºØ¶¶±Ø¡×ÅÌÊâ12Ê¬
¡¡
¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡¡¢¨Äê°÷¤Ê¤·
¡¡»²²ÃURL¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÂÐÌÌ¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤ï¤ëÍøÍÑ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ä¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤´¶¡×¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê²ñ¾ì¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤ª»þ´Ö¤¬µö¤»¤Ð¡¢¤¼¤ÒÄ¾ÀÜ²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤äÊ·°Ïµ¤¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
ÆâÍÆ¡§
¡¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦»ö¶È½ê¾Ò²ð
¡¦ÍøÍÑ¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î»þ´Ö¤òÄ¹¤á¤Ë³ÎÊÝ¡Ë
¡¦¼Áµ¿±þÅú¡¦¸òÎ®¥¿¥¤¥à¡Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ëÌÌÃÌÂåÂØ¡Ë
¡¦¥¯¥í¡¼¥¸¥ó¥°
¿½¹þÊýË¡¡§°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://info.atgp.jp/jobtra/seminar/260116kansaics
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
atGP¥¸¥ç¥Ö¥È¥ìIT¡¦Web¿´ºØ¶¶¡¡Ã´Åö¡§»³ËÜ
¢©550-0012¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶èÎ©ÇäËÙ1-4-12 Î©ÇäËÙ¥¹¥¯¥¨¥¢2³¬
¡ÚMail¡Ûjobtra.it.shinsaibashi@generalpartners.co.jp
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¡Ã´Åö¡§¹Êó¼¼ °æ¾å
¢©100-0011 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-1 ÈÓÌî¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9³¬
¡ÚMail¡Ûmedia-pr@generalpartners.co.jp
¡ÚTEL¡Û090-3912-8274
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
atGP¥¸¥ç¥Ö¥È¥ìIT¡¦Web ¿´ºØ¶¶
https://www.atgp.jp/training_it/access/shinsaibashi/
ÊóÆ»µ¡´Ø¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¸þ¤±¡¡²ñ¼Ò¾Ò²ð»ñÎÁ
https://info.atgp.jp/media-pr?utm_source=pr&utm_medium=prmed
