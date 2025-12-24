こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京都市大学が「D&I AWARD 2025」において大学初の認定 ― 企業・団体のダイバーシティ&インクルージョン（D&I）への取り組みを評価する表彰制度
東京都市大学（東京都世田谷区、学長：野城智也）はこのたび、企業・団体のダイバーシティ&インクルージョン（D&I）への取り組みを評価する表彰制度「D&I AWARD 2025」（運営：株式会社JobRainbow）において、全国の大学で初めての認定を受けた（同時に複数の大学が認定）。これは、ダイバーシティの推進に努め、多様な背景や価値観をもつ学生・教職員が互いを認め合う環境の整備に取り組んできたことが評価されたもの。同大は今後もダイバーシティの一層の推進を通じて、すべての構成員が個性と能力を発揮し、学業・職業と生活の調和を実現できる学修・教育・研究・就労環境の整備に努めていく。
D&l AWARDは、ダイバーシティ&インクルージョンに取り組む企業を認定・表彰する日本最大のアワード。日本で活動する企業（日本国外に本社を置く企業、非営利団体、研究機関等も含む）のD&Iの取り組みを独自の評価指標で採点し、スコアに応じて認定を授与する。
東京都市大学はこのたび、同アワードにおいて「スタンダード」の認定を受けた。同大は、すべての人がその個性と能力を十分に発揮できるようダイバーシティの推進に努め、多様な背景や価値観をもつ学生・教職員が互いを認め合いながら学び、働き、成長できる環境の整備に取り組んでいる。こうした取り組みが評価され、このたびの認定に至った。
今後も東京都市大学では、ダイバーシティの一層の推進を通じて、すべての構成員が個性と能力を発揮し、学業・職業と生活の調和を実現できる学修・教育・研究・就労環境の整備に努めていく。
■D&I AWARD 2025
https://diaward.jobrainbow.jp/top
「D&I」とは「ダイバーシティ&インクルージョン（Diversity & Inclusion）のこと。多様性を意味する「ダイバーシティ」と包括を意味する「インクルージョン」で、"多様性を前提にした社会・組織づくりをすること"、さらには特定のグループのみを前提とした社会・組織のあり方の解体を指す。
D&I AWARDは「D&Iに取り組む企業の後押し」「D&Iのあり方のアップデート」「D&I推進の担い手を拡大」の3つの目的を通して、社会全体のD&Iの推進と、その先にある「D&Iがあたりまえの社会」の実現をビジョンに掲げている。D&I AWARDの認定においては100項目の「ダイバーシティスコア」を指標として、D&Iの取り組みを評価・採点している。
▼本件に関する問い合わせ先
企画・広報課
住所：東京都世田谷区玉堤1-28-1
メール：toshidai-pr@tcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
