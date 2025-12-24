こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京都市大学オーストラリアプログラム（TAP）10周年記念式典 ― 累計約2,500名を派遣してきたオーストラリアへの留学制度の歩みを振り返る
東京都市大学（東京都世田谷区、学長：野城智也）は11月28日、セルリアンタワー東急ホテル（東京都渋谷区）において、「東京都市大学オーストラリアプログラム（TAP）」の10周年記念式典を開催した。国内外の関係者や過去の留学参加者らが集い、2015年度にスタートした同プログラムの歩みを振り返りながら、今後のさらなる発展に向けて決意を新たにした。
東京都市大学オーストラリアプログラム（TAP）は、語学力のみに傾倒せず、国際的な視野とコミュニケーション能力を持った、時代に柔軟に対応できる国際人を育てることを目的として、2015年度にスタートした。1年次からの準備教育と2年次の約4カ月間の留学を組み合わせた2年間にわたる留学制度で、文部科学省「令和5年度 大学入学後の総合的な英語力の育成・評価に関する好事例」（英語活用機会の拡充）に選定されている。
このたび、TAPの10周年記念式典および祝賀パーティーが、渋谷・セルリアンタワー東急ホテルのボールルームにおいて行われた。なお、当日はすべて英語で進行した。
司会を務める畑和樹准教授（デザイン・データ科学部）が開式挨拶を行い、第1部の記念式典が開始。野城智也学長が挨拶とプレゼンテーションを行い、2016年2月の第1期派遣以降これまでに累計約2,500名の学生を派遣し、日本の大学の中で最大級のオーストラリアへの留学生派遣人数となったTAPの歩みを紹介するとともに、各方面への感謝を伝えた。
続いて、オーストラリア大使館のジャスティン・ヘイハースト駐日オーストラリア大使、TAP留学先大学であるエディスコーワン大学（ECU）のゲイ・マクマス理事長、同じくマードック大学（MU）のサイモン・マッカーディー副学長らが、来賓祝辞を述べた。
また、留学の支援を行ってきたECU、MU、オーストラリア大使館、西オーストラリア州政府（駐日代表部）、外務省（アジア大洋州局）関係者、東京都市大学の中村英夫名誉総長、三木千壽前学長（名誉学長）、TAPアワード（※）で企業賞を提供している東急株式会社、株式会社JTB、一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会、株式会社ウエストゲイトの関係者ら来賓の紹介が行われた。その後、会場に集まった302名の参加者全員で記念撮影を行い、第1部を締め括った。
第2部の祝賀パーティーは、日本の伝統的な祝賀セレモニーである「鏡開き」で開幕。ステージでは、東京都市大学を運営する学校法人五島育英会の渡邊功理事長をはじめとする関係者らが木槌で開いた2つの酒樽から注がれたマスを、会場では参加者がそれぞれのグラスを手にし、三木名誉学長の乾杯の発声を合図に、全員で祝杯を上げた。
TAP参加者（卒業生とTAPアワードを受賞した現役学生）やECUのバディ学生らは再会を喜び、思い出を語り合う姿が見られた。宴席も和やかに進む中、ECU留学生代表の佐々木有沙さん（2015年度派遣）と、MU留学生代表の大岩潤也さん（2018年度派遣）が、それぞれの留学先大学への感謝のスピーチを行った。続いて、東京都市大学からECU、MUへ感謝状および記念品、寄せ書きを贈呈した。最後に坂井文副学長の閉会の辞で第2部が閉幕したが、名残りは尽きず、参加者同士の語らいはなお続いた。
このたびの記念式典はTAPの歩みを振り返るとともに、今後のさらなる発展に向けて決意を新たにするための、貴重な機会となった。
■東京都市大学オーストラリアプログラム（TAP）
https://tap.tcu.ac.jp/
派遣先：パース／エディスコーワン大学（ECU）、マードック大学（MU）
現在、語学準備講座受講中の2025年度1年生は、2026年2月に166名、同8月に158名の計324名が、ECUおよびMUに派遣される予定。
（※）TAPアワード
派遣先のECUまたはMUでの履修科目の成績、留学出発前後に受験するTOEIC®テストの成績などを総合的に判断し、上位10名以内の優秀者に「学校法人五島育英会 夢に翼を奨学金」を授与するもの。授与式では、TAPの趣旨に賛同している企業各社による「企業賞・団体賞」の授与も併せて行われる。
（参考）
・令和５年度大学入学後の総合的な英語力の育成・評価に関する好事例集の調査
https://www.mext.go.jp/content/20240801-mxt_daigakuc02-000037448_29.pdf
▼本件に関する問い合わせ先
企画・広報課
住所：東京都世田谷区玉堤1-28-1
メール：toshidai-pr@tcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
東京都市大学オーストラリアプログラム（TAP）は、語学力のみに傾倒せず、国際的な視野とコミュニケーション能力を持った、時代に柔軟に対応できる国際人を育てることを目的として、2015年度にスタートした。1年次からの準備教育と2年次の約4カ月間の留学を組み合わせた2年間にわたる留学制度で、文部科学省「令和5年度 大学入学後の総合的な英語力の育成・評価に関する好事例」（英語活用機会の拡充）に選定されている。
司会を務める畑和樹准教授（デザイン・データ科学部）が開式挨拶を行い、第1部の記念式典が開始。野城智也学長が挨拶とプレゼンテーションを行い、2016年2月の第1期派遣以降これまでに累計約2,500名の学生を派遣し、日本の大学の中で最大級のオーストラリアへの留学生派遣人数となったTAPの歩みを紹介するとともに、各方面への感謝を伝えた。
続いて、オーストラリア大使館のジャスティン・ヘイハースト駐日オーストラリア大使、TAP留学先大学であるエディスコーワン大学（ECU）のゲイ・マクマス理事長、同じくマードック大学（MU）のサイモン・マッカーディー副学長らが、来賓祝辞を述べた。
また、留学の支援を行ってきたECU、MU、オーストラリア大使館、西オーストラリア州政府（駐日代表部）、外務省（アジア大洋州局）関係者、東京都市大学の中村英夫名誉総長、三木千壽前学長（名誉学長）、TAPアワード（※）で企業賞を提供している東急株式会社、株式会社JTB、一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会、株式会社ウエストゲイトの関係者ら来賓の紹介が行われた。その後、会場に集まった302名の参加者全員で記念撮影を行い、第1部を締め括った。
第2部の祝賀パーティーは、日本の伝統的な祝賀セレモニーである「鏡開き」で開幕。ステージでは、東京都市大学を運営する学校法人五島育英会の渡邊功理事長をはじめとする関係者らが木槌で開いた2つの酒樽から注がれたマスを、会場では参加者がそれぞれのグラスを手にし、三木名誉学長の乾杯の発声を合図に、全員で祝杯を上げた。
TAP参加者（卒業生とTAPアワードを受賞した現役学生）やECUのバディ学生らは再会を喜び、思い出を語り合う姿が見られた。宴席も和やかに進む中、ECU留学生代表の佐々木有沙さん（2015年度派遣）と、MU留学生代表の大岩潤也さん（2018年度派遣）が、それぞれの留学先大学への感謝のスピーチを行った。続いて、東京都市大学からECU、MUへ感謝状および記念品、寄せ書きを贈呈した。最後に坂井文副学長の閉会の辞で第2部が閉幕したが、名残りは尽きず、参加者同士の語らいはなお続いた。
このたびの記念式典はTAPの歩みを振り返るとともに、今後のさらなる発展に向けて決意を新たにするための、貴重な機会となった。
■東京都市大学オーストラリアプログラム（TAP）
https://tap.tcu.ac.jp/
派遣先：パース／エディスコーワン大学（ECU）、マードック大学（MU）
現在、語学準備講座受講中の2025年度1年生は、2026年2月に166名、同8月に158名の計324名が、ECUおよびMUに派遣される予定。
（※）TAPアワード
派遣先のECUまたはMUでの履修科目の成績、留学出発前後に受験するTOEIC®テストの成績などを総合的に判断し、上位10名以内の優秀者に「学校法人五島育英会 夢に翼を奨学金」を授与するもの。授与式では、TAPの趣旨に賛同している企業各社による「企業賞・団体賞」の授与も併せて行われる。
（参考）
・令和５年度大学入学後の総合的な英語力の育成・評価に関する好事例集の調査
https://www.mext.go.jp/content/20240801-mxt_daigakuc02-000037448_29.pdf
▼本件に関する問い合わせ先
企画・広報課
住所：東京都世田谷区玉堤1-28-1
メール：toshidai-pr@tcu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/