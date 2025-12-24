¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Ë¡À¯Âç³Øº£°æÎ¶°ì¶µ¼ø¤é¤ÈÁ°ÅÄ·úÀß¹©¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ¥¤¥ó¥Õ¥éDXÂç¾Þ ¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ ¡½ ¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ü¥¯¥»¥ë·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Î¹½ÃÛ ¡½
2025Ç¯12·î17Æü¤Ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ¥¤¥ó¥Õ¥éDXÂç¾Þ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉôÅÔ»Ô´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³Ø²Ê ¶µ¼ø º£°æÎ¶°ì¡¢¼Ò²ñ¶õ´Ö¾ðÊó²Ê³Ø¸¦µæ½ê Âç³Ø±¡ÆÃÇ¤¸¦µæ°÷ ÃæÂ¼·òÆó¡¢ÄÍÅÄµÁÅµ¡¢»û¸ýÉÒÀ¸¡Ë¤¬¡¢Á°ÅÄ·úÀß¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜÅ¹¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Á°ÅÄÁà¼£¡¢°Ê²¼¡ÖÁ°ÅÄ·úÀß¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö¥Ü¥¯¥»¥ë·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Î¹½ÃÛ¡×¤¬¡È¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¾Þ¡É¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥éDXÂç¾Þ¡×¤È¤Ï
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢·úÀß¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Î²£Å¸³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¿À®29Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡Öi-Construction Âç¾Þ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥éDXÂç¾Þ¡×¤È²þ¾Î¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÍøÍÑ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿·úÀß¶È³¦°Ê³°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÊç½¸ÂÐ¾Ý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼è¤êÁÈ¤ß³µÍ×
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¡ÖMinecraft¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¡×¤Î¥Ü¥¯¥»¥ë·¿¶õ´ÖÉ½¸½¤ò¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Ø±þÍÑ¤·¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤òÍ×¤·¤Ê¤¤Ä¾´¶Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é´ÉÍý¡¦³èÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ë¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¯¥»¥ë·¿¶õ´Ö¤Ë¹©»öÀ®²ÌÉÊ¤ä¹ñÅÚ¸òÄÌ¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊDPF¡ËÅù¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¡¼¥¿¤òÄ¾ÀÜ¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÅÀ·²¥Ç¡¼¥¿¤ª¤è¤ÓBIM/CIM¥â¥Ç¥ë¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ü¹©·×²è¡¦°Ý»ý´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶µ°é¶µºà¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ü¥¯¥»¥ë·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Î¹½ÃÛ¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¡ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ã¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¼ã¼ê¤«¤é½ÏÎýµ»½Ñ¼Ô¤Þ¤Ç¤Î±ß³ê¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¼Â¸½¡£
¢¹©»öÀ®²ÌÉÊ¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¡¼¥¿¤òÄ¾ÀÜ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÀßÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½¡¦¾Ê¿Í²½¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¡£
£ÅÀ·²¥Ç¡¼¥¿¤ÈBIM/CIM¥â¥Ç¥ë¤ÎÅý¹ç´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢i-Construction 2.0¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¹×¸¥¡£
¤¶µ°éÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¿Íºà°éÀ®¤ª¤è¤ÓÃ´¤¤¼ê³ÎÊÝ¤Ø¤Î´óÍ¿¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¥²¡¼¥à·¿UI¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¡¦Â¿Ê¬Ìî¤ØÅ¸³«²ÄÇ½¤Ê¹â¤¤ÈÆÍÑÀ¤ÈÇÈµÚÀ¤òÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢°¤ÁÉÎ©Ìî¥À¥à·úÀß»ö¶È¤ª¤è¤ÓÊ¡Åç¸©Çò²Ï»Ô Atos Village ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ³Æþ»öÎã¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¾´¶ÅªÁàºî¤Ë´ð¤Å¤¯ÈÆÍÑÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡Ë¡À¯Âç³Ø¤ª¤è¤ÓÁ°ÅÄ·úÀß¤Ï¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤Ø¹¤²¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬Ä¾´¶Åª¤Ë°·¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éDX´ðÈ×¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î²ÃÂ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é´ÉÍýDX¤Ø¤Î³èÍÑ
¡¦ ¶µ°éµ¡´Ø¤ª¤è¤Ó¸¦½¤µ¡´Ø¤Ç¤Î¶µºàÍøÍÑ
¡¦ ·úÀß¶È³¦Á´ÂÎ¤Ø¤ÎÉáµÚÅ¸³«¡¡¤Ê¤É
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¸¦µæÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉô ¶µ¼ø º£°æÎ¶°ì
¡¡E-mail¡§imai(at)hosei.ac.jp
¡Ú¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡Ë¡À¯Âç³ØÁíÄ¹¼¼¹Êó²Ý
¡¡TEL¡§03-3264-9240
¡¡E-Mail¡§pr(at)adm.hosei.ac.jp
¢¨(at)¤Ï@¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢·úÀß¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤Î²£Å¸³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¿À®29Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡Öi-Construction Âç¾Þ¡×¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥éDXÂç¾Þ¡×¤È²þ¾Î¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÍøÍÑ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿·úÀß¶È³¦°Ê³°¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÊç½¸ÂÐ¾Ý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¼è¤êÁÈ¤ß³µÍ×
¡¡ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥Ç¥ª¥²¡¼¥à¡ÖMinecraft¡Ê¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¡×¤Î¥Ü¥¯¥»¥ë·¿¶õ´ÖÉ½¸½¤ò¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Ø±þÍÑ¤·¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤òÍ×¤·¤Ê¤¤Ä¾´¶Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é´ÉÍý¡¦³èÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ë¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¯¥»¥ë·¿¶õ´Ö¤Ë¹©»öÀ®²ÌÉÊ¤ä¹ñÅÚ¸òÄÌ¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÊDPF¡ËÅù¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¡¼¥¿¤òÄ¾ÀÜ¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÅÀ·²¥Ç¡¼¥¿¤ª¤è¤ÓBIM/CIM¥â¥Ç¥ë¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ü¹©·×²è¡¦°Ý»ý´ÉÍý¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶µ°é¶µºà¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ü¥¯¥»¥ë·¿¥¤¥ó¥Õ¥é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¤Î¹½ÃÛ¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¡ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ã¯¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¼ã¼ê¤«¤é½ÏÎýµ»½Ñ¼Ô¤Þ¤Ç¤Î±ß³ê¤Ê¾ðÊó¶¦Í¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¼Â¸½¡£
¢¹©»öÀ®²ÌÉÊ¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¡¼¥¿¤òÄ¾ÀÜ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÀßÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½¡¦¾Ê¿Í²½¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¡£
£ÅÀ·²¥Ç¡¼¥¿¤ÈBIM/CIM¥â¥Ç¥ë¤ÎÅý¹ç´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢i-Construction 2.0¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¹×¸¥¡£
¤¶µ°éÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¿Íºà°éÀ®¤ª¤è¤ÓÃ´¤¤¼ê³ÎÊÝ¤Ø¤Î´óÍ¿¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¥²¡¼¥à·¿UI¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¡¦Â¿Ê¬Ìî¤ØÅ¸³«²ÄÇ½¤Ê¹â¤¤ÈÆÍÑÀ¤ÈÇÈµÚÀ¤òÍ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢°¤ÁÉÎ©Ìî¥À¥à·úÀß»ö¶È¤ª¤è¤ÓÊ¡Åç¸©Çò²Ï»Ô Atos Village ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ³Æþ»öÎã¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¾´¶ÅªÁàºî¤Ë´ð¤Å¤¯ÈÆÍÑÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡Ë¡À¯Âç³Ø¤ª¤è¤ÓÁ°ÅÄ·úÀß¤Ï¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤Ø¹¤²¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬Ä¾´¶Åª¤Ë°·¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éDX´ðÈ×¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î²ÃÂ®¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é´ÉÍýDX¤Ø¤Î³èÍÑ
¡¦ ¶µ°éµ¡´Ø¤ª¤è¤Ó¸¦½¤µ¡´Ø¤Ç¤Î¶µºàÍøÍÑ
¡¦ ·úÀß¶È³¦Á´ÂÎ¤Ø¤ÎÉáµÚÅ¸³«¡¡¤Ê¤É
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¸¦µæÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉô ¶µ¼ø º£°æÎ¶°ì
¡¡E-mail¡§imai(at)hosei.ac.jp
¡Ú¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡¡Ë¡À¯Âç³ØÁíÄ¹¼¼¹Êó²Ý
¡¡TEL¡§03-3264-9240
¡¡E-Mail¡§pr(at)adm.hosei.ac.jp
¢¨(at)¤Ï@¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/