駒澤大学文学部歴史学科の熊本史雄教授による『外務官僚たちの大東亜共栄圏』が「第25回 大佛次郎論壇賞」を受賞 ― 「第29回 司馬遼太郎賞」および「第20回 樫山純三賞（一般書部門）」に続くトリプル受賞
駒澤大学（東京都世田谷区／学長：村松哲文）文学部歴史学科の熊本史雄教授の著書『外務官僚たちの大東亜共栄圏』（新潮選書）が、12月24日（水）、株式会社朝日新聞社主催「第25回 大佛次郎論壇賞」を受賞しました。本作はすでに「第29回 司馬遼太郎賞」および「第20回 樫山純三賞（一般書部門）」も受賞しており、歴史・学術・論壇の主要各賞を席巻する異例の「トリプル受賞」となりました。
大佛次郎賞・大佛次郎論壇賞とは、株式会社朝日新聞社が小説、ノンフィクション、歴史記述など幅広い分野で活躍した作家・大佛次郎氏はの業績をたたえて、1973年に創設されたもので、「大佛次郎賞」は、形式を問わず優れた散文作品に贈られます。さらに、日本の政治・経済・社会・文化・国際関係などをめぐる優れた論考を顕彰するため、2001年に「大佛次郎論壇賞」が新設されました。日本の人文書・学術書における最高峰の賞の一つです。
同書は、昭和戦前期における外務官僚たちの陥った「失敗の本質」を外交史料から炙り出し、従来の「軍部が悪玉、外務官僚は被害者」という解釈を覆す内容となっています。これまでの歴史観を再構築する緻密な検証と深い洞察が、各選考委員会において極めて高く評価されました。
■『外務官僚たちの大東亜共栄圏』
［著 者］ 熊本史雄
［判 型］ 四六判変型
［頁 数］ 304ページ
［ISBN］ 978-4-10-603926-3
［発売日］ 2025年5月21日
［定 価］ 1,980円（税込）
［発 行］ 新潮社
■ 受賞者コメント
この度は、拙著『外務官僚たちの大東亜共栄圏』（新潮選書、2025年）が「第25回 大佛次郎論壇賞」を受賞するという栄誉に浴しまして、非常に光栄に、また嬉しく感じております。先の「第20回 樫山純三賞」、「第29回 司馬遼太郎賞」につづいての受賞となり、お蔭様で〈トリプル受賞〉となりました。日ごろから研究を支援してくださっている、駒澤大学の教職員のみなさまに、厚く御礼申し上げます。
拙著は、「大東亜共栄圏」を〈日露戦後の「満蒙」概念を起点とする地域秩序観〉と定義して、日露戦後の約40年に渡る外務官僚による秩序観と外交思想の継受のありようを描いたものです。そのありようは、直線的ではなく紆余曲折しながら「大東亜共栄圏」に至った、というものでした。本書が評価されたとするならば、そうした叙述と、本書の内容が大国のエゴイズムとナショナリズムが排他性を伴いぶつかり合う現代社会と、図らずも接合していた点にあったのだと思います。
有難いことに、この約３カ月の間、多くのお祝いやお褒めのお言葉を頂戴しました。「読者の心に染み入る手慣れた文体」「外務官僚たちの息遣いや鼻息までが聞こえてくる」「大河ドラマを観ているかのような感覚」「全体を俯瞰するマクロな視野と細部に分け入るミクロな眼力を兼ね合わせて、対象を歴史の網の目のなかで見事に浮かび上がらせる力量」などなど。いずれも身に余るご過褒で、恐縮するとともに感謝の念に堪えません。
とくに嬉しかったのは、筆者の当初の意図を超えて、本書が多様な読み方をなされたことです。これまでの樫山賞では、現代アジアに関する分野での、国際政治学や国際経済学の立場から書かれた著作に授賞されてきましたが、日本史しかも思想史に関する本著を認めてくださったことは大きな励みになりましたし、小説やノンフィクションをも対象とする司馬賞でも、さらには「論壇」を名に掲げる大佛論壇賞においても、歴史学の立場からものされた本書の価値をお認めくださいました。これら３賞は、いずれもわが国を代表する学術賞・論壇賞ですが、それぞれの性格は大きく異なります。そうした３賞のいずれにおいてもお認めいただけたことは、本書が多様な読み方に堪えうることの証左だと思います。
ガンを患い闘病生活をつづけるなかで書き上げた本書だけに、上梓した時点で既に大いに満足しておりましたが、このように各所から評価され、大きなご褒美を頂戴した気持ちでおります。支えてくださったすべての方に、とりわけ愛する家族に、心からのお礼を申し上げたいと思います。このたびは、誠にありがとうございました。
■ 関連リンク
○第25回大佛次郎論壇賞 「外務官僚たちの大東亜共栄圏」 熊本史雄さん（朝日新聞）
https://www.asahi.com/articles/DA3S16370063.html
○大佛次郎賞・大佛次郎論壇賞
https://www.asahi.com/corporate/award/
○司馬遼太郎賞
https://www.shibazaidan.or.jp/shibasho/
○公益財団法人樫山奨学財団
http://kashiyama-sf.com/menu04_1.php?nid=372
（参考）
●文学部歴史学科 熊本 史雄 教授インタビュー（駒大PLUS）
https://plus.komazawa-u.ac.jp/articles/43752
