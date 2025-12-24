　２０２６年２月２１日（土）、伊賀鉄道沿線の菓子店と地元の高等学校とタイアップし、車内にて「甘いもん（スイーツ）」を召し上がっていただく『甘いもんとれいん』を、午前と午後の２便運転します。忍者市（上野市）駅～伊賀神戸駅間を臨時列車で往復する間にお店のスイーツを順番にご提供する形で、出来立てのスイーツをお客様へ配膳します。

　また参加店舗が前回より１店舗増えるとともに、今回も前回同様“和菓子”と“洋菓子”の両方のスイーツをお楽しみいただけます。

　伊賀の車窓をご覧になりながら、暖かい車内で“甘いもん”を味わいたい「甘党」の方に大変おすすめの列車です。是非、この列車にご乗車いただき、“甘いもん”を満喫してください。なおご乗車には、事前のお申し込みが必要となります。お申し込み方法等、詳しい内容は別紙のとおりです。


《昨年の甘いもんとれいんの様子》





別　紙

１．名　称

　『甘いもんとれいん』


２．運転日

　２０２６年２月２１日（土）


３．運転区間

　忍者市（上野市）駅～伊賀神戸駅　臨時列車１往復


４．運転時刻

　午前・午後に各１往復運転

　【第１便】

　忍者市（上野市）駅１０時４５分集合、受付

　往路　忍者市（上野市）駅１１時１３分発→伊賀神戸駅１１時５２分着

　復路　伊賀神戸駅１１時５３分発→忍者市（上野市）駅１２時２３分着

　【第２便】

　忍者市（上野市）駅１３時４５分集合、受付

　往路　忍者市（上野市）駅１４時１３分発→伊賀神戸駅１４時５２分着

　復路　伊賀神戸駅１４時５３分発→忍者市（上野市）駅１５時２３分着

　※両列車共、途中駅での乗降はできません。


５．募集人員

　各便共４０名（合計８０名、満員になり次第募集終了）

　※第１便か第２便かのどちらか片方のご乗車となります。

　　両方のご乗車はできません。


６．参加費用

　大人　　５，０００円　

　小児Ａ　４，６００円　（大人と同じ内容のスイーツ）

　小児Ｂ　２，０００円　（お子様メニュー）

　※小児は小学生以下です。幼児の方で座席が必要な場合は、小児Aまたは小児Ｂの料金が必要です。

　※参加費用には一日フリー乗車券代、スイーツ代、消費税等を含みます。

　※お一人様につきペットボトルの温かい飲み物【ブラックコーヒー、カフェラテ、紅茶（レモンまたは無糖）のいずれか】またはオレンジジュースか、ジンジャーエールが１本付きます。


７．申込方法

（１）お電話でのお申し込み

　　忍者市（上野市）駅へお電話ください。

　　電話0595-21-3231

　　お申し込みの際、住所、名前、人数、連絡先、お飲物等をおたずねします。

（２）WEB（ホームページ）でのお申し込み

　　以下のURLから、いがてつオンラインショップ内商品ページへアクセスしてください。お支払いはクレジット決済のみとなります。なお他の商品との同時購入はできません。

　　https://www.igatetsu.shop/　　

　　（下の２次元バーコードからもアクセスできます）                   

いがてつオンラインショップへ

　※伊賀鉄道忍者市(上野市)駅窓口、FAX、郵送、メールでは受付していません。

　※お申し込み開始は２０２６年１月１３日（火）昼１２時００分です。

　　申込締切は２０２６年１月３０日（金）、ただし満員になり次第で締切とさせていただきます。なおキャンセルにより再募集することがあります。

 

８．参加店舗等

　※スイーツ等の詳しい内容は未定です。

　・パティスリーメルヴェイユ【洋菓子】（伊賀市平野城北町）

　・パティスリーエヌパレット【洋菓子】（伊賀市上野丸之内）※初参加

　・キッチンユメイッコ【洋菓子】（伊賀市緑ヶ丘南町）

　・くらさか風月堂【和菓子】（伊賀市上野車坂町）

　・パン工房マームベランダ【パン】（伊賀市木興町）※初参加

　・三重県立伊賀白鳳高等学校　フードシステム科パティシエコース【洋菓子】（伊賀市緑ヶ丘西町）


以　上