『甘いもんとれいん』を運転します！
２０２６年２月２１日（土）、伊賀鉄道沿線の菓子店と地元の高等学校とタイアップし、車内にて「甘いもん（スイーツ）」を召し上がっていただく『甘いもんとれいん』を、午前と午後の２便運転します。忍者市（上野市）駅～伊賀神戸駅間を臨時列車で往復する間にお店のスイーツを順番にご提供する形で、出来立てのスイーツをお客様へ配膳します。
また参加店舗が前回より１店舗増えるとともに、今回も前回同様“和菓子”と“洋菓子”の両方のスイーツをお楽しみいただけます。
伊賀の車窓をご覧になりながら、暖かい車内で“甘いもん”を味わいたい「甘党」の方に大変おすすめの列車です。是非、この列車にご乗車いただき、“甘いもん”を満喫してください。なおご乗車には、事前のお申し込みが必要となります。お申し込み方法等、詳しい内容は別紙のとおりです。
《昨年の甘いもんとれいんの様子》
別 紙
１．名 称
『甘いもんとれいん』
２．運転日
２０２６年２月２１日（土）
３．運転区間
忍者市（上野市）駅～伊賀神戸駅 臨時列車１往復
４．運転時刻
午前・午後に各１往復運転
【第１便】
忍者市（上野市）駅１０時４５分集合、受付
往路 忍者市（上野市）駅１１時１３分発→伊賀神戸駅１１時５２分着
復路 伊賀神戸駅１１時５３分発→忍者市（上野市）駅１２時２３分着
【第２便】
忍者市（上野市）駅１３時４５分集合、受付
往路 忍者市（上野市）駅１４時１３分発→伊賀神戸駅１４時５２分着
復路 伊賀神戸駅１４時５３分発→忍者市（上野市）駅１５時２３分着
※両列車共、途中駅での乗降はできません。
５．募集人員
各便共４０名（合計８０名、満員になり次第募集終了）
※第１便か第２便かのどちらか片方のご乗車となります。
両方のご乗車はできません。
６．参加費用
大人 ５，０００円
小児Ａ ４，６００円 （大人と同じ内容のスイーツ）
小児Ｂ ２，０００円 （お子様メニュー）
※小児は小学生以下です。幼児の方で座席が必要な場合は、小児Aまたは小児Ｂの料金が必要です。
※参加費用には一日フリー乗車券代、スイーツ代、消費税等を含みます。
※お一人様につきペットボトルの温かい飲み物【ブラックコーヒー、カフェラテ、紅茶（レモンまたは無糖）のいずれか】またはオレンジジュースか、ジンジャーエールが１本付きます。
７．申込方法
（１）お電話でのお申し込み
忍者市（上野市）駅へお電話ください。
電話0595-21-3231
お申し込みの際、住所、名前、人数、連絡先、お飲物等をおたずねします。
（２）WEB（ホームページ）でのお申し込み
以下のURLから、いがてつオンラインショップ内商品ページへアクセスしてください。お支払いはクレジット決済のみとなります。なお他の商品との同時購入はできません。
https://www.igatetsu.shop/
（下の２次元バーコードからもアクセスできます）
いがてつオンラインショップへ
※伊賀鉄道忍者市(上野市)駅窓口、FAX、郵送、メールでは受付していません。
※お申し込み開始は２０２６年１月１３日（火）昼１２時００分です。
申込締切は２０２６年１月３０日（金）、ただし満員になり次第で締切とさせていただきます。なおキャンセルにより再募集することがあります。
８．参加店舗等
※スイーツ等の詳しい内容は未定です。
・パティスリーメルヴェイユ【洋菓子】（伊賀市平野城北町）
・パティスリーエヌパレット【洋菓子】（伊賀市上野丸之内）※初参加
・キッチンユメイッコ【洋菓子】（伊賀市緑ヶ丘南町）
・くらさか風月堂【和菓子】（伊賀市上野車坂町）
・パン工房マームベランダ【パン】（伊賀市木興町）※初参加
・三重県立伊賀白鳳高等学校 フードシステム科パティシエコース【洋菓子】（伊賀市緑ヶ丘西町）
以 上