２０２６年２月２１日（土）、伊賀鉄道沿線の菓子店と地元の高等学校とタイアップし、車内にて「甘いもん（スイーツ）」を召し上がっていただく『甘いもんとれいん』を、午前と午後の２便運転します。忍者市（上野市）駅～伊賀神戸駅間を臨時列車で往復する間にお店のスイーツを順番にご提供する形で、出来立てのスイーツをお客様へ配膳します。

また参加店舗が前回より１店舗増えるとともに、今回も前回同様“和菓子”と“洋菓子”の両方のスイーツをお楽しみいただけます。

伊賀の車窓をご覧になりながら、暖かい車内で“甘いもん”を味わいたい「甘党」の方に大変おすすめの列車です。是非、この列車にご乗車いただき、“甘いもん”を満喫してください。なおご乗車には、事前のお申し込みが必要となります。お申し込み方法等、詳しい内容は別紙のとおりです。





《昨年の甘いもんとれいんの様子》

















別 紙

１．名 称

『甘いもんとれいん』





２．運転日

２０２６年２月２１日（土）





３．運転区間

忍者市（上野市）駅～伊賀神戸駅 臨時列車１往復





４．運転時刻

午前・午後に各１往復運転

【第１便】

忍者市（上野市）駅１０時４５分集合、受付

往路 忍者市（上野市）駅１１時１３分発→伊賀神戸駅１１時５２分着

復路 伊賀神戸駅１１時５３分発→忍者市（上野市）駅１２時２３分着

【第２便】

忍者市（上野市）駅１３時４５分集合、受付

往路 忍者市（上野市）駅１４時１３分発→伊賀神戸駅１４時５２分着

復路 伊賀神戸駅１４時５３分発→忍者市（上野市）駅１５時２３分着

※両列車共、途中駅での乗降はできません。





５．募集人員

各便共４０名（合計８０名、満員になり次第募集終了）

※第１便か第２便かのどちらか片方のご乗車となります。

両方のご乗車はできません。





６．参加費用

大人 ５，０００円

小児Ａ ４，６００円 （大人と同じ内容のスイーツ）

小児Ｂ ２，０００円 （お子様メニュー）

※小児は小学生以下です。幼児の方で座席が必要な場合は、小児Aまたは小児Ｂの料金が必要です。

※参加費用には一日フリー乗車券代、スイーツ代、消費税等を含みます。

※お一人様につきペットボトルの温かい飲み物【ブラックコーヒー、カフェラテ、紅茶（レモンまたは無糖）のいずれか】またはオレンジジュースか、ジンジャーエールが１本付きます。





７．申込方法

（１）お電話でのお申し込み

忍者市（上野市）駅へお電話ください。

電話0595-21-3231

お申し込みの際、住所、名前、人数、連絡先、お飲物等をおたずねします。

（２）WEB（ホームページ）でのお申し込み

以下のURLから、いがてつオンラインショップ内商品ページへアクセスしてください。お支払いはクレジット決済のみとなります。なお他の商品との同時購入はできません。

https://www.igatetsu.shop/

（下の２次元バーコードからもアクセスできます）

いがてつオンラインショップへ

※伊賀鉄道忍者市(上野市)駅窓口、FAX、郵送、メールでは受付していません。

※お申し込み開始は２０２６年１月１３日（火）昼１２時００分です。

申込締切は２０２６年１月３０日（金）、ただし満員になり次第で締切とさせていただきます。なおキャンセルにより再募集することがあります。

８．参加店舗等

※スイーツ等の詳しい内容は未定です。

・パティスリーメルヴェイユ【洋菓子】（伊賀市平野城北町）

・パティスリーエヌパレット【洋菓子】（伊賀市上野丸之内）※初参加

・キッチンユメイッコ【洋菓子】（伊賀市緑ヶ丘南町）

・くらさか風月堂【和菓子】（伊賀市上野車坂町）

・パン工房マームベランダ【パン】（伊賀市木興町）※初参加

・三重県立伊賀白鳳高等学校 フードシステム科パティシエコース【洋菓子】（伊賀市緑ヶ丘西町）





以 上



