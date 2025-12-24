コープ共済連(日本コープ共済生活協同組合連合会、代表理事理事長：笹川 博子)は、2025年12月28日(日)～2026年1月12日(月・祝)まで開催される「第104回 全国高校サッカー選手権大会」に協賛いたします。

当会の全国高校サッカー選手権大会への協賛は2021年から継続し、今年で5年連続での協賛となります。「全国高校サッカー選手権大会に関わる“すべての学生とその家族”を応援し、くらしに寄り添うＣＯ・ＯＰ共済」をコンセプトに、大会応援CMや決勝戦での応援グッズの配布を通じて、全国高校サッカー選手権大会を応援いたします。





(C)全国高体連サッカー専門部記録部





(C)全国高体連サッカー専門部記録部









【大会概要】

日程：2025年12月28日(日)～2026年1月12日(月・祝)

会場：東京 ：国立競技場、味の素フィールド西が丘、駒沢陸上競技場

埼玉 ：NACK5スタジアム大宮、浦和駒場スタジアム

神奈川：ニッパツ三ツ沢球技場、Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

千葉 ：ゼットエーオリプリスタジアム、フクダ電子アリーナ





※大会概要についての詳細は 公益財団法人 日本サッカー協会 ウェブサイト( https://www.jfa.jp/match/alljapan_highschool_2025/ )、公式サイト：第104回全国高校サッカー選手権大会(日本テレビ)( https://www.ntv.co.jp/soc/ )をご確認ください。









【協賛概要】

・テレビCM放映

「支えるというナイスプレーがある」をキャッチコピーに、スポーツにはそれを支える“家族”という『もうひとつのチーム』があること、このチームの絆を応援し、その暮らしに寄り添いたいというＣＯ・ＯＰ共済の想いを込めた【大会応援CM】を放映いたします。





・決勝戦会場での応援グッズ配布(先着5,000名限定)

1月12日(月・祝)に国立競技場で実施される決勝戦では、ＣＯ・ＯＰ共済ブースを設置し、応援グッズ(限定オペラグラス)等を配布いたします。





限定オペラグラス





・決勝戦会場でのボールプレゼント企画(抽選で2名！)

同じく決勝戦、国立競技場のＣＯ・ＯＰ共済ブースにて、前田大然選手のサイン入りオリジナルボールの抽選企画を予定しております。





ＣＯ・ＯＰ共済は、ケガや病気、災害など組合員のくらしの「もしも」を保障する生協の共済です。大会への応援を通じて、頑張るお子様とそのご家族に寄り添い支え続けるＣＯ・ＯＰ共済を目指してまいります。





コーすけサッカー1





コーすけサッカー2





コーすけサッカー3





コーすけサッカー4





コーすけサッカー5





コーすけサッカー6