シーンに合わせて使い分け！無添加※1＆紫外線吸収剤不使用のUVケア。2026年2月19日(木)より数量限定発売 『UVカット30＜ライトベージュ＞』『UVカット50＜ティントベージュ＞』『UVカットミルク50+』『UVカットプレストパウダー50+＜ナチュラル＞』『UVスペシャルケアセット』
株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、『UVカット30＜ライトベージュ＞』『UVカット50＜ティントベージュ＞』、『UVカットミルク50+』、『UVカットプレストパウダー50+＜ナチュラル＞』、『UVスペシャルケアセット』(2種類)の全6商品を2026年2月19日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。
ハーバーのUVシリーズは、全てのアイテムが無添加・紫外線吸収剤不使用。紫外線から肌をしっかりガードしながらも、乾燥から守り、うるおいをキープします。
デイリーケアに便利な色付きジェルタイプやパウダータイプから、レジャー・スポーツに最適なウォータープルーフ処方のミルクタイプまで、用途やお好みに合わせてお選びいただけます。
また、定番の日やけ止め本商品と限定アイテム3点を組み合わせた、お得なセットもご用意しました。
UVカット30
＜ライトベージュ＞
SPF30 / PA+++
30g 2,640円(税込)
UVカット50
＜ティントベージュ＞
SPF50 / PA++++
UV耐水性※2★
30g 2,750円(税込)
UVカットミルク50+
SPF50+/ PA++++
UV耐水性※2★★
30mL 2,860円(税込)
UVカットプレストパウダー50+
＜ナチュラル＞
SPF50+/ PA++++
2,640円(税込)
UVスペシャルケアセット
UVカット30タイプ 4,180円(税込)
UVカット50タイプ 4,290円(税込)
＼オリジナルボックスでお届け！※3／
≪無添加主義(R)≫
ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。
ハーバーが守り続ける「5つの無添加」
≪商品概要≫
●UVカット30＜ライトベージュ＞
価格：2,640円(税込) 容量：30g ［SPF30 / PA+++］
〔商品特長〕
1. 薄づきのベージュトーンで肌色を補正。ナチュラルでつや感のある仕上がりへ。
2. みずみずしい使い心地のジェルタイプ。クレンジング不要、洗顔料で落とせる※4ので、日常のUVケアに便利です。
3. 保湿成分スクワランと美容液成分を配合し、乾燥ダメージをケアします。
UVカット30＜ライトベージュ＞ テクスチャー
●UVカット50＜ティントベージュ＞
価格：2,750円(税込) 容量：30g ［SPF50 / PA++++ / UV耐水性★］ ［ローズマリーの香り］
〔商品特長〕
1. PA数値は最強※5の++++。シワの原因となるUV-Aからしっかりと肌を守ります。
2. 水に強く、くずれにくく、つけたての状態をキープします。
3. しっとりとしたジェルタイプ。肌なじみのよいベージュトーンで、肌色を自然に整えます。
4. 保湿成分スクワランと美容液成分を配合し、乾燥ダメージをケアします。
UVカット50＜ティントベージュ＞ テクスチャー
●UVカットミルク50+
価格：2,860円(税込) 容量：30mL ［SPF50+ / PA++++ / UV耐水性★★］
〔商品特長〕
1. SPF、PA共に最強の日やけ止め。伸びのよいミルクタイプで、全身使いにおすすめです。
2. ウォータープルーフ処方で汗・皮脂に強く、炎天下のレジャーやマリンスポーツ時の強力な紫外線からも、肌をしっかりガードします。
3. ベタつき感のないサラサラの使い心地で 、白浮きすることなく肌になじみます。
UVカットミルク50+ テクスチャー
●UVカットプレストパウダー50+ ＜ナチュラル＞
価格：2,640円(税込) ［SPF50+ / PA++++］ ※ミラー、専用パフ付
〔商品特長〕
1. SPF、PA共に最強の日やけ止め。メイクの上から手軽に使えるパウダー(固形おしろい)タイプ。
2. 皮脂吸着成分のシーバムフィックスパウダー ※6を高配合。化粧くずれを防ぎ、サラサラ肌をキープします。
3. 高分散処理されたきめ細かいパウダーを配合。肌の凹凸にピタっと密着し、汗や皮脂に強く、化粧くずれを防ぎます。
4. ピュアホワイトマイカ※7配合。時間が経ってもくすまず、つけたての印象をキープします。
5. 肌なじみのよいベージュトーンで、色ムラやシミを自然にカバーします。
●UVスペシャルケアセット
価格：UVカット30タイプ 4,180円(税込)／UVカット50タイプ 4,290円(税込)
〔セット内容〕
『UVカット30』 30g(本品)または『UVカット50』 30g(本品)
『UVカットプレストパウダー50+＜ナチュラル＞』 ミニサイズ (ミラー、専用パフ付)
『UVカット30＜ライトベージュ＞』 15g
『UVカットスティック』 10g
『UVカットスティック』 ［SPF50+ / PA++++］
〔商品特長〕
1. SPF、PA共に最強の日やけ止め。手軽に使えるスティックタイプです。
2. スルスル伸びてピタッと密着。日やけが気になる箇所にピンポイントで塗布できます。
3. ポーチに入るコンパクトサイズ。持ち運びにも便利！
※各アイテムは、なくなり次第販売終了となります。
※1 防腐剤パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素は一切無添加
※2 UV耐水性とは、水に濡れてもSPF効果が落ちにくいことを示すもの。★の数が多いほど耐水性が高いことを示しています。
※3 UVカット30またはUVカット50は個別の化粧箱になります。
※4 メイクをしていない場合
※5 国内最高表示基準値のこと
※6 ヒドロキシアパタイト、酸化亜鉛、マイカ、ジメチコン
※7 合成金雲母(増量剤)
