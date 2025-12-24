株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、『UVカット30＜ライトベージュ＞』『UVカット50＜ティントベージュ＞』、『UVカットミルク50+』、『UVカットプレストパウダー50+＜ナチュラル＞』、『UVスペシャルケアセット』(2種類)の全6商品を2026年2月19日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

ハーバーのUVシリーズは、全てのアイテムが無添加・紫外線吸収剤不使用。紫外線から肌をしっかりガードしながらも、乾燥から守り、うるおいをキープします。

デイリーケアに便利な色付きジェルタイプやパウダータイプから、レジャー・スポーツに最適なウォータープルーフ処方のミルクタイプまで、用途やお好みに合わせてお選びいただけます。

また、定番の日やけ止め本商品と限定アイテム3点を組み合わせた、お得なセットもご用意しました。





『UVカット30＜ライトベージュ＞』『UVカット50＜ティントベージュ＞』 『UVカットミルク50+』『UVカットプレストパウダー50+＜ナチュラル＞』





UVカット30

＜ライトベージュ＞

SPF30 / PA+++

30g 2,640円(税込)





UVカット50

＜ティントベージュ＞

SPF50 / PA++++

UV耐水性※2★

30g 2,750円(税込)





UVカットミルク50+

SPF50+/ PA++++

UV耐水性※2★★

30mL 2,860円(税込)





UVカットプレストパウダー50+

＜ナチュラル＞

SPF50+/ PA++++

2,640円(税込)





『UVスペシャルケアセット』UVカット30タイプ 4,180円(税込) UVカット50タイプ 4,290円(税込)





UVスペシャルケアセット

UVカット30タイプ 4,180円(税込)

UVカット50タイプ 4,290円(税込)





＼オリジナルボックスでお届け！※3／





『UVスペシャルケアセット』UVカット30タイプ 4,180円(税込) UVカット50タイプ 4,290円(税込)





≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





≪商品概要≫

●UVカット30＜ライトベージュ＞

価格：2,640円(税込) 容量：30g ［SPF30 / PA+++］

〔商品特長〕

1. 薄づきのベージュトーンで肌色を補正。ナチュラルでつや感のある仕上がりへ。

2. みずみずしい使い心地のジェルタイプ。クレンジング不要、洗顔料で落とせる※4ので、日常のUVケアに便利です。

3. 保湿成分スクワランと美容液成分を配合し、乾燥ダメージをケアします。





『UVカット30＜ライトベージュ＞』 SPF30 / PA+++ 30g 2,640円

UVカット30＜ライトベージュ＞ テクスチャー





●UVカット50＜ティントベージュ＞

価格：2,750円(税込) 容量：30g ［SPF50 / PA++++ / UV耐水性★］ ［ローズマリーの香り］

〔商品特長〕

1. PA数値は最強※5の++++。シワの原因となるUV-Aからしっかりと肌を守ります。

2. 水に強く、くずれにくく、つけたての状態をキープします。

3. しっとりとしたジェルタイプ。肌なじみのよいベージュトーンで、肌色を自然に整えます。

4. 保湿成分スクワランと美容液成分を配合し、乾燥ダメージをケアします。





『UVカット50＜ティントベージュ＞』 SPF50 / PA++++ / UV耐水性★ 30g 2,750円

UVカット50＜ティントベージュ＞ テクスチャー





●UVカットミルク50+

価格：2,860円(税込) 容量：30mL ［SPF50+ / PA++++ / UV耐水性★★］

〔商品特長〕

1. SPF、PA共に最強の日やけ止め。伸びのよいミルクタイプで、全身使いにおすすめです。

2. ウォータープルーフ処方で汗・皮脂に強く、炎天下のレジャーやマリンスポーツ時の強力な紫外線からも、肌をしっかりガードします。

3. ベタつき感のないサラサラの使い心地で 、白浮きすることなく肌になじみます。





『UVカットミルク50+』 SPF50+ / PA++++ / UV耐水性★★ 30mL 2,860円(税込)

UVカットミルク50+ テクスチャー





●UVカットプレストパウダー50+ ＜ナチュラル＞

価格：2,640円(税込) ［SPF50+ / PA++++］ ※ミラー、専用パフ付

〔商品特長〕

1. SPF、PA共に最強の日やけ止め。メイクの上から手軽に使えるパウダー(固形おしろい)タイプ。

2. 皮脂吸着成分のシーバムフィックスパウダー ※6を高配合。化粧くずれを防ぎ、サラサラ肌をキープします。

3. 高分散処理されたきめ細かいパウダーを配合。肌の凹凸にピタっと密着し、汗や皮脂に強く、化粧くずれを防ぎます。

4. ピュアホワイトマイカ※7配合。時間が経ってもくすまず、つけたての印象をキープします。

5. 肌なじみのよいベージュトーンで、色ムラやシミを自然にカバーします。





『UVカットプレストパウダー50+＜ナチュラル＞』 SPF50+/ PA++++ 2,640円(税込)





●UVスペシャルケアセット

価格：UVカット30タイプ 4,180円(税込)／UVカット50タイプ 4,290円(税込)

〔セット内容〕

『UVカット30』 30g(本品)または『UVカット50』 30g(本品)

『UVカットプレストパウダー50+＜ナチュラル＞』 ミニサイズ (ミラー、専用パフ付)

『UVカット30＜ライトベージュ＞』 15g

『UVカットスティック』 10g





『UVカットスティック』 ［SPF50+ / PA++++］

〔商品特長〕

1. SPF、PA共に最強の日やけ止め。手軽に使えるスティックタイプです。

2. スルスル伸びてピタッと密着。日やけが気になる箇所にピンポイントで塗布できます。

3. ポーチに入るコンパクトサイズ。持ち運びにも便利！





『UVスペシャルケアセット』UVカット30タイプ 4,180円(税込) UVカット50タイプ 4,290円(税込)





※各アイテムは、なくなり次第販売終了となります。





※1 防腐剤パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素は一切無添加

※2 UV耐水性とは、水に濡れてもSPF効果が落ちにくいことを示すもの。★の数が多いほど耐水性が高いことを示しています。

※3 UVカット30またはUVカット50は個別の化粧箱になります。

※4 メイクをしていない場合

※5 国内最高表示基準値のこと

※6 ヒドロキシアパタイト、酸化亜鉛、マイカ、ジメチコン

※7 合成金雲母(増量剤)









≪SNS公式アカウントで情報発信中！≫

LINE公式アカウント： https://www.haba.co.jp/f/h-005006001

Instagram ： https://www.instagram.com/haba_jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/HABA_JP

Facebook ： https://www.facebook.com/habatown

YouTube ： https://www.youtube.com/user/habaJP









□ お客様からのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/