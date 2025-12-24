データとインセンティブ設計で、暮らしを進化させる株式会社ピクセラ(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡 毅、以下 当社)は、グループ会社 株式会社A-Stage(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤岡 毅)との共同ブランド「Re・De（リデ）」より、機能性と利便性を向上させた次世代スマートリングの新モデル「Re・De Ring Gen2」を、本日2025年12月24日(水)より販売開始いたします。





Re・De Ring キービジュアル





プレスリリース： https://pixela-group.jp/press/2025/20251224.html

製品ページ ： https://re-de.jp/ring/









■「Re・De Ring Gen2」について

「Re・De Ring」は、睡眠やコンディション、今の調子、運動状態、血管年齢を可視化できる、次世代型のスマートリングです。24時間身につけてあなたらしさを呼び覚ます、身につけている間にあなたの今を測定・可視化します。今回発売する新モデル「Gen2」では、ユーザーの皆様がより長く、より正確に自身の状態を把握できるよう、ハードウェア面での大幅なアップデートを行いました。さらに、日々の健康活動がポイント還元につながる「ポイ活」機能にも新たに対応し、楽しみながら続けられるウェルネス体験を提供します。





＜Gen2の主な進化ポイント＞

1. バッテリー持続時間の向上

24時間365日の健康管理をよりストレスなく行っていただくため、バッテリー性能を強化しました。従来モデルと比較して持続時間が約2日間向上。充電の頻度を減らし、日々の睡眠記録や活動計測をより途切れなく行うことが可能になりました。





2. 心拍数測定精度の向上

センサー技術の刷新により、心拍数の測定精度が飛躍的に向上しました。これにより、AIによる分析の基礎となるバイタルデータの信頼性が高まり、「SLEEP TECH × AI」によるアドバイスや、コンディション分析の精度もさらに深化しました。









■進化したアプリ機能との連携

「Re・De Ring Gen2」は、これまでのアップデートで追加された最新のアプリ機能にフル対応しています。





＜EveryPoint連携による「ポイ活」機能(チャレンジ機能)＞

当社のポイ活アプリ「EveryPoint」との連携に対応しました。日々の目標達成やチャレンジ機能のクリアによってポイントが貯まるようになり、健康管理をしながら「ポイ活」が可能になります。貯まったポイントは「EveryPoint（エブリポイント）」を通じて、AmazonギフトカードやPayPay、マイルなど約60種類の豊富な交換先から自由に交換可能です。





交換先一覧





・【Gen2発売記念】連携するだけで即GET！「Re・De Ring×ポイ活」スタートダッシュキャンペーン

「Re・De Ring」アプリと「EveryPoint」アプリを連携いただいた方全員に、連携特典として エブリポイント100,000ポイント をプレゼントいたします。

※ ポイント付与の条件や詳細については、公式サイトをご確認ください。





・従来モデルでも利用可能

本機能は、本日発売の「Gen2」だけでなく、従来モデルをご利用のユーザー様も、アプリを最新バージョンにアップデートいただくことで同様にご利用いただけます。





EveryPointについて： https://www.pixela.co.jp/products/everypoint/





＜MoveSense AIによる自動運動検出＞

独自開発のMoveSense AIが、リングを着けているだけでウォーキングやジョギングを瞬時に自動検知。記録の手間をなくし、ウェルネス体験を次のステージへ導きます。





自動運動検出関連画面(イメージ)





＜詳細な睡眠分析とアドバイス＞

合計睡眠時間、レム睡眠の割合、心拍数といった睡眠データを総合的に分析し、あなたのコンディションを可視化します。SLEEP TECH × AIが、あなたに寄り添った最適なアドバイスを提供します。





Sleep Mentor(睡眠アドバイス)





■製品概要

価格やカラーバリエーションは従来モデルを踏襲し、これまで通りお求めやすい価格と洗練されたデザインで提供いたします。また、安心の防水性能も継続しています。





Re・De Ring Gen2 各色





・製品名 ：Re・De Ring Gen2

・発売日 ：2025年12月24日(水)

・価格 ：29,800円(税込)

・カラー ：サテンシルバー、ベージュゴールド、アイアンブラック

・防水性能：IP68相当

・販売場所：Re・De公式オンラインショップ、Amazon他









■代表取締役社長 藤岡 毅からのメッセージ

Re・De Ring Gen2は、私たちピクセラが掲げる「日々の行動やデータが、確かな価値へと変わる社会」を体現するプロダクトです。

健康管理は、本来もっと身近で、自然に続けられるものであるべきだと私たちは考えています。

Gen2では、バッテリー性能や計測精度といった基本性能を大幅に進化させることで、「つけているだけで、より正確に、より途切れなく自分を知る」体験を実現しました。

さらに今回、新たにEveryPointと連携し、日々の健康行動そのものがポイントとして還元される仕組みを導入しました。

健康を意識することが、我慢や義務ではなく、楽しみながら続けられる体験へと変わる。

それこそが、Re・De Ringが目指すウェルネスのかたちです。

ピクセラはこれからも、データとインセンティブの力を掛け合わせ、暮らしの中に眠る価値を引き出し、日常そのものをアップデートしてまいります。

Re・De Ring Gen2が、皆さまの毎日に新しい一歩をもたらす存在となれば幸いです。





社長サイン





■「Re・De」について

「Re・De」は心地をリデザインするウェルネスブランドです。

2020年より電気圧力鍋「Re・De Pot」をはじめとした調理家電を中心に展開し、2022年12月、より人々の暮らしを豊かにするため、暮らしに関わるあらゆる製品ジャンルを展開するブランドへと進化しました。

モノやコトのあり方を捉え直す＝「リデザイン」をテーマに、単なる家電ブランドではなく「心地をリデザインするウェルネスブランド」として、ユーザーのあらゆる“心地”にフォーカスした製品開発を行っています。「Re・De」は、生活の中のあらゆる瞬間に「Re・De」の製品が存在することで、お客様の生活をより豊かに、心地よいライフスタイルに整えていけるようなブランドを目指してまいります。





Re・De ロゴ





Re・De公式Webサイト ： https://re-de.jp/

Re・De公式Instagram ： https://www.instagram.com/re_de_official/

Re・De公式オンラインショップ： https://re-de.shop/

Re・Deブランドサイト ： https://brand.re-de.jp/

あなたとリデザインがつながるメディア「Re DESIGN」： https://re-design-media.jp/









■株式会社ピクセラについて

会社名(商号) ： 株式会社ピクセラ

代表者 ： 代表取締役社長 藤岡 毅

所在地 ： 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1-4-12

立売堀スクエア 5F

設立 ： 1982年(昭和57年)6月

資本金 ： 12億02百万円 (2025年11月30日時点)

上場証券取引所： 東京証券取引所スタンダード市場 (証券コード ： 6731)

事業内容 ： パソコン向けデジタルテレビキャプチャー、

デジタルテレビチューナー、

IoTホームサービスおよびその関連機器、

ビデオカメラ向けアプリケーションソフトウェア、

スマートフォン・タブレット向け周辺機器、などの開発、販売

URL ： https://www.pixela.co.jp/





※ 文中に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

※ 本製品は一般的なウェルネス・フィットネスを目的とした製品であり、医療機器ではありません。病気の診断・治療・予防などの医療目的には使用できません。