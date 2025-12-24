この冬、リビングデザインセンターOZONEは「くつろぐ・味わう・整える 冬のしつらえ」と題し、“Japan made”をテーマに、地域に息づく手仕事や工芸をご紹介していきます。元IDEE SHOPのバイヤーで、国内外の店舗をプロデュースするmethod(メソッド)の山田遊氏がディレクターを務め、各種イベントやWebコンテンツを展開。暮らしが多様化するユーザーに、新たな共感と発見をもたらす提案を行います。

その中から今回は、山田氏のセレクトによる伝統技術から生まれた暮らしに溶け込むモノを一堂に展示する「暮らすモノと選ぶモノ展」をご案内させていただきます。









■暮らすモノと選ぶモノ展

自然豊かな日本の風土と、連綿と職人に受け継がれてきた伝統技術によって生み出される「モノ」。暮らしを彩り、支えるモノたちは、その価値とともに私たちにぬくもりと喜びをもたらしてくれます。

本展示では、method(メソッド)の山田遊氏が、「自宅で愛用するモノ」と「バイヤー目線で高く評価するモノ」を、「くつろぐ・味わう・整える」の視点からセレクトしました。伝統を守りながら、現代の暮らしになじむ姿に変化、そして進化してきた品々が一堂に会します。目で味わう洗練された形はもちろん、手に取るからこそ分かる質感。Japan madeの魅力を堪能できる展示会です。





会期 ：2026年1月4日(日)～2026年3月24日(火)

※水曜日休館(祝日除く)、2月15日(日)臨時休館

会場 ：リビングデザインセンターOZONE 3Fエントランス

入場料：無料





TORCHIN シラキ工芸(福岡)





stool / table 北田 浩次郎(大阪)





越前硬漆 朝倉椀 漆琳堂(福井)





片口・ぐい呑 能作(富山)





干支水滴 午 上出長右衛門窯(石川)





hairu Oval-180 ツルヤ商店(山形)





詳しくはこちら

https://www.ozone.co.jp/news/event/2172/

暮らすモノと選ぶモノ展 二次元コード





この他、ワークショップや、つくり手を取材したWeb記事など多彩なコンテンツを通して、Japan madeの魅力や価値をお伝えしていきます。

追加情報は随時、プレスリリースやホームページ( https://www.ozone.co.jp/news/topics/2151/ )にて発信していきますので、ご注目ください。





※画像はイメージです。

※やむを得ない事情により、イベントを中止または延期とさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。









【リビングデザインセンターOZONE】(読み：オゾン、運営：東京ガスコミュニケーションズ株式会社)

家具やキッチン、住宅設備などのショールーム・ショップや、専門のコンサルタントによる家づくりサービスを行う、住まいとインテリアの情報センターです。









＜読者問い合わせ先＞

Tel ： 03-5322-6500(代)

受付時間： 10:30～18:30

URL ： https://www.ozone.co.jp

※水曜日休館(祝日除く)、2025年12月27日(土)～2026年1月3日(土)冬期休館、2月15日(日)臨時休館