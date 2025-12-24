東京都でベーカリー・ベーカリーカフェを16店舗展開する株式会社アンテンドゥ(所在地：東京都練馬区、代表取締役社長：井戸 大通)は、2025年9月1日より創業40周年記念として期間限定で復刻販売していた「ホットケーキぱん」について、当初の予測を大幅に上回る反響とお客様からのご要望を受け、通年販売商品として定番ラインナップに加えることを決定いたしました。

「ホットケーキぱん」URL： http://www.antendo.com/new.html









■通年販売決定の背景

本商品は、創業40周年を記念し「かつての大人気商品をもう一度」という想いで、1ヶ月限定の復刻販売としてスタートしました。

しかし発売直後から、当時を知るファンだけでなく、SNSで「本当にホットケーキみたい！」「バターの染み込みが罪深い」と新たな層にも話題が拡散。全16店舗で1日平均1,000個ペースで推移し、発売からわずか1ヶ月で累計30,000個以上を販売するヒット商品となりました。

「定番化してほしい」「まだやめないで」といったお問い合わせを多数いただき、当社では急遽生産体制を調整し、限定販売の撤回と通年販売への切り替えを決定いたしました。









■「ホットケーキぱん」の特徴





●まるでホットケーキ！心躍る見た目のスイーツパン

ふんわりとしたブリオッシュ生地を、まるでホットケーキのように焼き上げました。おやつや朝食など、様々なシーンでお子様から大人までお楽しみいただけます。





●こだわりの素材でリッチな味わい

生地の中には、ジャージー牛乳を使用した特製のカスタードクリームをたっぷりと包み込みました。仕上げにかけたメープル風味のナパージュとバターが、コクと風味を一層引き立てます。





●温めると、さらにおいしく！

電子レンジで10～20秒程温めるのがおすすめです。バターがじゅわ～っと生地にしみ込み、焼きたてのような風味と食感をお楽しみいただけます。





■商品概要

●商品名 ： ホットケーキぱん

●価格 ： 280円(税込)

●販売場所： アンテンドゥ各店(※一部店舗を除く)

●URL ： http://www.antendo.com/new.html









■アンテンドゥについて

＜「パンの情報発信基地」でありたいという想い＞

「アンテンドゥ」という店名は、アンテナが2本という意味のフランス語。「情報を受信するアンテナ」と「情報をパンに代えて発信するアンテナ」という意味を込めて付けた名前です。1985年の創業以来、小麦粉から生地を練り、成形して焼き上げる「オールスクラッチ製法」という手づくりの手法にこだわり、パン本来のおいしさを追求してきました。創業者 井戸 勤は全国パン菓子博覧会において「食パン日本一」に輝くとともに「高松宮王冠賞」を受賞、その後も数々の賞を受賞し、創業者自ら通算28回の受賞歴を誇ります。そのレシピと製法が現在にいたるまで継承され、アンテンドゥのパン哲学を生み出しております。









～DJベーカリー～





感動を創造する全く新しいベーカリースタイル。エンターテインメント性を兼ね備え、楽しめるベーカリー。お客様が何度も来店したくなるベーカリーを作りたい。そんな思いでDJベーカリーというコンテンツを開発、1998年11月、吉祥寺ロンロン店のオープンと同時に始まりました。コンセプトは「オープンキッチンの厨房は劇場のステージ、そこに働くスタッフはショーを演じる役者」。オーブンを起点とするレイアウトで焼成の迫力を演出すると同時に、DJ職人がマイクを通して、焼成過程をDJトークする姿には大変好評をいただいております。





■会社概要

商号 ： 株式会社アンテンドゥ

代表者 ： 代表取締役社長 井戸 大通

所在地 ： 〒179-0081 東京都練馬区北町5-11-14

設立 ： 1985年4月

事業内容： 1.ベーカリーショップ「アンテンドゥ」「石焼アンテンドゥ」の展開

2.ベーカリーカフェ「BAKERY CAFE ANTENDO」の展開

3.四季に応じた「旬」の洋菓子の販売「セゾン・ココ」の展開

4.サンドイッチ専門店「シェフズプレス」の展開

資本金 ： 3,000万円

URL ： http://www.antendo.com/









