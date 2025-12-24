新しいおもてなしの感動を創造するFSX株式会社(所在地：東京都国立市、代表取締役社長：藤波 克之、以下 FSX)のアメリカ法人FSX AMERICA, INC.(以下 FSX AMERICA)はこのたび、2026年1月5日よりアメリカのAmazon.comにて、肌に対するエイジングケアも期待できる『VB-COSME-』OSHIBORIシリーズの公式販売を開始することをお知らせします。





Amazon US トップページ





FSXのOSHIBORIがアメリカに進出したのは、全米に展開するレストランからご指名をいただいた2018年が始まりです。当時はFSXの基幹技術である、おしぼり上のウイルスや菌を99.99％以上抑制する『VB(ブイビー)』をアメリカへ輸出する準備が整っていませんでした。そのため広く海外にもVBを展開できるよう、コロナ禍期間に応用研究や販売に向けての準備を進め、2024年に米国最大の日本食材卸会社であるミューチャルトレーディング社をディストリビューターとして、FSX AMERICAは全米にVB-COSME-OSHIBORIの販売を開始しました。このたびのAmazonでの販売開始は、米国内でのOSHIBORIの売上が順調に伸びているなか、一般消費者も含めより広く、気軽にFSXのOSHIBORIを楽しんでいただくことを狙いとしています。現地Amazon倉庫への納品体制も整い、スムーズで安心したショッピング環境が整いました。今後も多様なニーズに対応する製品の拡充と、安定的な供給体制の構築に努めます。





FSXは日本発祥の“おしぼり”を、衛生とおもてなしの「おしぼり文化」として再定義しています。FSX AMERICAを通じてOSHIBORIを文化ごと米国に輸出し、おしぼりが体現する衛生とおもてなしの精神を世界中に発信するとともに、アメリカのライフスタイルにもOSHIBORI文化が定着するよう挑戦を続けてまいります。









【参考資料】

■米国Amazonで販売する製品

Amazon通販サイト

Amazon： https://www.amazon.com/stores/page/C43DC891-7205-4575-933A-15F6640CF6EF





アメリカで発売する製品群

US AROMA Premium Citral

入数：100本 参考上代：$100.00 (@$1.00)

入数：600本 参考上代：$510.00 (@$0.85)





US AROMA Premium Hinoki

入数：100本 参考上代：$110.00 (@$1.10)

入数：600本 参考上代：$550.00 (@$0.92)





『WAGARA』シリーズ

WAGARA Ichimatsu Aka

入数：100本 参考上代：＄100.00 (@＄1.00)

入数：750本 参考上代：＄490.00 (@＄0.65)





WAGARA Sippou Kin

入数：50本 参考上代：＄100.00 (@$2.00)

入数：300本 参考上代：＄490.00 (@$1.63)









＜FSX株式会社について＞ https://www.fsx.co.jp/

「おしぼりは物のサービスではなく心のサービス」を理念に、1967年に貸しおしぼり業として創業。日本発祥のおしぼりを、衛生とおもてなしの「おしぼり文化」として再定義し、抗ウイルス・抗菌の衛生技術『VB(ブイビー)』や製造加工機の開発、アロマやデザインを取り入れ、OSHIBORIを文化ごと世界に輸出するなど、ソフトとハードの両面からおしぼりの新たな価値や市場を創出しています。2025年にはFSXのブランドコンセプトを伝える新スタイルの飲食店「Expression Kawaguchiko」を富士河口湖町に開業。国内外へ広くOSHIBORI文化を広めるため、おしぼりから広がるおもてなしの感動を創造し続けます。





通販サイト「イーシザイ・マーケット」： https://www.e-shizai.net/

ポケットおしぼり ： https://www.pocket-oshibori.jp/

抗ウイルス・抗菌『VB』 ： https://www.virusblock.jp/

エイジングケアサポート『VB-COSME-』 ： https://www.pocket-oshibori.jp/

おしぼり冷温庫『REION』 ： https://www.reion.jp/

FSX Facebookページ ： https://www.facebook.com/fsx.co.jp/

FSX Instagram(@fsxkoho) ： https://www.instagram.com/fsxkoho/

FSXリクルーティングサイト ： https://www.fsx.co.jp/careers/

フレンチカフェ＆テラス『Expression Kawaguchiko』： https://f-expression.com/kawaguchiko/









＜FSX富士株式会社について＞ https://www.fsx.co.jp/fsxfuji_oshibori/

FSX富士株式会社は、東京・国立の地で創業55年を迎えるFSX株式会社のグループ会社として、2020年9月に富士河口湖町に設立いたしました。「おしぼりは物のサービスではなく心のサービス」を理念として、富士五湖を中心におしぼりのレンタル、企画販売事業を展開しています。FSXグループならではの、抗ウイルス「VBおしぼり」や、天然アロマのおしぼり等、エリア唯一のおしぼりを提供しています。今年、富士河口湖町の観光資源であるラベンダーを活用した『ふじぴょん』おしぼりを開発。今後も観光資源豊富な富士山麓の地で、地域密着型事業による利点を活かしたマーケティングにより、おしぼりの新たな可能性を引き出す積極的な製品開発を行ってまいります。