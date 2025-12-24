ソフトバンク株式会社の子会社であるSBペイメントサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO 榛葉 淳）は、実店舗におけるキャッシュレス決済および現金払いの利用実態に関するアンケート調査を実施しました。実施した調査の結果を抜粋してお知らせします。









＜調査結果＞

キャッシュレス決済派は全体で72.7％、さらに関東地方では76.8%、「LINEMO」「ahamo」「povo」「楽天モバイル」ユーザーでは8割超

実店舗で、現金とキャッシュレス決済がどちらも使える場合に、現金とキャッシュレス決済をどれくらいの頻度で利用するか尋ねたところ、全体で29.7％が「すべてキャッシュレス決済を利用する」と回答し、「すべてキャッシュレス決済を利用する」または「どちらかというとキャッシュレス決済を利用する」と回答した方の割合を合計すると72.7％で、キャッシュレス決済派が大多数という結果となりました。地方別で見ると、キャッシュレス決済派が最も多かったのは関東地方で76.8%でした。





利用するスマホのキャリア・ブランド別で見ると、「LINEMO」「ahamo」「povo」「楽天モバイル」などのオンライン専用ブランドや格安SIMを利用するユーザーはキャッシュレス決済派が8割を超える結果となりました。

キャッシュレス決済を選ぶ理由は「ポイント還元がある」「支払いがスムーズ」「現金の持ち合わせがなくても支払える」が上位

実店舗でキャッシュレス決済を利用する方にキャッシュレス決済を選ぶ理由を尋ねたところ、「ポイント還元があるから」と答えた方が61.3％で1位となりました。次いで「支払いがスムーズだから」（56.1％）、「現金の持ち合わせがなくても支払えるから」（36.0％）が続く形となりました。

キャッシュレス決済への対応を重視する人は69.4％で、20代の60.3％が「キャッシュレス決済非対応が原因で支払いをやめた経験あり」

実店舗を選ぶ際、キャッシュレス決済に対応しているかどうかをどの程度重視するかを尋ねたところ、「とても重視する」または「やや重視する」と回答した方の割合を合計すると69.4％となり、約7割の方が実店舗でキャッシュレス決済への対応を重視していることが分かりました。





これまでに実店舗でキャッシュレス決済に対応していなかったことが原因で、支払いをやめた経験はあるか尋ねたところ、全体で39.1％の方が「ある」と回答しました。年代別で見ると、「ある」と回答した方は若年層で特に多い傾向が見られ、20代は60.3％と最も高い割合となりました。





実店舗でキャッシュレス決済が利用できないことがわかったとき、その店舗に対してどのような印象を持つか尋ねたところ、「不便・面倒だと感じる」（35.4％）が最も高く、一方で「特に気にしない」方も35.4％と同割合でした。次いで「対応が遅れていると感じる」（27.1％）、「再訪しにくいと感じる」（19.7％）、「不親切だと感じる」（9.2％）と続く形となりました。

実店舗で最も利用する決済手段の1位は「PayPay」（30.6％）で、2024年に1位であった「クレジットカード決済」を凌駕。「PayPay」「楽天ペイ」「au PAY」「メルペイ」「J-Coin Pay」を利用する方の割合が2024年より増加

直近1年間で、実店舗でのキャッシュレスでよく利用する支払い方法を尋ねたところ、男女ともに1位は「PayPay」、2位は「クレジットカード決済」、3位は「楽天ペイ」が選ばれました。男性4位は「交通系IC」で、女性4位は「WAON」でした。

利用するスマホのキャリア別で見ると、ソフトバンク系とKDDI系のスマホを利用するユーザーは「PayPay」をよく利用し、NTTドコモ系、楽天モバイルのスマホを利用するユーザーは「クレジットカード決済」をよく利用することが分かりました。





直近1年間で、実店舗でのキャッシュレス決済で最も利用する支払い方法を尋ねたところ、2024年に1位であった「クレジットカード決済」を抜いて「PayPay」（30.6％）が1位となりました。また、2024年と比べて「PayPay」「楽天ペイ」「au PAY」「メルペイ」「J-Coin Pay」を利用する方の割合が増加していることが分かりました。





実店舗で、キャッシュレス決済に対応していたら嬉しい場所を尋ねたところ、1位が「飲食店」（55.8％）、2位が「病院・クリニック」（53.9％）、3位が「自動販売機」（42.3％）という結果となりました。

顔認証決済を使ってみたいシーンの1位は「大荷物を持っているとき」（40.1％）、20代の54.3％が顔認証決済に関心あり

実店舗で、顔認証決済ができるとしたら使ってみたいと思うか尋ねたところ、全体の34.8％が「やってみたい」「少しやってみたい」と前向きな意向を見せました。特に20代では54.3％と、過半数の方が顔認証決済に関心があることが分かりました。





顔認証決済について、「やりたくない」と回答した方以外に、どのようなシーンで顔認証決済を使ってみたいか尋ねたところ、「大荷物を持っているとき」（40.1％）が最も多く、「年齢確認が必要なとき」（32.4％）、「LIVE会場など本人確認が必要なとき」（29.8％）と続き、両手がふさがっている時や、決済以外での認証が必要な場面でニーズが高いことが分かりました。





