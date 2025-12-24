日本服装ベルト工業連合会は、ギフト需要の高まるクリスマスシーズンや12月10日の「ベルトの日」などに合わせて、レザーマークの革ベルトの販売強化を実施しています。

2025年も残すところあと僅かとなりました。1年間頑張った自分への贈りもの、または大切な人へお疲れ様の思いを込めたギフトとして、レザーマークのアイテムはいかがでしょうか。









■ベルトを“レザーマーク”で確認しよう

レザーマークは天然皮革の表示マークです。





レザーマークのアイテムのイメージ1





革製品の衣料、ベルト、かばんなどの皮革製品が本物であることを証明する、国際的に使用されているシンボルマークです。

日本服装ベルト工業連合会は、消費者の皆様に安心してベルトをお買い求めいただけるように、安心の目印としてレザーマークの入ったタグを添付しております。





レザーマークのアイテムのイメージ2





天然皮革の良さをご実感いただくためにベルトをお選びの際には、このマークをお確かめください。





レザーマークのアイテムのイメージ3





“おしゃれ”と一言でいっても、ジャケットやスラックスなどの場合は“着こなしの妙”というものが大変重要になりますが、ベルトや靴の場合は“着こなし”より“品物の良し悪し”がストレートに表れてしまうアイテムだと言えます。そのため、多少高価でも質の良いものを選ぶことが“おしゃれ”の秘訣でもあります。





レザーマークのアイテムのイメージ4





日本服装ベルト工業連合会では、毎年レザーマークキャンペーンポスターを作成し、デパート・問屋・小売店に配布しPRしています。

詳細は日本服装ベルト工業連合会ホームページ( https://belt-kumiai.com/ )をご覧ください。









■日本服装ベルト工業連合会について

日本服装ベルト工業連合会は流行に敏感な現代の消費者ニーズに十分に応えていくため、トレンド研究やマーケット調査なども同連合会が中心となって行い、業界内の活性化に貢献しております。

消費者のもとに「時代にマッチした、より良い商品を届けていくこと」が私ども日本服装ベルト工業連合会の使命であると考えております。









■連合会概要

日本服装ベルト工業連合会

所在地： 〒111-0032 東京都台東区浅草4-49-8

URL ： https://belt-kumiai.com/