テレダイン・レクロイ(日本社名：テレダイン・ジャパン、所在地：東京都府中市、代表取締役：原 直)は、DisplayPort(TM) 2.1物理層(PHY)コンプライアンステストに対応した第2世代の自動コンプライアンステストフレームワーク「QualiPHY 2」を発表しました。「QualiPHY 2」ソフトウェアは、テレダイン・レクロイのオシロスコープ上で動作し、PCI Express(R)、USB、Thunderbolt(TM)、DisplayPort、HDMI(R)などの高速シリアルデータ技術に対する標準化された物理層試験を自動化します。

新製品「QPHY2-DP2-SOURCE-TX」および「QPHY2-DP2-SINK-RX」は、QPHY2-PCオプションを利用することで、オシロスコープ上だけでなく、ホストPC上でのオフライン動作も可能です。





DisplayPort(TM) 2.1 物理層コンプライアンス テスト対応 第2世代自動コンプライアンステストフレームワーク「QualiPHY 2」





DisplayPort(TM) 2.1は、超高速ビットレート(UHBR)と複数のシリアルデータレーンを活用し、超高解像度と高速リフレッシュレートを実現します。この性能を確保するためには、CTS(コンプライアンステスト仕様)に基づく広範な試験が不可欠です。しかし、コンプライアンステストに合格したDisplayPortリンクであっても、相互運用性試験で失敗するケースが多く、ユーザー満足度を低下させています。

テレダイン・レクロイのVESA認定QualiPHY 2ソフトウェアは、Source(Tx)とSink(Rx)の試験を単一フレームワークで自動化し、ラボでの試験効率を大幅に向上させます。さらに、QPHY2-PCソフトウェアを使えば、取得済みデータを用いたオフライン試験も可能です。これらを組み合わせることで、従来製品に比べて試験時間を大幅に短縮し、ラボのボトルネックを解消します。





QPHY2-DP2.1―SOURCE-TXテスト





SDAX-DPとDP-AUXを使用したSSC解析





DP-AUX TDMPを使用したサイドバンドデバッグ









【コンプライアンステストソリューションの構成】

・UHBR、HBR、RBRすべてに対応するQualiPHY 2オプション「QPHY2-DP2-SOURCE-TX」「QPHY2-DP2-SINK-RX」、およびオフライン解析用「QPHY2-PC」

・Unigraf(UCD-323)、Wilder Technologies(DPAC-CAM)のAUXコントローラによるDUT自動化

・高速試験と低速サイドバンドデバッグを両立するオシロスコープWaveMaster 8000HD

・Sink(Rx)試験時にストレス信号を生成するシグナルクオリティアナライザAnritsu SQA-R MP1900A

・ケーブルのデエンベディングやTx/Rxリターンロス試験、RxチャネルキャリブレーションのためのSパラメータ測定を自動化する高速インターコネクトアナライザWavePulser 40iX

・トレーニング中の信号品質を解析するソフトウェアSDA Expert for DisplayPort(SDAX-DP)





VESA PHY CTSはSourceとSink間の相互運用性試験を規定していませんが、リンク設定時のPHY-Logic通信が失敗すると、表示接続の切断、タイムアウトや解像度低下が発生する可能性があります。

テレダイン・レクロイの相互運用性デバッグソリューションを使用すれば、それらの問題を解決し、ユーザー満足度を向上させます。









【相互運用性デバッグソリューションの構成】

・WaveMaster 8000HDオシロスコープ

50Ω高速入力と1MΩ低速入力を搭載、SBU/AUX電気信号とメインリンク高速信号の同時捕捉に最適

・DP-AUX TDMPおよびUSB-PD TDMPソフトウェアオプション

AUXチャネルやUSB-Cパワーデリバリ メッセージをトリガ・デコードし、SourceとSinkのリンクネゴシエーションを効率的にデバッグ。





スコープ／デジタイザ部門バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーのTyler Coxは、「テレダイン・レクロイは、迅速かつ効率的なDisplayPort 2.1 PHY適合試験に対応し、さらに開発者がDisplayPort 2.1のUHBR速度で最高性能を実現し、エンドユーザーの期待に応えられるよう、相互運用性デバッグツールを提供できることを嬉しく思います。」と述べています。









【Teledyne LeCroy, Inc.について】

ニューヨーク州チェストナットリッジに本社を置く、Teledyne LeCroy, Inc. (テレダイン・レクロイ)は、性能検証、コンプライアンス試験、複雑な電子システムのデバッグを迅速かつ徹底的に行うための先進的なオシロスコープ、プロトコル・アナライザ、その他のテスト機器を製造・販売するリーディングカンパニーです。1964年の創業以来、当社は「Time-to-Insight」を向上させる革新的な製品に強力なツールを組み込むことに注力してきました。解析結果を得るまでの時間を短縮することで、ユーザーは複雑な電子システムの欠陥を迅速に発見して修正することができ、様々なアプリケーションや製品の市場投入までの時間を劇的に短縮することができます。

詳細は公式サイト、(本社： https://www.teledynelecroy.com/ 日本： https://ja.teledynelecroy.com/ )をご覧ください。









※)製品の仕様や発表内容は、予告なく変更されることがあります。

