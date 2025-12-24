『頭文字D』をプリントした「折りたたみスツール」が生産数限定1000個で新登場！予約販売を開始しました。

ノリモノ雑貨ブランド **CAMSHOP.JP** から、大人気漫画 **『頭文字D』** をモチーフにした「折りたたみスツール（椅子）」が新登場しました。予約販売を開始します。商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2955781&sort=n

**本商品は、『頭文字D』の象徴ともいえる「ハチロク」が峠を駆け抜ける印象的なイラストを大胆にプリントしたデザイン。**その疾走感あふれるビジュアルは、スツールでありながらまるで作品のワンシーンをインテリアに取り込んだような存在感を放ちます。

**アウトドアやイベントなど、さまざまなシーンで活躍する本製品は、高さ調整が可能な実用性に優れた折りたたみスツールです。**コンパクトに収納できる設計ながら、広げればしっかりと安定感のある座り心地を提供し、耐久性のあるしっかりとした作りで、体格を問わず安心してご使用いただけます。高さを自由に調整できる仕様は、使用シーンに応じて最適なポジションを選ぶことができ、座るだけでなくちょっとした作業台や荷物置きなど、使い方の幅も広がります。さらに、持ち運びしやすい軽量設計＆折りたたみ構造で、アウトドアやキャンプ、スポーツ観戦、フェスなど、移動の多いシーンにも最適。収納時はスリムで場所を取らないため、自宅や車内に常備しておくにもぴったりです。

ガレージや書斎、オフィスのサブチェアとしても映える、機能美とデザイン性を兼ね備えた仕上がりです。「使うたびに気分が上がる」 折りたたみスツールを、ぜひ日常の中に取り入れてみてください。

■ 機能性とデザイン性を両立したアイテム

この折りたたみ椅子は「折りたたみスツール」でありながらも安定した座り心地で実用性も高く、 **軽量かつコンパクトに折りたためる** ため、持ち運びにも便利です。- ◯**イベント会場での簡易チェアとして** - 長時間の待機や休憩時に大活躍！- ◯**アウトドアやキャンプのお供に** - ミニテーブルとしても使用可能！- ◯**車に常備しておけば安心** - 急な待機時間やアウトドアでの便利グッズに！また、折りたたむとコンパクトなサイズになるため、**車のトランクや助手席の足元に収納** しておけば、いざという時にも役立ちます。- ◯別売りの「折り畳みスツール専用ケース」を座面にカバーとしてセットすることで、スツールに**クッション性がプラスされ、お尻が痛くなりにくい** というのも便利なポイントです。

【**CAMSHOP.JP**】CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

販売元会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593メール ：27@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/

