全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、2026年1月から3日にかけての3日間、脱獄・脱出をテーマに名作映画を5作品放送します。

一年の計は元旦にあり。自由への渇望を胸に、運命にあらがう人間を描いた脱獄・脱出映画を一挙に放送。元旦の「大脱走」を皮切りに、難攻不落の刑務所に挑む「アルカトラズからの脱出」、レオナルド・ディカプリオ主演の「仮面の男」など多彩なラインアップで名作をお届けします。さらに、1月4日からは独占日本初放送となる海外ドラマ、無実の罪で投獄された男の復讐劇「モンテ・クリスト伯」を放送。

１.放送情報

【脱獄映画傑作選】1月1日（木）夕方6時30分～『大脱走』1月2日（金）夕方6時～『アルカトラズからの脱出』1月2日（金）よる8時～『暴力脱獄』1月3日（土）夕方5時～『パーフェクト ワールド』1月3日（土）よる7時30分～『仮面の男』 【独占日本初放送ドラマ「モンテ・クリスト伯」】・2026年1月4日（日）スタート 毎週日曜よる7時～■「脱獄映画傑作選」番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/datsugoku-sp/■ドラマ「モンテ・クリスト伯」番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/monte-cristo/

２.BS12 【年またぎ映画祭2025‐2026】

12月27日（土）～1月3日（土）の8日間、毎日映画を放送！「エクスペンダブルズ」4作品、デンゼル・ワシントン主演「イコライザー」3作品のほか、ハリウッドの名優目白押しの大作映画を14作品お届け。■BS12 年またぎ映画祭 HP： https://www.twellv.co.jp/2025-2026-toshimatagi-eigasai/

■BS12 トゥエルビについて■ 三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

https://www.twellv.co.jp/