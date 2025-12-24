株式会社みんなのみらいホールディングス（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：茺田 和人、以下 みんなのみらいホールディングス）と株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則、以下 コドモン）は、2025年12月1日に「保育の質及び保育者の資質向上に関する連携協定」を締結いたしました。本協定は、みんなのみらいホールディングスのグループ会社である株式会社みんなのみらい計画、および、ぬくもりのおうち保育株式会社が運営する全国約80の保育施設の保育者を対象に、同社の目指す保育の質ならびに保育者の資質の向上を図ることを目的としています。コドモンが提供するオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」の450本以上の動画のなかから、重点的に取り組むべき研修動画のみを集めたオリジナルの専用サイトを構築するとともに、保育者が必要とするスキル・知識を体系的に学べるカリキュラム作成の支援などを行います。両社が連携しながら、時間や場所にとらわれずに学べる環境を整え、保育の質ならびに、保育者の資質向上を目指します。

連携協定締結の背景

保育の質を向上させるためには、保育者が現場で求められる知識やスキルを、定期的かつ継続的に身につける機会を設けることが重要とされています。近年、保育の質を高めるために、保育者に求められるスキルは一層専門的かつ多岐にわたるようになっています。一方で、保育者が多忙な業務の合間に長時間のオンライン研修を視聴したり、頻繁に集合型の対面研修に参加したりすることは、現実的には難しいという課題もあります。みんなのみらいホールディングスでは、これまで自社の保育所に勤務する保育者に対し、保育の質の向上を目的とした独自研修を実施してきましたが、保育の専門知識を包括的に学ぶ環境としては課題がありました。そこで、保育に必要な多様な専門知識を体系立てて学べる「コドモンカレッジ」を、現場の保育者のニーズに合わせてカスタマイズし、体系的な研修を実施するため、このたび新たに連携協定を締結し取り組みを進めることとなりました。

連携する事項

（１）保育者の研修の充実に関する事項（２）保育者のキャリア形成に関する事項（３）保育の質の向上及び保育者の資質向上に関する事項（４）上記各号の推進に向けたICTサービスの利活用・効果検証等に関する事項

具体的な取り組み

・重点的に取り組みたい研修分野の研修動画選定

オンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」の450本以上ある研修コンテンツの中から、株式会社みんなのみらい計画、および、ぬくもりのおうち保育株式会社が運営する保育施設に勤める保育者が、重点的に取り組みたい研修分野のコンテンツに絞ってカスタマイズし提供する。

・様々な研修分野を体系的に学べる研修計画の設計

年間を通じて身につけたい知識やスキルを学ぶことができる研修計画を設計し、保育者がどの研修を受講すればよいのか迷うことなく、効率的に保育の知識やスキルを身につけられる体制を整える。

みんなのみらいホールディングス 代表取締役 茺田 和人 コメント

このたび、コドモン様と「保育の質および保育者の資質向上」を目的とした連携協定を締結できたことを、大変意義深く、心より嬉しく思っております。私たちはこれまで、全国で保育施設を運営するなかで、保育の質は、そこで働く保育者一人ひとりの人柄や人間的な成長、そして専門的な知識や技術の学びによって支え、高められるものと考え、研修や人材育成に取り組んできました。一方で、保育現場は日々多忙であり、限られた時間の中で体系的に学び続けることの難しさも、現場のリアルな課題として感じてきました。今回の連携により、コドモンカレッジの豊富で良質な研修コンテンツを、私たちの理念や保育観・こども観、そして現場ニーズにあわせてカスタマイズし、保育者が継続的に学べる環境を整えられるものと考えております。今回の取り組みを通じて、保育者が学ぶことの楽しさをより一層実感し、自らの専門性に自信を持って日々の保育に向き合えることが、子どもたちの最善の育ちと学びにつながるものと確信しています。今後もコドモン様と連携しながら、保育者の学びを支え、保育の質向上に真摯に取り組んでまいります。

コドモン 代表取締役CEO 小池 義則 コメント

このたび、みんなのみらいホールディングス様と、保育の質および保育者の資質向上に向けた取り組みを共に進められることを、大変心強く感じております。保育現場では、子どもたちの育ちに寄り添いながら日々多忙な業務をこなしつつ、常に新たな知識やスキルを学び続け、保育者としての専門性を高めていくことが求められています。今回の連携は、保育者が「必要なときに・必要な内容を・自分のペースで」学べる環境を整えるうえで、非常に意義深い一歩になると考えています。オンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」のコンテンツを、みんなのみらいホールディングス様と共同でカスタマイズし、現場の声や実務に根ざした内容を一層充実させることで、保育者の学びがより実践に結びつく形で提供できるものと期待しております。今後も、保育者の負担を少しでも軽減し、子どもたちにとって最良の保育環境づくりに貢献できるよう、全力で取り組んでまいります。

「コドモンカレッジ」とは

https://college.codmon.com/現場で働く保育者の資質や専門性向上に寄与するオンライン研修サービスです。時節に合わせたライブ研修と、好きな時間に視聴できる研修動画を通して学びの機会を提供しています。研修は専門家や有識者が担当し、短時間で現場で活かせる知識を深められます。初任者や園長・主任などの階層別（クラス担任・新人、主任・リーダー、理事長・園長）と、分野別（乳児保育、幼児教育、食育・アレルギー対応、保健衛生・安全対策）に研修コースがあり、450本以上の研修動画を視聴可能です。また、全国の保育士がWeb会場（Zoom等）に一同に集まり、リアルタイムで受講するライブ研修も行っており、子ども関連施設で勤務されている方ならどなたでも参加可能です。全国の15,000以上の保育/学童施設で利用されています。

株式会社コドモンについて

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな作成、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化。これにより、こども施設で働く職員と保護者の方々が子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、すべてのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指しています。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2024」 株式会社東京商工リサーチ（2025年1月）

株式会社コドモン 会社概要

◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援事業、園児募集支援事業、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業

