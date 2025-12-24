奈良県の魅力を東京で発信する「奈良まほろば館」（東京都港区 運営：奈良県観光局）は毎月多彩なイベント・講座・展示会等を開催しています。１月は「日本遺産も世界遺産も！知って味わう奈良時間」、「明るいこころ」を実施します。また、２月は「第11回奈良の醤油屋祭り『Myしょうゆ造りセミナー』in TOKYO」を実施します。その他にも東京に居ながらにして奈良の魅力や美味を満喫できる催しを多数提供しています。※各講演・体験イベントの詳細・申し込みはホームページをご参照ください。

「奈良まほろば館」公式HP：https://nara-mahoroba.pref.nara.jp/

■奈良の魅力を東京で発信する「奈良まほろば館」奈良まほろば館は、奈良県の魅力の発信と認知拡大のために2009年に東京・日本橋で開館、2021年8月に新橋に移転し、リニューアルオープンいたしました。1階は奈良の名産品を取り揃えたショップと気軽に奈良を味わえる「Cafe＆Barまほら」や旬の情報を届ける観光案内コーナー、2階にはイベントルームと、季節の素材や奈良の風土と歴史を感じてもらえるよう構成された料理を楽しめる「TOKi」(レストラン＆バル)があります。

■日本遺産も世界遺産も！知って味わう奈良時間日本遺産ソムリエ×世界遺産マイスターと巡る”奈良旅気分”のトークイベント。歴史の魅力を日本遺産と世界遺産から欲張りにご紹介します。旅のおすすめスポットとともに、奈良の味覚もご一緒に。

日 時：2026年1月18日（日）①13:30～14:30、②16:00～17:00講 師：『旅と日々とラジオと』水木 彩也子氏 『行きたくなる世界遺産！』ミド氏・KANAE氏参加費：各回 3,500円定 員：36名（申し込み順）場 所：2階イベントルームA

■明るいこころ薬師寺東京別院輪番 安田 奘基執事より、明るく、楽しく、感謝の気持ちをもって生きるヒントをお話しします。両日とも11:30～18:30までの間、お写経を書写していただくことができます。

日 時：2026年1月27日（火）①13:30～14:30、②17:30～18:30 2026年1月28日（水）①13:30～14:30、②17:30～18:30講 師：薬師寺東京別院輪番 安田 奘基氏参加費：1,500円定 員：各回50名場 所：2階イベントルームA

また、奈良まほろば館１Ｆギャラリーにおいて、展示も実施されます。○金堂復興五十年記念 奈良・薬師寺花会式パネル展薬師寺の中で最も重要な行事に位置付けられる修二会は、十種の造花が本尊・薬師如来像、日光・月光菩薩像に供えられるところから「花会式」と呼ばれ、金堂内は華やかになります。花会式は、3月25日から3月31日にかけて行われ、最終日の31日には「鬼追い式」が行われます。

期間：2026年1月24日（土）～2月6日（金）場所：１Ｆギャラリー

■第11回奈良の醤油屋祭り「Myしょうゆ造りセミナー」in TOKYO奈良で作られた種諸味と醤油麹を使って諸味を造りご家庭で秋まで諸味発酵管理をとおして、醸造という意味を時の重ねと共に変わる発酵の姿を観察して理解と愛着を実感していただく企画です。最後は搾ってＭｙしょうゆとして食卓でお楽しみください。

日 時：2026年2月14日（土）13:30～15:00講 師：奈良県醤油工業協同組合参加費：3,000円定 員：36名（申し込み順）場 所：2階イベントルームA

■「奈良まほろば館」施設概要名 称：奈良まほろば館所在地：東京都港区新橋1-8-4 SMBC新橋ビル1F・2F最寄り：東京メトロ銀座線・新橋駅1番出口徒歩約3分／JR新橋駅銀座口徒歩約3分

＜店舗概要＞・1階Shop ：月～日曜日／11:00～20:00・1階Cafe＆Barまほら ：月～日曜日／11:00～19:30・2階TOKi(Restaurant) ：火～土曜日／12:00～15:30・18:00～22:00・2階TOKi(Bar) ：火～土曜日／12:00～15:00・17:30～22:30・観光案内 ：平日／12:00～17:30・奈良県事務所（移住相談）：平日／9:15～17:30

※詳細や定休日はお店にお問い合わせください

URL: https://nara-mahoroba.pref.nara.jp/Instagram: https://www.instagram.com/mahorobakan/Facebook : https://www.facebook.com/naramahorobakan/

■本件に関するお問い合わせ窓口奈良まほろば館 情報発信課TEL：03-5568-7081 / FAX：03-5568-7082