東芝：産業用機器向け過電流検出用途に適した高速応答・入出力フルレンジ対応CMOS型デュアルコンパレーターの発売について

川崎--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 東芝デバイス＆ストレージ株式会社は、産業用機器[注1]の過電流検出用途に適した、高速応答・入出力フルレンジ（Rail to Rail）対応のCMOS型デュアルコンパレーター「TC75W71FU」を製品化し、本日から出荷を開始します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251223514151/ja/

東芝：高速応答・入出力フルレンジ（Rail to Rail）対応のCMOS型デュアルコンパレーター「TC75W71FU」

産業用機器では、モーター駆動や電源回路などで大電流が扱われるため、突発的な過電流が発生するリスクがあります。過電流は機器の損傷や生産ラインの停止、さらには安全性の低下につながるため、迅速な検出と保護が不可欠です。近年は高効率化や小型化が進み、回路が扱える電流や電圧の範囲が従来より狭くなっています。その結果、わずかな過電流でも回路に大きな負荷がかかるため、より高速かつ高精度な過電流検出技術が求められています。

新製品は、従来製品TC75W56FUと比較して伝搬遅延時間を短縮しており、Low to Highが最大45ns、High to Lowが最大30ns[注2]です。これにより、産業用機器で電流異常が発生した際に即座に動作を停止でき、安全性の向上に貢献します。

さらに、入出力許容電圧はフルレンジに対応しており、電源電圧の最小値（GND）から最大値（Vcc）までの範囲で動作可能なため、設計が容易です。最小動作電源電圧は1.8Vで、低電圧駆動にも対応しています。加えて、プッシュプル出力[注3]であるため、信号の立ち上がり・立ち下がりが速く、外付けプルアップ抵抗が不要で、安定した電圧レベルを維持できます。

また、ヒステリシス特性を追加しノイズ耐性を高めた製品「TC75W72FU」、およびヒステリシス特性付きでコンパレーターに供給する電源とは異なる電圧帯へ信号出力が可能なオープンドレイン出力[注4]製品「TC75W73FU」[注5]も、2026年2月より量産開始予定です。

当社は今後も、産業用機器の安全性・信頼性向上に貢献するコンパレーターの開発に取り組み、幅広いニーズに応える製品ラインアップの拡充を進めていきます。

応用機器

・産業用機器 (産業用ロボット、UPS (無停電電源装置) 、太陽光発電、電源など)

・民生用機器 (家庭用電気製品、電源など)

新製品の主な特長

・入出力フルレンジ

・低電圧駆動：1.8V

・高速応答：tPLH 45ns (max)、 tPHL 30ns (max) （VDD=3.3V）

新製品の主な仕様

新製品の詳細については下記ページをご覧ください。

TC75W71FU

当社のオペアンプ・コンパレーターの関連コンテンツについては下記をご覧ください。

オペアンプ・コンパレーターの基礎

オンラインディストリビューターが保有する当社製品の在庫照会および購入は下記をご覧ください。

TC75W71FU

Buy Online

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格／仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251223514151/ja/

Contacts

お客様からの製品に関するお問い合わせ先：

アナログデバイス営業推進部

Tel：044-548-2219

お問い合わせ

報道関係の本資料に関するお問い合わせ先：

東芝デバイス＆ストレージ株式会社

半導体広報・予測調査部

長沢

e-mail: semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

Source: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation





