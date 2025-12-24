全国にジュエリー店舗を展開するオーダーメイド企業の株式会社ケイ・ウノ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：青木 興一）のジュエリーブランド ケイウノは、ディズニー・アニメーション映画『ファンタジア』85周年を記念して、新作ブローチ1種類とリング（指輪）1種類を2026年1月4日(日)より「Disney THE MARKET in 伊勢丹新宿」にて先行発売します。ケイウノ店舗では、春ごろ販売開始予定です。（各3点ずつの数量限定販売）https://www.k-uno.co.jp/news/fantasia_premium

このほどの新作は、「ミッキーマウス」が夢の中で一人前の魔法使いになる象徴的なシーンをモチーフにした、プレミアムジュエリーです。夜空に魔法をかけるきらめきを、多彩な宝石とともにラグジュアリーなデザインで繊細に表現しました。ケイウノは、2010年よりディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきました。「85周年」という作品の節目を祝し、オーダーメイドで長年培ってきた表現力と技術力を活かしてアニバーサリーイヤーにふさわしい特別感溢れるジュエリーを企画・製作しました。長年愛される名作『ファンタジア』の世界観を、美しくきらめく輝かしいジュエリーでぜひお楽しみください。

■『Starlight Symphony -FANTASIA-』

コンセプト：星明かりが奏でる、夢と魔法のシンフォニーをあなたに

＜ブローチ＞

上質なプラチナとK18イエローゴールドのふたつの地金を組み合わせ、きらめく星々を繊細に表現。オーダーメイドで長年培った技術力で、魔法をかける「ミッキー」の表情まで繊細に表現しています。魔法をかける指の先には、ちりばめられたダイヤモンドが降り注ぐ星のように華やかに輝きます。さらにブルーの宝石をグラデーションとなるようにセットし、作品の象徴的な夜空の情景を存分に感じられるようデザインしました。作中の音楽が今にも聴こえてきそうな躍動感あふれる「ミッキー」の姿に、アニバーサリーイヤーの祝福をこめて。

税込価格：1,650,000円素材：プラチナ950、K18イエローゴールド、K14ホワイトゴールド、ダイヤモンド総計0.57ct、サファイア、トパーズ

＜リング＞

夜空を指さす象徴的なポーズの「ミッキー」が主役のデザイン。指先から織りなす魔法のきらめきを、イエローサファイアやメレダイヤモンドで華やかに表現しました。さらに、アーム部分までダイヤモンドを敷きつめるように贅沢にセッティング。夜空をイメージしたブルーの宝石も共にきらめき、作品の世界観を余すことなく表現しています。永く愛され続ける特別な「ミッキー」の姿を、ラグジュアリーに身に着けられるリングです。

税込価格：1,650,000円素材：プラチナ950、ダイヤモンド総計0.567ct、サファイア、トパーズ展示サイズ：12号（サイズ直し対応範囲：±２号まで）

■オーダーメイドブランド ケイウノ https://www.k-uno.co.jp/

・オフィシャルサイト（オンラインショッピング）：https://www.k-uno.co.jp/disney/onlinestore/・公式SNSアカウント【Instagram】https://www.instagram.com/k.uno_official【X（旧Twitter）】https://x.com/kuno_d_jewelry【LINE】https://page.line.me/k-uno【Facebook】https://www.facebook.com/KunoOfficial/「オーダーメイドでお客様に特別な感動と喜びを贈り続ける」というパーパスのもと、デザイン・製作・販売の一貫体制をとり、宝飾品のオーダーメイド専門店として国内で唯一全国展開するブランドです。「選んで買う」から「自分に合わせて作る」時代へ――。ケイウノは新しい文化を創る挑戦を続けています。会社 ：株式会社ケイ・ウノ 名証ネクスト 証券コード259A本社所在地 ：愛知県名古屋市千種区猫洞通3-9 TEL：052-763-6159 FAX：052-763-6169オフィス ：新宿区新宿2丁目15-22 Landwork新宿ビル 4F TEL：03-5315-0821 FAX：03-5315-0845代表取締役CEO：青木興一資本金 ：5,504万円設立日 ：1991年3月29日（創業1981年）従業員 ：578名（2025年９月末現在）ショップ ：北海道・東北2、関東14、東海・北陸8、関西4、中国・四国2、九州・沖縄2、台湾3事業内容：ジュエリー・時計の製造販売、オーダーメイド、リフォーム、修理