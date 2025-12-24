幼稚園経営コンサルタントの安堂達也氏(株式会社安堂プランニング代表取締役)は、2027年度園児募集の勝敗を分ける重要なタイミングとして、満員御礼となった「幼稚園☆元気塾セミナー」の緊急アンコール講演を2026年1月22日(木)に開催します。

安堂氏は、少子化が深刻化する中で、園児が集まらない根本原因は「うち(内部の努力)とそと(保護者の価値判断)の視点のズレ」にあると指摘。外部視点と、認定心理士としてのメタ認知の手法を融合させ、集客戦略と教職員の同僚性(プロの信頼関係)構築という二大課題を同時に解決する、唯一無二の戦略的設計図を提供します。





1月22日開催内容





1. 背景・業界が直面する真の課題

現在、多くの私立幼稚園・こども園は、教職員の皆様の献身的な努力にもかかわらず、その「頑張り」が園児数に結びつかないという最も苦しい課題に直面しています。

安堂氏は、その根本原因を「頑張りが報われないのは、教育への熱意が、保護者という『観客席』からの評価軸で戦略的に設計されていないため」と断言します。この「視点のズレ」を放置したままでは、いかなる努力も消耗戦となり、定員割れという経営危機から脱却することはできません。









2. 安堂氏独自の解決策：メタ認知と外部視点の融合

本講演の最大の特徴は、安堂氏の異色のキャリアを活かした「視点の転換」アプローチにあります。





(1)舞台監督の視点(外部視点)： 最高の舞台は、演者の努力ではなく「観客がどう感じるか」で評価されます。この「そとの視点」に立ち、園の教育サービスを再構築する戦略的ブランディング手法を解説します。

(2)認定心理士の視点(メタ認知)： 組織の摩擦を解消するには、リーダーや教職員自身が自分の思考パターンや他者との関係性を客観視する「メタ認知」が必要です。心理学的手法を用い、教職員間のプロフェッショナルな信頼関係である「同僚性」を向上させ、教育力を底上げします。





この二つの視点を統合することで、集客(そと)と組織(うち)の課題を同時解決する、持続可能な経営基盤を確立します。









3. 講演で得られる具体的成果と驚異的な費用対効果

本講演では、在園児39名から140名体制を実現した成功事例など、即効性のあるノウハウを公開します。





(1) 即効性の高いノウハウ： 選ばれる園の「価値設計」の手法、SNS・HPを活かした集客術、見学から入園を繋げる未就園児導線の構築。

(2) 組織力強化： ベテランと若手の断絶を解消し、教職員が自律的に動く組織風土を築くためのリーダーシップ戦略。









4. 参加者様の声：「諦めていた思考が変わった」

最後にセミナー受講者様の声をご紹介します。これは12月に熊本で開催した講座に受講された先生のアンケートに書かれたご感想です。

「私たちの園のある●●郡●●町は、人口減少が進み、年間の出生数は10名ほどです。今まで『子どもが生まれないのだから仕方がない』と悩みながら園児募集に取り組んでいました。しかし、今日の成功事例発表の園長先生の「●●から●●する！」というお言葉に、ハッとしました。兄弟が他園にいて、子育てサークルに来ている子どもたちは、もううちには入園しないものとはなから思い込んでおりました。これからは物怖じすることなく、わが園の良いところをしっかり発信していき、園児を増やすという目的を達成したいと思います。」

認定こども園 広報担当 S先生









【費用対効果について】

費用対効果は極めて高いと断言します。この戦略に基づき、貴園が1名以上の園児を獲得増員できた場合、そのお子様の3年間の保育料収入を考慮すれば、セミナー参加費用は数百倍になって回収可能です。









■ アンコール講演 開催概要

イベント名： 【幼稚園・こども園】園児募集・組織戦略セミナー～緊急アンコール講演～

日時 ： 令和8年1月22日(木) 13：30～16：30

会場 ： 都内江戸川区船堀駅近くの研修会場

対象 ： 幼稚園・こども園経営者、施設長、現場リーダー

会費 ： お一人様 11,000円(税込)同伴者(1名まで)5,500円(税込)

※1/9まで申し込みいただいた場合、早割(10％)あり









【講師紹介】

安堂 達也(あんどう たつや)

株式会社安堂プランニング代表取締役、幼稚園☆元気塾主宰。認定心理士。元舞台俳優・演出家という異色の経歴を持ち、全国三百園を超える指導実績で安定経営を支援中。著書に「園児を集める49のヒント」(民衆社刊)他。