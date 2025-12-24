株式会社幻冬舎ゴールドオンライン(本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目30番１号 ベネッセビル２階、代表取締役：山下征孝)は、同社が運営する「話題の本.com」(https://wadainohon.com)の公式YouTube（https://www.youtube.com/@wadainohon_com）にて、『児童虐待 僕は空っぽ 絶望の向こう』（池田 信寛(著)／幻冬舎）の動画を公開しました。

『児童虐待 僕は空っぽ 絶望の向こう』（池田 信寛(著)／幻冬舎）

書籍概要

癒えない傷と共に、生きる！家庭内の暴力、心の圧迫、そしてその後遺症。著者はその全てを真正面から見つめ、過去を振り返ることで未来への希望を描く社会派エッセイ。親の暴言や折檻、厳しい躾として支配され続けた幼少期。怒りの理由がわからず、安心できる居場所を持てなかった著者は、成長後もうつ病や孤独感に苦しむ。23歳で病を発症し、心理療法に通う中でようやく「自分は虐待されていた」と気づく。本書は、その気づきから始まる自己受容のプロセスと、言葉を通じて過去と社会の闇を告発する姿を描く。被虐待児が大人になってなお直面する現実を描いた一冊は、未来を生きる勇気を与えてくれる。

目次

一 折檻を恐れた幼少期二 父は息子の気持ちよりも体面を重んじた三 僕の交際相手に嫉妬した母四 僕の可能性を潰した父五 うつ病との闘い─20代六 僕が体験したうつ病の症状七 心の闇八 母は僕を支配し続ける九 父にとってうつ病の僕は厄介者でしかなかった十 祖母の死十一 うつ病との闘い─30代末から十二 父母との最後の闘い十三 父母にとって僕の存在はなんだったのか十四 希望は捨てない

著者

池田 信寛

https://amzn.to/4axbGoT

1960 年神奈川県生まれ。父親の転勤などに伴い、日本全国を転々とする。神戸大学経営学部卒業、同大学院経営学研究科博士課程後期課程単位取得満期退学。大学院在籍中に交換留学生としてパリ高等商業学校（ESCP）で学ぶ。商学修士。以降、私立大学でマーケティング論の研究および教育に携わる。著書に、『Why（なぜ）を考える！マーケティングの知恵』（2010 年）『Why（なぜ）を考える！マーケティングの力』（2018 年）（共に中央経済社）などがある。

