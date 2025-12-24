ガス分離＆精製装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（物理分離装置、化学分離装置）・分析レポートを発表
2025年12月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ガス分離＆精製装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ガス分離＆精製装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のガス分離＆精製装置市場の概要
世界のガス分離＆精製装置市場は、2024年に約5億8,100万米ドルと評価され、2031年には9億700万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年にかけての年平均成長率は6.6％と見込まれています。本レポートでは、米国の関税政策と各国の国際規制動向を分析し、それらが市場競争構造、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響を詳細に検討しています。
ガス分離＆精製装置とは、混合ガスの中から特定の成分を分離・精製し、高純度ガスを生成するための装置です。主な分離技術には、吸着分離（圧力スイング吸着など）、膜分離、低温分離（極低温分離など）、化学吸収などがあります。これらの装置は、産業ガス製造、電子機器製造、医療用酸素供給、石油化学、食品保存、環境監視など多岐にわたる分野で使用され、各産業のニーズに応じた高純度ガスを供給する重要な役割を果たしています。
________________________________________
市場分析の主要ポイント
本レポートでは、2020年から2031年にかけての世界市場の成長を、タイプ別・用途別・地域別の観点から定量的・定性的に分析しています。市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、業界全体の動向や今後の需要構造を明確にしています。また、2025年時点の主要企業の市場シェアや売上高予測を示し、競争環境を可視化しています。
市場の成長要因としては、クリーンエネルギー産業の拡大、環境規制の強化、そして電子・半導体分野での超高純度ガス需要の増加が挙げられます。さらに、医療業界における酸素・窒素ガス需要の増大や、再生可能エネルギー技術（特に水素精製装置）への応用も市場拡大を後押ししています。一方、初期導入コストの高さやシステムの複雑性は課題として残っています。
________________________________________
主要企業の動向
本市場での主要企業には、Linde、Air Products、Air Liquide、Technip Energies、Siemens Energy、Shanghai Baosteel Gases、Shanghai Lianfeng、Hangzhou Oxygen Plant Groupなどが含まれます。
LindeとAir Liquideは、世界最大の産業ガスメーカーとして、低温分離技術や膜技術を基盤に高効率なガス精製システムを展開しています。Air Productsは、圧力スイング吸着（PSA）や膜分離装置の分野で強みを持ち、半導体・化学産業向けの高純度ガス供給で大きなシェアを占めています。
Technip EnergiesやSiemens Energyは、エネルギー分野におけるガス処理設備の統合ソリューションを提供しており、特に水素精製および炭素回収システムの開発に注力しています。中国勢では、Shanghai Baosteel GasesやHangzhou Oxygen Plant Groupが国内市場での競争力を強化しており、コスト効率の高い装置供給によってアジア市場で存在感を高めています。
________________________________________
市場セグメンテーション
ガス分離＆精製装置市場は、タイプ別に「物理分離装置」「化学分離装置」「その他」に分類されます。物理分離装置は、吸着、膜、低温技術などを用いて機械的にガス成分を分離する方式で、エネルギー効率が高く、産業用途で最も広く使用されています。一方、化学分離装置は反応性吸収剤を用いて特定ガスを吸収・除去する方式で、精製度の高さが特徴です。その他の装置には、複合型システムや新素材を用いた次世代型分離装置が含まれます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ガス分離＆精製装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ガス分離＆精製装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のガス分離＆精製装置市場の概要
世界のガス分離＆精製装置市場は、2024年に約5億8,100万米ドルと評価され、2031年には9億700万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年にかけての年平均成長率は6.6％と見込まれています。本レポートでは、米国の関税政策と各国の国際規制動向を分析し、それらが市場競争構造、地域経済、サプライチェーンの安定性に与える影響を詳細に検討しています。
ガス分離＆精製装置とは、混合ガスの中から特定の成分を分離・精製し、高純度ガスを生成するための装置です。主な分離技術には、吸着分離（圧力スイング吸着など）、膜分離、低温分離（極低温分離など）、化学吸収などがあります。これらの装置は、産業ガス製造、電子機器製造、医療用酸素供給、石油化学、食品保存、環境監視など多岐にわたる分野で使用され、各産業のニーズに応じた高純度ガスを供給する重要な役割を果たしています。
________________________________________
市場分析の主要ポイント
本レポートでは、2020年から2031年にかけての世界市場の成長を、タイプ別・用途別・地域別の観点から定量的・定性的に分析しています。市場規模、販売数量、平均販売価格を基に、業界全体の動向や今後の需要構造を明確にしています。また、2025年時点の主要企業の市場シェアや売上高予測を示し、競争環境を可視化しています。
市場の成長要因としては、クリーンエネルギー産業の拡大、環境規制の強化、そして電子・半導体分野での超高純度ガス需要の増加が挙げられます。さらに、医療業界における酸素・窒素ガス需要の増大や、再生可能エネルギー技術（特に水素精製装置）への応用も市場拡大を後押ししています。一方、初期導入コストの高さやシステムの複雑性は課題として残っています。
________________________________________
主要企業の動向
本市場での主要企業には、Linde、Air Products、Air Liquide、Technip Energies、Siemens Energy、Shanghai Baosteel Gases、Shanghai Lianfeng、Hangzhou Oxygen Plant Groupなどが含まれます。
LindeとAir Liquideは、世界最大の産業ガスメーカーとして、低温分離技術や膜技術を基盤に高効率なガス精製システムを展開しています。Air Productsは、圧力スイング吸着（PSA）や膜分離装置の分野で強みを持ち、半導体・化学産業向けの高純度ガス供給で大きなシェアを占めています。
Technip EnergiesやSiemens Energyは、エネルギー分野におけるガス処理設備の統合ソリューションを提供しており、特に水素精製および炭素回収システムの開発に注力しています。中国勢では、Shanghai Baosteel GasesやHangzhou Oxygen Plant Groupが国内市場での競争力を強化しており、コスト効率の高い装置供給によってアジア市場で存在感を高めています。
________________________________________
市場セグメンテーション
ガス分離＆精製装置市場は、タイプ別に「物理分離装置」「化学分離装置」「その他」に分類されます。物理分離装置は、吸着、膜、低温技術などを用いて機械的にガス成分を分離する方式で、エネルギー効率が高く、産業用途で最も広く使用されています。一方、化学分離装置は反応性吸収剤を用いて特定ガスを吸収・除去する方式で、精製度の高さが特徴です。その他の装置には、複合型システムや新素材を用いた次世代型分離装置が含まれます。