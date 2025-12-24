“ゲーム運営とeスポーツマネジメントを、AIで次の次元へ”「AI GameInsight on IDX」リリース、プレイヤー分析・運営支援・コミュニティ対応ナレッジを統合し、運営効率と熱量を最大化
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、オンラインゲーム運営会社およびeスポーツ関連事業者向けに、業界特化型AIソリューション『AI GameInsight on IDX』の提供を開始いたしました。ゲーム運営に不可欠なプレイヤー行動分析、イベント設計、問い合わせ対応、コミュニティ管理などをAIが支援し、ファン体験の質と運営効率を両立させます。
■ゲーム産業・eスポーツ産業向けAIプラットフォーム「AI GameInsight on IDX」
https://www.idx.jp/aifactory/list/gameinsight/
■ AI GameInsight on IDX の主な特徴
プレイヤー中心のゲームサービス運営に特化したAI活用テンプレート群
● プレイヤー行動分析レポート作成：データ分析結果の文書化とプレゼン資料作成
● イベント企画書・キャンペーン設計支援：過去事例を参考にした企画提案書の生成
● CS対応文書作成：FAQ作成、問い合わせ回答文の下書き支援
● SNS/Discord/掲示板コミュニティ運営支援：投稿内容の分析と対応方針の提案文書作成
● プレイヤー向けパーソナライズコンテンツ作成：プレイスタイル別ガイド文書、誘導メッセージの作成支援
● eスポーツ大会運営支援：企画書、進行台本、実況原稿、報告書の作成
■ 「熱狂」と「管理」の両立をAIで実現する、次世代のゲーム運営基盤
AI GameInsight on IDX は、オンラインRPG、スマホゲーム運営会社、eスポーツ団体、ライブ配信・大会事業者に幅広く対応。ソリューションサイト「AIファクトリー」では、業界特化のテンプレート例、プロンプト例、PoC相談なども公開中です。
■詳細・無料トライアルのお申し込みはこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/gameinsight/
■無料PoC・導入相談受付中
カスタマー対応の負荷削減、ファンエンゲージメントの強化、CSチームのナレッジ共有に課題を感じる企業様へ、業界専用テンプレート・実証導入支援・外部データ連携のソリューションをご提供しています。“プレイヤー体験 × 運営効率”の未来をAIで一緒に創りましょう。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
配信元企業：AIデータ株式会社
